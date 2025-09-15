Comerciantes mendocinos se unen para comprar en China, ¿qué importaron?

Hace unos días, llegó desde China el primer contenedor con productos que compraron comerciantes mendocinos directamente en el país asiático. De esta manera, se evitan los costos de la intermediación y, al hacer un envío compartido, pueden importar desde un pallet y repartir el valor del flete.

La iniciativa fue impulsada por la Cecitys (Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza) , con el objetivo de brindar una herramienta más para que los comerciantes locales puedan competir, principalmente, con las compras en Chile , en un contexto de caída de las ventas.

En marzo, se ofreció una charla para presentar la propuesta y conocer las necesidades del mercado. Recientemente, llegó el primer contenedor -el viaje toma unos 90 días-, con aberturas y bicicletas entre los principales productos. Y esta semana esperan que llegue el segundo, con algunas máquinas, juguetes, elementos de bazar y casas .

Si bien son comerciantes que, en general, ya vendían productos importados, ahora podrán ofrecer más variedad y a precios más bajos, porque reducen los costos.

El diagnóstico del que partió la Cecitys fue la caída en las ventas, producto de un poder adquisitivo que disminuyó abruptamente a fines de 2023 y principios de 2024, y que aún no termina de recuperarse.

Los envíos demoran 90 días en llegar, porque viajan en buque y desde Chile se traen en camión a Mendoza.

El relevamiento más reciente de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), muestra que, en agosto, las ventas minoristas tuvieron una disminución del 2,6% en comparación con el mismo mes de 2024 y del 2,2% con respecto a julio. Esto último, pese a que la celebración del Día del Niño aportó cierto movimiento.

Pero en las provincias de frontera, como es el caso de Mendoza, esta situación se ve agravada por la facilidad para comprar en Chile, a precios más accesibles; en gran medida, por la diferencia notable en la carga impositiva.

“Estamos promoviendo la importación para poder ser competitivos y pelear con las grandes cadenas internacionales. Cuidar nuestra fuente laboral”, expresó Adrián Alin, presidente de la Cecitys y vicepresidente de Comercio de la FEM (Federación Económica de Mendoza).

Por más importación de combustibles, cayó el superávit comercial Además de reducir los costos de envío, los comerciantes pueden traer desde un pallet, porque se unen para llenar un contenedor.

Cómo funciona el sistema

Carlos Quiroga, de Cooper Cargo, explicó que la empresa cuenta con dos hubs logísticos, en Estados Unidos (Miami) y China, y que con la Cecitys han empezado a trabajar con el segundo, por una cuestión de variedad de productos disponibles.

Detalló que los contactos comerciales con proveedores los gestionan desde la cámara de la Ciudad y que la compañía se encarga de la logística; es decir, de asegurar que el pedido llegue al negocio del cliente, primero vía marítima y, después, desde Chile a Mendoza.

Si bien Quiroga explica que también podrían traer los productos por courier, la ventaja del pool de compras es que, al unirse, el flete les sale más barato. Por otra parte, pueden importar sólo un pallet -es el mínimo- y probar cómo se venden los artículos, sin tener que llenar un contenedor completo cada uno.

Además, se les ofrece asesoramiento sobre cómo convertirse en importadores (si no lo son). “La idea es enseñar a los comerciantes para que ellos mismos importen y tengan su comercio exterior”, planteó y señaló que los intermediarios cobran, como mínimo, por su trabajo, un 30% del valor del producto.

Bicicletas: un negocio que se sobrepone a la crisis En el primer envío desde China llegaron bicicletas

Tres ferias en China

Si bien en los primeros envíos han participado pocos comerciantes, las consultas se han ido incrementando. Algunos optan por traer muestras y ver cómo se venden.

Desde la Cecitys están organizando la participación de pequeños y medianos vendedores en ferias en Cantón (China), que se realizará en octubre. Se trata de tres ferias diferentes en un mismo lugar, que se extienden por una semana cada una, y en las que se puede encontrar todo tipo de productos: desde elementos de construcción y maquinaria, hasta electrónica y regalería.

Desafíos para los pequeños comerciantes

Cuando lanzaron la iniciativa, Alín reconoció que la importación de bienes tendrá su impacto en la industria nacional y el empleo. Pero también señaló que algunos comerciantes habían planteado que cerraron algunas fábricas que los abastecían.

Y como el comercio es una de las actividades con mayor peso en el PBG provincial y en la generación de puestos de trabajo, consideraron importante buscar una manera de proteger este sector.

Sin embargo, lamentó que muchos de los que han consultado se encuentran con que los monotributistas no pueden importar, sino que tienen que convertirse en responsables inscriptos. Y algunos prefieren no hacerlo, porque en general hacen una primera importación de prueba.

El otro escollo es que deben asumir una inversión, porque el proveedor chino no despacha la mercadería si no le han cancelado el valor. Y el comerciante tiene que esperar unos 90 días a que llegue el envío. Esto explica que los que están pensando en traer indumentaria se hayan enfocado en la temporada otoño-invierno 2026.

Pero también mencionó que hay quienes optan por hacer que familiares y amigos hagan pedidos como particulares, con lo que se evitan el pago de impuestos, como Ganancias en forma adelantada y la espera de 90 días. “Esto es deslealtad comercial. En Europa ya se está legislando, pero acá el Gobierno no tiene en cuenta a la industria, el comercio ni las pymes”, lamentó.