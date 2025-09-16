Impuesto a las Ganancias: nueva escala de ARCA para solteros y empleados con hijos en septiembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la actualización semestral del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia.

El ajuste , vigente desde el segundo semestre de 2025, elevó un 15,10% las deducciones personales y las escalas progresivas, en línea con la inflación acumulada en los primeros seis meses del año.

Con esta medida, quedaron definidos los nuevos ingresos mínimos a partir de los cuales corresponde tributar. Los cambios impactan de manera directa en las retenciones mensuales y en la liquidación anual, lo que afecta tanto a empleados solteros como a quienes tienen cargas de familia.

Según la resolución de ARCA, desde septiembre de 2025 los trabajadores tributarán Ganancias a partir de los siguientes ingresos:

Desde el organismo recaudador precisaron que “estos montos son estimativos, ya que incluyen el proporcional del aguinaldo y no contemplan otras deducciones específicas”. También aclararon que el cálculo se realizó “considerando un promedio de retenciones del 17%”.

Deducciones disponibles que reducen el Impuesto a las Ganancias

Más allá de los pisos salariales, el impuesto no se aplica sobre la totalidad del ingreso bruto, sino sobre el ingreso neto resultante luego de restar las deducciones permitidas. Entre las principales se incluyen: