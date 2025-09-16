16 de septiembre de 2025 - 11:50

El dólar sube hoy a su cotización récord, pero las acciones en Wall Street se recuperan

El Merval, además, rebotó y reaccionó al alza, después de la presentación del proyecto de Presupuesto 2026.

Dólar hoy, a cuánto cotiza el 16 de septiembre

Foto:

Imagen ilustrativa
Los Andes
Por Redacción Economía

Otra vez al alza, el dólar minorista cotiza a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación. Se trata de una suba de $5 respecto al cierre del lunes y el mismo récord nominal que tocó durante algunas horas de esa mañana.

Ayer, en los demás bancos, el promedio del tipo de cambio se posicionó entre los $1.475 y $1.480 para la venta.

Respecto al dólar mayorista, se vende hoy a $1.464, cediendo 3 pesos y alejándose del techo de la banda de flotación, establecido este mes en $14.72.

Por su parte, el dólar blue se compra a $1.435 y se vende a $1.455.

Así, acciones y bonos suben en promedio 2%, alentados por las señales de cumplimiento de los compromisos de deuda.

Los bonos soberanos fueron los más sensibles al mensaje oficial: los Bonares avanzan 2,69% (AL30D) y los Globales hasta 1,48% (GD30D).

Las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, las primeras beneficiadas
Reacci&oacute;n positiva de acciones argentinas que cotizan en Wall Street al proyecto de Presupuesto 2026 &nbsp;

Reacción positiva de acciones argentinas que cotizan en Wall Street al proyecto de Presupuesto 2026

En la Bolsa porteña, el S&P Merval rebota 2,9% y se ubica en 1.800.185 puntos, aunque todavía lejos de compensar las pérdidas acumuladas en la última semana.

En Wall Street, los ADR de compañías argentinas también muestran mejoras. Banco Supervielle lidera con un alza de 5,1%, seguido por BBVA (3,7%), Transportadora Gas del Sur (3,6%), Telecom Argentina (3,5%) y Grupo Galicia (3,3%).

En su cadena nacional, el Presidente ratificó la base de superávit fiscal para la administración nacional, a la vez que anunció que se destinarán más recursos para gasto social, un ítem que debería facilitar el tratamiento legislativo de la pauta.

A cuánto cotiza el dólar hoy

Banco Nación

  • Compra: $1.430
  • Venta: $1.480
Galicia $1.425 / $1.475

ICBC $1.415 / $1.477

Patagonia $1.430 / $1.480

Santander $1.430 / $1.480

BBVA $1.430 / $1.480

Supervielle $1.436 / $1.486

Macro $1.430 / $1.495

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.924 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

  • Compra: $1.435
  • Venta: $1.455
A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

  • Compra: $ 1.471,09 (- $16,96)
  • Venta: $ 1.471,86 (- $19,18)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

  • Compra: $ 1.477,76 (- $12,54)
  • Venta: $ 1.480,85 (- $16,81)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

