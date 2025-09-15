ARCA actualizó el monotributo: cuánto tenés que pagar en septiembre 2025

ARCA actualizó los montos del monotributo para septiembre 2025. Conocé cuánto pagar según tu categoría y los nuevos topes de facturación.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los montos actualizados del monotributo que regirán a partir de septiembre de 2025. Los valores, ajustados según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos seis meses, se mantendrán vigentes hasta febrero de 2026.

El organismo recordó que cada contribuyente debe verificar en qué categoría se encuentra antes de efectuar el pago, ya que un error en la declaración puede generar recargos o incluso la exclusión del Régimen Simplificado. Además, advirtió que el vencimiento para abonar la obligación será el lunes 22 de septiembre, con intereses y sanciones en caso de incumplimiento.

ARCA Los nuevos valores del monotributo estarán vigentes hasta febrero de 2026. ¿Cuánto tenés que pagar de monotributo en septiembre 2025? ARCA estableció los valores que regirán para cada categoría. En su comunicado, el organismo precisó:

Categoría A : impuesto integrado, $4.182,60; aporte previsional, $13.663,17; obra social, $19.239,97. Total a pagar: $37.085,74 .

: impuesto integrado, $4.182,60; aporte previsional, $13.663,17; obra social, $19.239,97. . Categoría B : impuesto integrado, $7.946,95; aporte previsional, $15.029,49; obra social, $19.239,97. Total a pagar: $42.216,41 .

: impuesto integrado, $7.946,95; aporte previsional, $15.029,49; obra social, $19.239,97. . Categoría C : impuesto integrado, $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes); aporte previsional, $16.532,44; obra social, $19.239,97. Total a pagar: $49.435,58 en servicios y $48.320,22 en comercio de bienes .

: impuesto integrado, $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes); aporte previsional, $16.532,44; obra social, $19.239,97. . Categoría D : impuesto integrado, $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes); aporte previsional, $18.185,68; obra social, $22.864,90. Total: $63.357,80 en servicios y $61.824,18 en comercio de bienes .

: impuesto integrado, $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes); aporte previsional, $18.185,68; obra social, $22.864,90. . Categoría E : impuesto integrado, $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes); aporte previsional, $20.004,25; obra social, $27.884,02. Total: $89.714,31 en servicios y $81.070,26 en comercio de bienes .

: impuesto integrado, $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes); aporte previsional, $20.004,25; obra social, $27.884,02. . Categoría F : impuesto integrado, $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes); aporte previsional, $22.004,67; obra social, $32.066,63. Total: $112.906,59 en servicios y $97.291,54 en comercio de bienes .

: impuesto integrado, $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes); aporte previsional, $22.004,67; obra social, $32.066,63. . Categoría G : impuesto integrado, $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes); aporte previsional, $30.806,54; obra social, $34.576,19. Total: $172.457,38 en servicios y $118.920,05 en comercio de bienes .

: impuesto integrado, $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes); aporte previsional, $30.806,54; obra social, $34.576,19. . Categoría H : impuesto integrado, $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes); aporte previsional, $43.129,16; obra social, $41.547,19. Total: $391.400,62 en servicios y $238.038,48 en comercio de bienes .

: impuesto integrado, $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes); aporte previsional, $43.129,16; obra social, $41.547,19. . Categoría I : impuesto integrado, $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes); aporte previsional, $60.380,82; obra social, $51.306,61. Total: $721.650,46 en servicios y $355.672,64 en comercio de bienes .

: impuesto integrado, $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes); aporte previsional, $60.380,82; obra social, $51.306,61. . Categoría J : impuesto integrado, $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes); aporte previsional, $84.533,15; obra social, $57.580,51. Total: $874.069,29 en servicios y $434.895,92 en comercio de bienes .

: impuesto integrado, $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes); aporte previsional, $84.533,15; obra social, $57.580,51. . Categoría K: impuesto integrado, $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes); aporte previsional, $118.346,41; obra social, $65.806,30. Total: $1.208.890,60 en servicios y $525.732,01 en comercio de bienes.

ARCA El vencimiento del pago en septiembre se fijó para el lunes 22. Escalas de facturación vigentes del monotributo Además de los montos mensuales, ARCA informó los topes de facturación actualizados para cada categoría del monotributo. Estos valores estarán vigentes hasta febrero de 2026:

Categoría A : $8.992.597,87

: $8.992.597,87 Categoría B : $13.175.201,52

: $13.175.201,52 Categoría C : $18.473.166,15

: $18.473.166,15 Categoría D : $22.934.610,05

: $22.934.610,05 Categoría E : $26.977.793,60

: $26.977.793,60 Categoría F : $33.809.379,57

: $33.809.379,57 Categoría G : $40.431.835,35

: $40.431.835,35 Categoría H : $61.344.853,64

: $61.344.853,64 Categoría I : $68.664.410,05

: $68.664.410,05 Categoría J : $78.632.948,76

: $78.632.948,76 Categoría K: $94.805.682,90 La recomendación del organismo es que los contribuyentes controlen con atención su nivel de facturación anual para asegurarse de no superar los topes establecidos. Superar esos límites implica quedar fuera del Régimen Simplificado y pasar a tributar en el régimen general.