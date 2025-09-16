Quiénes son los cinco mendocinos que compiten en el campeonato sudamericano de pizza

La pizza , ícono universal de la gastronomía italiana, será la gran protagonista de la 5ª edición del Campionato Scuola Pizzaioli , un evento organizado por la Scuola Pizzaioli con el apoyo del Consulado General de Italia en Buenos Aires . Competirán cinco mendocinos .

El certamen se desarrollará en La Rural , en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), y promete un fin de semana lleno de sabor, competencia y cultura italiana. Los representantes de Mendoza son: Giacomo Calzetta, Jesús Ahumada y Enzo Gómez, de Bigalia Pizzería Napoletana; Andrés Gonzalez (de San Rafael) y Marcelo Falcone.

El encuentro tendrá una fuerte impronta federal e internacional, con participantes de nueve provincias argentinas -Buenos Aires, Mendoza, Chaco, Salta, Tucumán, Chubut, Neuquén, Córdoba y Santa Fe- que se enfrentarán a pizzaioli de Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Italia, Colombia, Curazao, Uruguay y Venezuela . Esto convierte al Campionato en un evento de talla mundial.

Los competidores en el campeonato sudamericano se medirán en 12 categorías que pondrán a prueba su técnica y creatividad . Entre las más destacadas se encuentran Pizza Margherita STG, Margherita Contemporánea y Romana in Teglia, que definirán al Campeón Sudamericano 2025. El ganador obtendrá un viaje a Italia y la oportunidad de formarse en el corazón de la tradición pizzaiola.

El evento incluirá categorías innovadoras como Pizza In Pala y Pizza Social, junto a clásicos como Gourmet, Fritta, Senza Glutine -que evaluará la excelencia en pizzas sin gluten - y Pizza In Due.

El espectáculo se completará con competencias de habilidades especiales, como Piú Veloce, Piú Lunga y Freestyle, un show que combina acrobacia y técnica. Además, los más jóvenes tendrán su espacio en la categoría Mini Pizzaioli.

Un jurado de prestigio internacional, conformado por más de 30 maestros pizzaioli, evaluará a los competidores. Entre ellos se destacan Vincenzo Capuano, Carmine Candito, Marco Carlesso y Livio Orefice, así como referentes argentinos y campeones de ediciones anteriores, garantizando la excelencia en la evaluación.

Juan Pablo Padrevita, creador de la Scuola Pizzaioli, expresó: “Llegar a la quinta edición del Campionato Scuola Pizzaioli es una gran emoción. Cuando comenzamos este camino, soñábamos con valorizar la auténtica pizza italiana en Sudamérica y hoy vemos cómo ese sueño se multiplica, con pizzaioli de todo el continente y el mundo. Este campeonato nació junto con la Escuela como un espacio para formar, unir y celebrar nuestra pasión por la pizza de calidad. Verlo crecer año tras año confirma que vamos por el camino correcto”.

image

Experiencia abierta al público

El Campionato no será solo una competencia. El público podrá disfrutar de un área de degustación de productos italianos, talleres, showcookings y masterclass a cargo de reconocidos maestros. También habrá un espacio gastronómico con pizzas y bebidas durante toda la jornada.

El acceso al evento será sin cargo, ya sea con la entrada general a la FIT o de manera directa por la calle Sarmiento, de 14 a 20 horas. El Cónsul General de Italia en Buenos Aires, Carmelo Barbera, invitó a la comunidad a participar: “Esperamos que todos los amantes de este símbolo de tradición y creatividad italiana vengan a visitar nuestro pabellón con familia, amigos y niños. ¡Los esperamos para celebrar una vez más los lazos únicos de cercanía y amistad entre nuestros pueblos!”.

Las pizzas realizadas durante el Campionato serán donadas a la Comunidad de San Egidio.