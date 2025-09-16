Vicuña designa a Ron Hochstein como CEO en Argentina

El Proyecto Vicuña, ubicado en San Juan, incorporó a su nuevo CEO. Qué se viene en la minera.

El Proyecto Vicuña, ubicado en la provincia de San Juan, anunció la designación de Ron Hochstein como CEO, un cargo que hasta ahora no existía dentro de la estructura.

Según informó la empresa en un comunicado, el nuevo directivo aportará “un respaldo estratégico en esta etapa de desarrollo de un emprendimiento de clase mundial y de múltiples fases, con creciente exposición institucional y mayor complejidad operativa”. La compañía aclaró que su base de operaciones estará principalmente en Argentina.

La presentación oficial de Hochstein será el 7 de noviembre. Se trata de un referente de la industria minera, con más de tres décadas de trayectoria. Su último cargo fue como presidente y CEO de Lundin Gold Inc., donde encabezó durante años el desarrollo de la mina Fruta del Norte en Ecuador, hoy reconocida como un ejemplo de minería responsable a nivel internacional.

“El nombramiento de un CEO representa un paso clave para reforzar el liderazgo de Vicuña en esta fase de crecimiento”, destacó Dave Dicaire, Gerente General del proyecto. Y agregó: “Con la llegada de Ron, seguimos enfocados en construir la mejor versión posible de Vicuña y liberar todo su potencial”.

Por su parte, José Morea, Country Director, subrayó que la incorporación de Hochstein “nos permite acelerar el desarrollo del Proyecto Vicuña, fortalecer los equipos y facilitar el trabajo coordinado entre diferentes regiones y operaciones”.