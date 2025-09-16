16 de septiembre de 2025 - 08:38

Hoy es la Noche de la Pizza y Empanada: 50% de descuento en estos restaurantes de Mendoza

Entre las ofertas más buscadas aparecen las pizzas a mitad de precio y el clásico 3x2 en empanadas.

La Noche de la Pizza y la Empanada 2025

Foto:

Freepik
La Noche de la Pizza y la Empanada 2025 en Mendoza

Foto:

Apyce
La Noche de la Pizza y la Empanada 2025: martes 16 de septiembre

Foto:

Apyce
Los Andes | Redacción Sociedad
Redacción Sociedad

La pizza y la empanada vuelven a tener su gran noche en todo el país. Este martes 16 de septiembre se celebra la 42° edición de la Noche de la Pizza y la Empanada, una propuesta federal que organiza la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (Apyce).

La dinámica es sencilla: los locales adheridos diseñan sus propias promociones, que pueden aplicarse tanto en mostrador, como en delivery o consumo en el salón. Entre las ofertas más buscadas aparecen las pizzas a mitad de precio y el clásico 3x2 en empanadas, dos de las propuestas que más público atraen cada año.

La Noche de la Pizza y la Empanada 2025: martes 16 de septiembre
Restaurantes adheridos a la Noche de la Pizza y Empanada 2025 en Mendoza

En Mendoza, la movida gastronómica se hará sentir con un nutrido grupo de comercios que ya confirmaron su participación. Desde reconocidas cadenas hasta locales de barrio, la oferta se reparte especialmente en el Gran Mendoza.

Algunos de los locales mendocinos que participan son Che Pizza (San Juan 1.348), Che Picadas (Arístides Villanueva 284), Napoli Trattoria Italiana (Paso de los Andes 901) y las distintas sucursales de Estación Palero en Ciudad, Guaymallén y Godoy Cruz.

También dirán presente Zitto (con locales en Mendoza Shopping, Palmares, Dalvian, Peatonal Sarmiento, Arístides y Tótem Boulevard), Almacén de Pizzas, Olivia empanadas y pizza, Omar Pizzas, Libertad Bar, Thor Pizzas y Vicente (sin López ni Planes), en La Barraca Mall.

La Noche de la Pizza y la Empanada 2025 en Mendoza
La lista se completa con Central de Pizzas y Empanadas (Colón y Paso de los Andes), Pepe Pancho en Guaymallén, además de varias propuestas en la zona de Arístides y alrededores, donde la movida nocturna mendocina suele encenderse con fuerza.

Desde Apyce recomiendan consultar el mapa geolocalizador disponible en su web oficial para verificar qué locales están adheridos y qué promociones aplican en cada caso, ya que algunas ofertas rigen solo para consumo en salón o con determinadas formas de pago.

