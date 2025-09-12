Nuevo market en Mendoza: qué marcas y negocios ya funcionan

Mendoza suma un nuevo market en Luján de Cuyo con marcas, negocios y servicios que combinan comodidad, gastronomía y opciones para toda la familia.

Mendoza suma un espacio innovador para negocios. Este nuevo market ofrece una propuesta integral que incluye locales gastronómicos, servicios esenciales y opciones de entretenimiento pensadas para toda la familia.

Sobremonte Market, ubicado en Almirante Brown y Viamonte, Luján de Cuyo, se presenta con diseño moderno y elegante, ofreciendo comodidad y practicidad a los mendocinos que buscan eficiencia y variedad en sus compras.

Locales y marcas que marcan tendencia en el nuevo market Actualmente, el market cuenta con 26 locales abiertos y se anticipan nuevas incorporaciones. Entre los espacios destacados están Bikear (bicicletería), Carpediem (joyería), Carnes de Mi Campo (carnicería), Concepto Pintura (pinturería), Dancona (pastas frescas y restaurante), De Campo Grill and Deco (decoración), Distribuidora Bombal (librería), Farmavita (farmacia), Fehlmann (carteras de autor), Go Bar (bebidas), Heladería Colonial (helados y café), Kruda (diseño y decoración), La Verdu (verdulería), Lavandería de Chacras (lavandería), Lonatur (almacén natural), Modo Market (supermercado), Móvil Store (accesorios para celulares), Óptica Scerbo (óptica), Pizzaiolo (pizzería), Punto Viamonte (productos para jardín), Renato (salumería), Sancho (comida rápida), Siscare (belleza corporal), Sportclub (gimnasio), Súper Pet (mascotas) y Virgen del Valle (confitería).

Sobremonte Luis Guiñazú Fader En los próximos meses se sumarán nuevas opciones: en octubre abrirá una sede de la Clínica de Cuyo, y hacia fin de año se espera la llegada de El Asadito. Los responsables destacan que la intención es que los visitantes puedan “encontrar todo lo que necesitan en un solo lugar”, mientras exploran marcas que combinan calidad, diseño y servicios innovadores.

Nuevo market en Luján de Cuyo La apertura de este mercado fue oficialmente en abril de este año, actualmente siguen sumando propuestas a un espacio pensado para ofrecer comodidad, practicidad y bienestar a los vecinos de la zona.