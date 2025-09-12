12 de septiembre de 2025 - 11:22

Nuevo market en Mendoza: qué marcas y negocios ya funcionan

Mendoza suma un nuevo market en Luján de Cuyo con marcas, negocios y servicios que combinan comodidad, gastronomía y opciones para toda la familia.

Un nuevo market en Mendoza combina locales comerciales, gastronomía y servicios.

Un nuevo market en Mendoza combina locales comerciales, gastronomía y servicios.

Foto:

Luis Guiñazú Fader
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Mendoza suma un espacio innovador para negocios. Este nuevo market ofrece una propuesta integral que incluye locales gastronómicos, servicios esenciales y opciones de entretenimiento pensadas para toda la familia.

Leé además

Julián Groisman en la apertura del concesionario AVANIM.

Grupo Presidente amplía su negocio y se mete en el segmento de autos importados

Por Cristian Ortega
La mayoría de los puestos requieren modalidad presencial y dedicación completa.

Coca-Cola busca empleados en Mendoza y otras provincias: cómo postularse

Por Melisa Sbrocco

Sobremonte Market, ubicado en Almirante Brown y Viamonte, Luján de Cuyo, se presenta con diseño moderno y elegante, ofreciendo comodidad y practicidad a los mendocinos que buscan eficiencia y variedad en sus compras.

Locales y marcas que marcan tendencia en el nuevo market

Actualmente, el market cuenta con 26 locales abiertos y se anticipan nuevas incorporaciones. Entre los espacios destacados están Bikear (bicicletería), Carpediem (joyería), Carnes de Mi Campo (carnicería), Concepto Pintura (pinturería), Dancona (pastas frescas y restaurante), De Campo Grill and Deco (decoración), Distribuidora Bombal (librería), Farmavita (farmacia), Fehlmann (carteras de autor), Go Bar (bebidas), Heladería Colonial (helados y café), Kruda (diseño y decoración), La Verdu (verdulería), Lavandería de Chacras (lavandería), Lonatur (almacén natural), Modo Market (supermercado), Móvil Store (accesorios para celulares), Óptica Scerbo (óptica), Pizzaiolo (pizzería), Punto Viamonte (productos para jardín), Renato (salumería), Sancho (comida rápida), Siscare (belleza corporal), Sportclub (gimnasio), Súper Pet (mascotas) y Virgen del Valle (confitería).

Sobremonte

En los próximos meses se sumarán nuevas opciones: en octubre abrirá una sede de la Clínica de Cuyo, y hacia fin de año se espera la llegada de El Asadito. Los responsables destacan que la intención es que los visitantes puedan “encontrar todo lo que necesitan en un solo lugar”, mientras exploran marcas que combinan calidad, diseño y servicios innovadores.

Nuevo market en Luján de Cuyo

La apertura de este mercado fue oficialmente en abril de este año, actualmente siguen sumando propuestas a un espacio pensado para ofrecer comodidad, practicidad y bienestar a los vecinos de la zona.

Más allá de la experiencia de compra, el nuevo market busca reforzar la seguridad y el bienestar de la zona. Para ello, firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad de Mendoza, integrando sus 15 cámaras de videovigilancia privadas al sistema provincial según la Ley 9562. Este esfuerzo conjunto entre el sector privado y el Estado mejora la prevención del delito y ofrece mayor tranquilidad a los vecinos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

dias de yapping en mendoza shopping: descuentos irresistibles, entretenimiento y una experiencia de compra total

Días de Yapping en Mendoza Shopping: descuentos irresistibles, entretenimiento y una experiencia de compra total

Por Redacción
Domingo Faustino Sarmiento vio en Mendoza el terreno fértil para unir educación, progreso y vino, sembrando una identidad que perdura en cada copa de Malbec.   

Sarmiento y el Malbec: la apuesta que transformó a Mendoza

Por Luciana Sabina
Viento Zonda - Archivo / Los Andes

Vuelve el Zonda: a qué hora y en qué zonas rige la alerta amarilla

Por Redacción Sociedad
La Dirección Nacional Electoral reveló los aportes que recibirán las listas presentadas en la Provincia para que financien su campaña de diputados nacionales. 

Elecciones 2025: estos son los fondos millonarios que otorgará la Nación a los partidos en Mendoza

Por Jorge Yori