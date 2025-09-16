Vuelve el reintegro de $48.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación mantiene activo un beneficio que permite a los usuarios ahorrar en sus compras semanales. A través de la app Modo BNA+, quienes pagan con tarjetas de crédito del banco en supermercados y mayoristas adheridos obtienen un reintegro del 30%, con un tope de $12.000 por persona cada miércoles.
La promoción estará vigente todos los miércoles hasta el 30 de septiembre de 2025 e incluye tanto compras presenciales como online. Además, quienes compartan un mismo hogar pueden duplicar el beneficio y llegar a un reintegro total de $48.000, siempre que ambos utilicen BNA+ y cumplan con los requisitos de pago.
Reintegro en supermercados y mayoristas: cómo y dónde usarlo
Para acceder al reintegro del 30%, las compras deben realizarse los miércoles usando tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación y pagando mediante el código QR de Modo BNA+. El monto devuelto se acredita en la cuenta monetaria de BNA+ dentro de los 30 días posteriores a la compra. Para alcanzar el tope semanal, es necesario gastar al menos $40.000 en una sola jornada.
- Chango Más
- Jumbo
- Disco
- Vea
- Coto Digital
- Carrefour
- Pingüino
Descuentos Mercado Pago.jpg
La promo está vigente todos los miércoles hasta el 30 de septiembre de 2025, tanto en compras presenciales como online.
Freepik
Sucursales físicas en Mendoza:
- Átomo: Tito Laciar 925, Villa Nueva – Mendoza
- Átomo: Elpidio González esq Urquiza Jesús Nazareno – Guaymallén
- Makro: Rodríguez Peña 709 – Godoy Cruz
- Carrefour: Sarmiento 119 – Mendoza
- Átomo: Capilla de Nieve 405 – Guaymallén
- Átomo: Gutemberg 2652 – San José
- Átomo: Sarmiento 2115 – Godoy Cruz
- Makro: Rodríguez Peña 709 CP 5501 – Godoy Cruz
- Yaguar: Av. Rodríguez Peña 2053 – Godoy Cruz
- Átomo: Cervantes 1585 – San José
- Carrefour: Las Heras 798 – Mendoza
- Átomo: Independencia 2368 – Las Heras
- Carrefour: Godoy Cruz 555 – Mendoza
- Átomo: Godoy Cruz 535 – San José
- Carrefour: Av. Acc. Este Lat. Sur e/Rondeau y Urquiza – Guaymallén
- Átomo: Cervantes 1557 – Godoy Cruz
- Átomo: Pedro Vargas – Guaymallén
- Átomo: B Matienza 1481 – San José
- Carrefour Maxi: Balcarce 141 – Mendoza
- Átomo: Godoy Juan G 314 – Jesús Nazareno
- Átomo: Lisandro Moyano 52 – Las Heras
- Átomo: Paraguay 2532 – Mendoza
- Átomo: Perito Moreno 1016 – Godoy Cruz
- Carrefour: Perito Moreno 341 – Mendoza
- Átomo: Lavalle 255 – Mendoza
- Carrefour: Belgrano 1170 – Mendoza
- Átomo: Martín Fierro 906 – Las Heras
- Blow Max: Alberdi 189 – Guaymallén
- Átomo: Castelli 170 – Godoy Cruz
- Carrefour Maxi: Av. San Martín 189 – Godoy Cruz
- Carrefour: Fray Luis Beltrán 1858/64 – Mendoza
- Átomo: Amigorena 26 – Mendoza
- Makro: Av. Champagnat y Alvarado – Godoy Cruz
- Átomo: San Martín 241 – Las Heras
- Blow Max: Eusebio Blanco 50 – Mendoza
- Átomo: Olascoaga esq Independencia – Las Heras
- Carrefour: Avenida España 1244 – Mendoza
- Átomo: Patricias Mendocinas 377 – Maipú
- Carrefour: Montevideo 291 – Mendoza
- Carrefour: Av. Las Heras 306/24 – Mendoza
- Átomo: Juan B Justo 395 – Mendoza
- Carrefour: Juan Agustín Maza 2777 – Mendoza
- Super A Colón: Colón 423 – Mendoza
- Hiper Libertad: Joaquín V. González 450 – Godoy Cruz
- Hiper Libertad: Av. Joaquín V. González y Chipolletti – Godoy Cruz
- Del Puente Godoy Cruz: Av. San Martín 900 – Godoy Cruz
- Átomo: Julio Roca 97 – Las Heras
- Carrefour: San Lorenzo 690 – Mendoza
- Coto: Videla Correas 628 – Mendoza
- Átomo: San Martín 2430 – Las Heras
- Átomo: Rivadavia 1653 – Godoy Cruz
- Carrefour: Colón 324 – Mendoza
- Átomo: San Miguel 750 – Las Heras
- Átomo: Perú 202 – Las Heras
- Carrefour: Pueyrredón 283/291 – Mendoza
- Átomo: Juan Egea – Godoy Cruz
- Carrefour: Av. Vicente Zapata 42 – Mendoza
- Carrefour: Suipacha 556 – Mendoza
- Carrefour: Jorge A. Calle 631 – Mendoza
- Carrefour: Paso de los Andes 2212 – Godoy Cruz
- Átomo: Perú 3022 – Mendoza
- Átomo: Villa Mercedes 886 – Godoy Cruz
- Átomo: Padre Llorens y Las Violetas – Las Heras
- Átomo: Boulogne Sur Mer – Las Heras
- Átomo: Berases 2399 – San José
- Átomo: Dr. Pose 120 – Las Heras
- Átomo: Av. Champagnat 210 – Las Heras
Cómo usar la MODO BNA+:
- Descargar Modo BNA+ desde Play Store o App Store.
- Registrarse y asociar tarjetas de crédito del Banco Nación.
- Escanear el código QR de Modo al pagar en supermercados o mayoristas adheridos.
- Seleccionar la tarjeta de crédito vinculada y completar la compra.
Pago BNA+.jpg
Escaneá el QR de MODO BNA+ y pagá con tu tarjeta de crédito del Banco Nación para acceder al reintegro del 30%.
Planificar compras en supermercados y mayoristas para maximizar el reintegro
El beneficio permite un reintegro máximo de $12.000 por persona por miércoles. Estando a mitad de septiembre solo se puede alzanar $24.000 por personas si se cumplen los requisitos de gasto y $48.000 por hogar si ambos miembros de la familia participan.
El reintegro se acredita exclusivamente en la cuenta BNA+, y el tope es semanal y no acumulable. Esto significa que si un miércoles no se alcanza el límite, la diferencia no se transfiere a la semana siguiente.