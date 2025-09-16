16 de septiembre de 2025 - 12:09

Vuelve el reintegro de $48.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Aprovechá los miércoles para obtener hasta $48.000 de reintegro en supermercados y mayoristas usando MODO BNA+ con tarjetas de crédito del Banco Nación.

Compartiendo el hogar, cada integrante puede duplicar el beneficio y llegar a un reintegro total de $48.000 por semana.

El Banco Nación mantiene activo un beneficio que permite a los usuarios ahorrar en sus compras semanales. A través de la app Modo BNA+, quienes pagan con tarjetas de crédito del banco en supermercados y mayoristas adheridos obtienen un reintegro del 30%, con un tope de $12.000 por persona cada miércoles.

La promoción estará vigente todos los miércoles hasta el 30 de septiembre de 2025 e incluye tanto compras presenciales como online. Además, quienes compartan un mismo hogar pueden duplicar el beneficio y llegar a un reintegro total de $48.000, siempre que ambos utilicen BNA+ y cumplan con los requisitos de pago.

Reintegro en supermercados y mayoristas: cómo y dónde usarlo

Para acceder al reintegro del 30%, las compras deben realizarse los miércoles usando tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación y pagando mediante el código QR de Modo BNA+. El monto devuelto se acredita en la cuenta monetaria de BNA+ dentro de los 30 días posteriores a la compra. Para alcanzar el tope semanal, es necesario gastar al menos $40.000 en una sola jornada.

Comercios participantes:

Supermercados online:

  • Chango Más
  • Jumbo
  • Disco
  • Vea
  • Coto Digital
  • Carrefour
  • Pingüino
La promo está vigente todos los miércoles hasta el 30 de septiembre de 2025, tanto en compras presenciales como online.

Sucursales físicas en Mendoza:

  • Átomo: Tito Laciar 925, Villa Nueva – Mendoza
  • Átomo: Elpidio González esq Urquiza Jesús Nazareno – Guaymallén
  • Makro: Rodríguez Peña 709 – Godoy Cruz
  • Carrefour: Sarmiento 119 – Mendoza
  • Átomo: Capilla de Nieve 405 – Guaymallén
  • Átomo: Gutemberg 2652 – San José
  • Átomo: Sarmiento 2115 – Godoy Cruz
  • Makro: Rodríguez Peña 709 CP 5501 – Godoy Cruz
  • Yaguar: Av. Rodríguez Peña 2053 – Godoy Cruz
  • Átomo: Cervantes 1585 – San José
  • Carrefour: Las Heras 798 – Mendoza
  • Átomo: Independencia 2368 – Las Heras
  • Carrefour: Godoy Cruz 555 – Mendoza
  • Átomo: Godoy Cruz 535 – San José
  • Carrefour: Av. Acc. Este Lat. Sur e/Rondeau y Urquiza – Guaymallén
  • Átomo: Cervantes 1557 – Godoy Cruz
  • Átomo: Pedro Vargas – Guaymallén
  • Átomo: B Matienza 1481 – San José
  • Carrefour Maxi: Balcarce 141 – Mendoza
  • Átomo: Godoy Juan G 314 – Jesús Nazareno
  • Átomo: Lisandro Moyano 52 – Las Heras
  • Átomo: Paraguay 2532 – Mendoza
  • Átomo: Perito Moreno 1016 – Godoy Cruz
  • Carrefour: Perito Moreno 341 – Mendoza
  • Átomo: Lavalle 255 – Mendoza
  • Carrefour: Belgrano 1170 – Mendoza
  • Átomo: Martín Fierro 906 – Las Heras
  • Blow Max: Alberdi 189 – Guaymallén
  • Átomo: Castelli 170 – Godoy Cruz
  • Carrefour Maxi: Av. San Martín 189 – Godoy Cruz
  • Carrefour: Fray Luis Beltrán 1858/64 – Mendoza
  • Átomo: Amigorena 26 – Mendoza
  • Makro: Av. Champagnat y Alvarado – Godoy Cruz
  • Átomo: San Martín 241 – Las Heras
  • Blow Max: Eusebio Blanco 50 – Mendoza
  • Átomo: Olascoaga esq Independencia – Las Heras
  • Carrefour: Avenida España 1244 – Mendoza
  • Átomo: Patricias Mendocinas 377 – Maipú
  • Carrefour: Montevideo 291 – Mendoza
  • Carrefour: Av. Las Heras 306/24 – Mendoza
  • Átomo: Juan B Justo 395 – Mendoza
  • Carrefour: Juan Agustín Maza 2777 – Mendoza
  • Super A Colón: Colón 423 – Mendoza
  • Hiper Libertad: Joaquín V. González 450 – Godoy Cruz
  • Hiper Libertad: Av. Joaquín V. González y Chipolletti – Godoy Cruz
  • Del Puente Godoy Cruz: Av. San Martín 900 – Godoy Cruz
  • Átomo: Julio Roca 97 – Las Heras
  • Carrefour: San Lorenzo 690 – Mendoza
  • Coto: Videla Correas 628 – Mendoza
  • Átomo: San Martín 2430 – Las Heras
  • Átomo: Rivadavia 1653 – Godoy Cruz
  • Carrefour: Colón 324 – Mendoza
  • Átomo: San Miguel 750 – Las Heras
  • Átomo: Perú 202 – Las Heras
  • Carrefour: Pueyrredón 283/291 – Mendoza
  • Átomo: Juan Egea – Godoy Cruz
  • Carrefour: Av. Vicente Zapata 42 – Mendoza
  • Carrefour: Suipacha 556 – Mendoza
  • Carrefour: Jorge A. Calle 631 – Mendoza
  • Carrefour: Paso de los Andes 2212 – Godoy Cruz
  • Átomo: Perú 3022 – Mendoza
  • Átomo: Villa Mercedes 886 – Godoy Cruz
  • Átomo: Padre Llorens y Las Violetas – Las Heras
  • Átomo: Boulogne Sur Mer – Las Heras
  • Átomo: Berases 2399 – San José
  • Átomo: Dr. Pose 120 – Las Heras
  • Átomo: Av. Champagnat 210 – Las Heras

Cómo usar la MODO BNA+:

  1. Descargar Modo BNA+ desde Play Store o App Store.
  2. Registrarse y asociar tarjetas de crédito del Banco Nación.
  3. Escanear el código QR de Modo al pagar en supermercados o mayoristas adheridos.
  4. Seleccionar la tarjeta de crédito vinculada y completar la compra.
    Escaneá el QR de MODO BNA+ y pagá con tu tarjeta de crédito del Banco Nación para acceder al reintegro del 30%.

Planificar compras en supermercados y mayoristas para maximizar el reintegro

El beneficio permite un reintegro máximo de $12.000 por persona por miércoles. Estando a mitad de septiembre solo se puede alzanar $24.000 por personas si se cumplen los requisitos de gasto y $48.000 por hogar si ambos miembros de la familia participan.

El reintegro se acredita exclusivamente en la cuenta BNA+, y el tope es semanal y no acumulable. Esto significa que si un miércoles no se alcanza el límite, la diferencia no se transfiere a la semana siguiente.

