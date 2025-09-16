Vuelve el reintegro de $48.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación mantiene activo un beneficio que permite a los usuarios ahorrar en sus compras semanales. A través de la app Modo BNA+ , quienes pagan con tarjetas de crédito del banco en supermercados y mayoristas adheridos obtienen un reintegro del 30% , con un tope de $12.000 por persona cada miércoles.

La promoción estará vigente todos los miércoles hasta el 30 de septiembre de 2025 e incluye tanto compras presenciales como online. Además, quienes compartan un mismo hogar pueden duplicar el beneficio y llegar a un reintegro total de $48.000 , siempre que ambos utilicen BNA+ y cumplan con los requisitos de pago.

Para acceder al reintegro del 30%, las compras deben realizarse los miércoles usando tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación y pagando mediante el código QR de Modo BNA+ . El monto devuelto se acredita en la cuenta monetaria de BNA+ dentro de los 30 días posteriores a la compra. Para alcanzar el tope semanal, es necesario gastar al menos $40.000 en una sola jornada .

Chango Más

Jumbo

Disco

Vea

Coto Digital

Carrefour

Pingüino

Descuentos Mercado Pago.jpg La promo está vigente todos los miércoles hasta el 30 de septiembre de 2025, tanto en compras presenciales como online. Freepik

Sucursales físicas en Mendoza:

Átomo: Tito Laciar 925, Villa Nueva – Mendoza

Átomo: Elpidio González esq Urquiza Jesús Nazareno – Guaymallén

Makro: Rodríguez Peña 709 – Godoy Cruz

Carrefour: Sarmiento 119 – Mendoza

Átomo: Capilla de Nieve 405 – Guaymallén

Átomo: Gutemberg 2652 – San José

Átomo: Sarmiento 2115 – Godoy Cruz

Makro: Rodríguez Peña 709 CP 5501 – Godoy Cruz

Yaguar: Av. Rodríguez Peña 2053 – Godoy Cruz

Átomo: Cervantes 1585 – San José

Carrefour: Las Heras 798 – Mendoza

Átomo: Independencia 2368 – Las Heras

Carrefour: Godoy Cruz 555 – Mendoza

Átomo: Godoy Cruz 535 – San José

Carrefour: Av. Acc. Este Lat. Sur e/Rondeau y Urquiza – Guaymallén

Átomo: Cervantes 1557 – Godoy Cruz

Átomo: Pedro Vargas – Guaymallén

Átomo: B Matienza 1481 – San José

Carrefour Maxi: Balcarce 141 – Mendoza

Átomo: Godoy Juan G 314 – Jesús Nazareno

Átomo: Lisandro Moyano 52 – Las Heras

Átomo: Paraguay 2532 – Mendoza

Átomo: Perito Moreno 1016 – Godoy Cruz

Carrefour: Perito Moreno 341 – Mendoza

Átomo: Lavalle 255 – Mendoza

Carrefour: Belgrano 1170 – Mendoza

Átomo: Martín Fierro 906 – Las Heras

Blow Max: Alberdi 189 – Guaymallén

Átomo: Castelli 170 – Godoy Cruz

Carrefour Maxi: Av. San Martín 189 – Godoy Cruz

Carrefour: Fray Luis Beltrán 1858/64 – Mendoza

Átomo: Amigorena 26 – Mendoza

Makro: Av. Champagnat y Alvarado – Godoy Cruz

Átomo: San Martín 241 – Las Heras

Blow Max: Eusebio Blanco 50 – Mendoza

Átomo: Olascoaga esq Independencia – Las Heras

Carrefour: Avenida España 1244 – Mendoza

Átomo: Patricias Mendocinas 377 – Maipú

Carrefour: Montevideo 291 – Mendoza

Carrefour: Av. Las Heras 306/24 – Mendoza

Átomo: Juan B Justo 395 – Mendoza

Carrefour: Juan Agustín Maza 2777 – Mendoza

Super A Colón: Colón 423 – Mendoza

Hiper Libertad: Joaquín V. González 450 – Godoy Cruz

Hiper Libertad: Av. Joaquín V. González y Chipolletti – Godoy Cruz

Del Puente Godoy Cruz: Av. San Martín 900 – Godoy Cruz

Átomo: Julio Roca 97 – Las Heras

Carrefour: San Lorenzo 690 – Mendoza

Coto: Videla Correas 628 – Mendoza

Átomo: San Martín 2430 – Las Heras

Átomo: Rivadavia 1653 – Godoy Cruz

Carrefour: Colón 324 – Mendoza

Átomo: San Miguel 750 – Las Heras

Átomo: Perú 202 – Las Heras

Carrefour: Pueyrredón 283/291 – Mendoza

Átomo: Juan Egea – Godoy Cruz

Carrefour: Av. Vicente Zapata 42 – Mendoza

Carrefour: Suipacha 556 – Mendoza

Carrefour: Jorge A. Calle 631 – Mendoza

Carrefour: Paso de los Andes 2212 – Godoy Cruz

Átomo: Perú 3022 – Mendoza

Átomo: Villa Mercedes 886 – Godoy Cruz

Átomo: Padre Llorens y Las Violetas – Las Heras

Átomo: Boulogne Sur Mer – Las Heras

Átomo: Berases 2399 – San José

Átomo: Dr. Pose 120 – Las Heras

Átomo: Av. Champagnat 210 – Las Heras

Cómo usar la MODO BNA+:

Descargar Modo BNA+ desde Play Store o App Store. Registrarse y asociar tarjetas de crédito del Banco Nación. Escanear el código QR de Modo al pagar en supermercados o mayoristas adheridos. Seleccionar la tarjeta de crédito vinculada y completar la compra. Pago BNA+.jpg Escaneá el QR de MODO BNA+ y pagá con tu tarjeta de crédito del Banco Nación para acceder al reintegro del 30%.

Planificar compras en supermercados y mayoristas para maximizar el reintegro

El beneficio permite un reintegro máximo de $12.000 por persona por miércoles. Estando a mitad de septiembre solo se puede alzanar $24.000 por personas si se cumplen los requisitos de gasto y $48.000 por hogar si ambos miembros de la familia participan.

El reintegro se acredita exclusivamente en la cuenta BNA+, y el tope es semanal y no acumulable. Esto significa que si un miércoles no se alcanza el límite, la diferencia no se transfiere a la semana siguiente.