Supermercado liquida cafeteras, tostadoras y pavas eléctricas desde $22.799 y con descuentos de hasta el 68%

Un supermercado lanzó una campaña especial en pequeños electrodomésticos de cocina. La promoción incluye cafeteras, pavas eléctricas y tostadoras.

Los Andes | Ramiro Viñas
Por Ramiro Viñas

Los precios de la oferta del supermercado Carrefour muestran un abanico de marcas reconocidas y modelos variados, disponibles tanto en sucursales como en la tienda online. Esta liquidación en electrodomésticos permite acceder a productos esenciales para el hogar con ahorros que en algunos casos superan los $60.000.

Modelos en promoción y precios actualizados

  • Cafetera eléctrica de filtro Sansei: $24.599 (antes $77.999)

  • Pava eléctrica Sansei Pe1821bp: $29.999 (antes $72.999)

  • Cafetera de filtro Mandine MCM8616: $24.000 (antes $53.000)

  • Sandwichera Mandine XL 2 en 1: $49.000 (antes $107.000)

  • Tostadora eléctrica Vintage 7 niveles: $39.999 (antes $81.999)

  • Jarra eléctrica Mandine 1.7 L: $43.000 (antes $87.000)

  • Pava eléctrica Philco: $37.999 (antes $74.999)

  • Waflera ATMA Disney Star Wars: $42.999 (antes $83.999)

  • Cafetera de cápsulas Mandine: $99.000 (antes $185.000)

  • Cafetera eléctrica filtro ATMA: $22.799 (antes $41.999)

  • Jarra eléctrica Mandine de vidrio: $29.000 (antes $53.000)

  • Tostadora Philco negro 700 W: $53.999 (antes $107.000)

  • Pava eléctrica Electrolux Efficient: $40.088 (antes $72.888)

  • Pava eléctrica Electrolux Selector de temperatura: $40.088 (antes $72.888)

  • Pava eléctrica Electrolux corte para mate: $38.255 (antes $69.554)

Ahorros destacados en supermercado Carrefour

La rebaja más fuerte se encuentra en la cafetera Sansei, que baja de $77.999 a $24.599, con un ahorro del 68%. También sobresale la cafetera ATMA de filtro, que se ofrece a $22.799, siendo el producto más económico de la lista.

Las pavas eléctricas Electrolux y las tostadoras Philco también forman parte de la liquidación, con descuentos de entre el 44% y el 50%.

Opciones de pago

Los productos pueden adquirirse en cuotas fijas con tarjeta Carrefour o en un solo pago, dependiendo del artículo y la modalidad de la promoción. En algunos casos, hay 3 cuotas sin interés.

