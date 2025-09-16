Supermercado liquida cafeteras, tostadoras y pavas eléctricas desde $22.799 y con descuentos de hasta el 68%

Los precios de la oferta del supermercado Carrefour muestran un abanico de marcas reconocidas y modelos variados, disponibles tanto en sucursales como en la tienda online. Esta liquidación en electrodomésticos permite acceder a productos esenciales para el hogar con ahorros que en algunos casos superan los $60.000.
Ahorros destacados en supermercado Carrefour
La rebaja más fuerte se encuentra en la cafetera Sansei, que baja de $77.999 a $24.599, con un ahorro del 68%. También sobresale la cafetera ATMA de filtro, que se ofrece a $22.799, siendo el producto más económico de la lista.
Las pavas eléctricas Electrolux y las tostadoras Philco también forman parte de la liquidación, con descuentos de entre el 44% y el 50%.
Opciones de pago
Los productos pueden adquirirse en cuotas fijas con tarjeta Carrefour o en un solo pago, dependiendo del artículo y la modalidad de la promoción. En algunos casos, hay 3 cuotas sin interés.