Supermercado liquida cafeteras, tostadoras y pavas eléctricas desde $22.799 y con descuentos de hasta el 68%

Un supermercado lanzó una campaña especial en pequeños electrodomésticos de cocina. La promoción incluye cafeteras, pavas eléctricas y tostadoras.

Los precios de la oferta del supermercado Carrefour muestran un abanico de marcas reconocidas y modelos variados, disponibles tanto en sucursales como en la tienda online. Esta liquidación en electrodomésticos permite acceder a productos esenciales para el hogar con ahorros que en algunos casos superan los $60.000.

Modelos en promoción y precios actualizados Cafetera eléctrica de filtro Sansei : $24.599 (antes $77.999)

Pava eléctrica Sansei Pe1821bp : $29.999 (antes $72.999)

Cafetera de filtro Mandine MCM8616 : $24.000 (antes $53.000)

Sandwichera Mandine XL 2 en 1 : $49.000 (antes $107.000)

Tostadora eléctrica Vintage 7 niveles : $39.999 (antes $81.999)

Jarra eléctrica Mandine 1.7 L : $43.000 (antes $87.000)

Pava eléctrica Philco : $37.999 (antes $74.999)

Waflera ATMA Disney Star Wars : $42.999 (antes $83.999)

Cafetera de cápsulas Mandine : $99.000 (antes $185.000)

Cafetera eléctrica filtro ATMA : $22.799 (antes $41.999)

Jarra eléctrica Mandine de vidrio : $29.000 (antes $53.000)

Tostadora Philco negro 700 W : $53.999 (antes $107.000)

Pava eléctrica Electrolux Efficient : $40.088 (antes $72.888)

Pava eléctrica Electrolux Selector de temperatura : $40.088 (antes $72.888)

Pava eléctrica Electrolux corte para mate: $38.255 (antes $69.554)

image Ahorros destacados en supermercado Carrefour La rebaja más fuerte se encuentra en la cafetera Sansei, que baja de $77.999 a $24.599, con un ahorro del 68%. También sobresale la cafetera ATMA de filtro, que se ofrece a $22.799, siendo el producto más económico de la lista.

Las pavas eléctricas Electrolux y las tostadoras Philco también forman parte de la liquidación, con descuentos de entre el 44% y el 50%.

Opciones de pago Los productos pueden adquirirse en cuotas fijas con tarjeta Carrefour o en un solo pago, dependiendo del artículo y la modalidad de la promoción. En algunos casos, hay 3 cuotas sin interés.