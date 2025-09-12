El supermercado Coto empezó septiembre con una estrategia agresiva de promociones . Además de los reintegros con billeteras virtuales y tarjetas bancarias , lanzó una liquidación de ropa de invierno con rebajas que superan el 60% .

Influencer revela liquidación secreta en un supermercado: buzos y camperas desde $10.500

Supermercado liquida Smart TV Philips, Toshiba y Noblex con 30% de descuento

El atractivo principal pasa por los precios de liquidación: abrigos desde $5.000 disponibles tanto en sucursales con sector textil como en la tienda online .

Entre los artículos que se consiguen en liquidación, Coto ofrece:

Supermercado liquida buzos y camperas desde $5.000 por el fin del invierno: dónde comprar

La promoción está vigente durante todo septiembre o hasta agotar stock, lo que convierte a esta liquidación en una de las más atractivas antes del inicio de la primavera .

Otras promociones de Coto en septiembre

La cadena no solo busca captar compradores con su indumentaria. En paralelo, lanzó descuentos en electrodomésticos y pequeños electro, sumando promociones bancarias y digitales:

Hasta 25% de descuento con determinadas tarjetas.

Reintegros del 30% con billeteras virtuales , con topes de entre $10.000 y $15.000 semanales.

Promociones acumulables en tecnología, indumentaria y hogar.

Cómo aprovechar al máximo los beneficios

Los especialistas en consumo recomiendan planificar las compras dividiéndolas en distintas semanas, para aprovechar los topes de reintegro. Por ejemplo, combinar un día de descuentos en indumentaria con otro de beneficios en electro o alimentos.

De esta manera, un consumidor puede generar un ahorro extra superior al 40% en la misma quincena, multiplicando el impacto de las promociones vigentes.