12 de septiembre de 2025 - 11:30

Supermercado liquida Smart TV Philips, Toshiba y Noblex con 30% de descuento

Un supermercado lanzó una promoción con Smart TV de distintas marcas y tamaños. Los equipos pueden pagarse en 12 cuotas sin interés o con un 30% de descuento.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Los precios de los televisores en Carrefour presentan dos alternativas claras: quienes opten por financiar en 12 cuotas mantendrán el valor en rojo como precio final; quienes elijan abonar en un solo pago obtendrán un descuento adicional del 30%, lo que reduce considerablemente el monto de cada modelo en el supermercado.

Esta modalidad de liquidación de precios en electrodomésticos se volvió una de las más fuertes en septiembre.

Modelos en promoción y precios actualizados

  • Smart TV LED FHD Philips 43" (43PFD6910/77)

    • Precio en 12 cuotas: $599.999

    • Precio en un pago con 30% off: $419.999

  • Smart TV 50" Noblex Roku (db50x3500)

    • Precio en 12 cuotas: $699.000

    • Precio en un pago con 30% off: $489.300

  • Smart TV 55" Toshiba Vidaa 4K (55C350NS)

    • Precio en 12 cuotas: $769.999

    • Precio en un pago con 30% off: $538.999

  • Smart TV 50" Crown Mustang QLED (cm50st005 2q)

    • Precio en 12 cuotas: $799.000

    • Precio en un pago con 30% off: $559.300

    Cómo impacta la promoción del Supermercado

    La diferencia entre pagar en cuotas o de contado puede superar los $200.000 según el modelo. Por ejemplo, en el Philips de 43", el ahorro exacto al abonar en un pago es de $180.000 frente al valor en cuotas.

    En televisores más grandes, como el Toshiba 55", el descuento directo se acerca a los $230.000.

    De esta forma, el cliente puede optar por financiar sin interés y distribuir el gasto en 12 meses o aprovechar la rebaja inmediata del 30% si dispone del monto al contado.

    Ambas opciones posicionan a Carrefour como una de las cadenas con las liquidaciones más agresivas del mercado en tecnología para el hogar.

    Liquidación disponible en sucursales y web

    La promoción de televisores Smart TV está vigente en las principales sucursales de Carrefour y también en su tienda online.

    Los modelos en liquidación incluyen pantallas de 43 a 55 pulgadas, con resoluciones Full HD y 4K, abarcando marcas reconocidas como Philips, Noblex, Toshiba y Crown Mustang.

