Supermercado liquida Smart TV Philips, Toshiba y Noblex con 30% de descuento

Los precios de los televisores en Carrefour presentan dos alternativas claras: quienes opten por financiar en 12 cuotas mantendrán el valor en rojo como precio final; quienes elijan abonar en un solo pago obtendrán un descuento adicional del 30%, lo que reduce considerablemente el monto de cada modelo en el supermercado .

Esta modalidad de liquidación de precios en electrodomésticos se volvió una de las más fuertes en septiembre.

Precio en un pago con 30% off: $419.999

Precio en un pago con 30% off: $489.300

Smart TV 55" Toshiba Vidaa 4K (55C350NS) Precio en 12 cuotas: $769.999

Precio en un pago con 30% off: $538.999

Smart TV 50" Crown Mustang QLED (cm50st005 2q) Precio en 12 cuotas: $799.000

Precio en un pago con 30% off: $559.300

Cómo impacta la promoción del Supermercado

La diferencia entre pagar en cuotas o de contado puede superar los $200.000 según el modelo. Por ejemplo, en el Philips de 43", el ahorro exacto al abonar en un pago es de $180.000 frente al valor en cuotas.

En televisores más grandes, como el Toshiba 55", el descuento directo se acerca a los $230.000.

De esta forma, el cliente puede optar por financiar sin interés y distribuir el gasto en 12 meses o aprovechar la rebaja inmediata del 30% si dispone del monto al contado.

Ambas opciones posicionan a Carrefour como una de las cadenas con las liquidaciones más agresivas del mercado en tecnología para el hogar.

Liquidación disponible en sucursales y web

La promoción de televisores Smart TV está vigente en las principales sucursales de Carrefour y también en su tienda online.

Los modelos en liquidación incluyen pantallas de 43 a 55 pulgadas, con resoluciones Full HD y 4K, abarcando marcas reconocidas como Philips, Noblex, Toshiba y Crown Mustang.