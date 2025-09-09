Calendario septiembre ANSES: jubilados, pensionados, AUH, SUAF con aumentos

Septiembre de 2025 llega con incrementos en jubilaciones, pensiones y asignaciones que impactan en millones de hogares argentinos que dependen de ANSES.
ANSES confirmó los aumentos y el calendario de pagos de septiembre 2025 para jubilados, pensionados, AUH, SUAF y Asignación por Embarazo.
Septiembre de 2025 llega con incrementos en jubilaciones, pensiones y asignaciones que impactan en millones de hogares argentinos que dependen de ANSES.
Con la movilidad mensual atada al IPC, los haberes se actualizan en función de la inflación y continúa vigente el bono previsional de $70.000 para quienes perciben la mínima.
Además, el organismo previsional ya confirmó el calendario de pagos de septiembre para jubilados, pensionados, titulares de AUH, SUAF y Asignación por Embarazo, organizados como siempre según la terminación del DNI. Estos aumentos responden al DNU 274/2024 y al dato del INDEC de julio (1,9%), que marca la suba automática.
En septiembre, la jubilación mínima pasa a $320.277,17, mientras que la máxima se ubica en $2.155.162,17. La PUAM queda en $256.221,74 y las Pensiones No Contributivas (PNC) en $224.194,02 antes del bono.
El bono previsional de $70.000 se paga en forma automática con la mínima, y en haberes superiores se liquida proporcionalmente hasta un tope de $390.277.
En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), el monto bruto es de $115.088, aunque tras la retención del 20% se depositan $92.070,40. Para familias con hijos con discapacidad, el haber asciende a $374.745, de los cuales este mes se cobran $299.796.
En el SUAF, los montos dependen del nivel de ingresos: en el primer rango se abonan $57.548 por hijo y $187.379 por hijo con discapacidad.
El organismo ordenó los cobros por terminación de DNI y tipo de prestación.
DNI terminados en 0: lunes 8
DNI terminados en 1: martes 9
DNI terminados en 2: miércoles 10
DNI terminados en 3: jueves 11
DNI terminados en 4: viernes 12
DNI terminados en 5: lunes 15
DNI terminados en 6: martes 16
DNI terminados en 7: miércoles 17
DNI terminados en 8: jueves 18
DNI terminados en 9: viernes 19
DNI terminados en 0 y 1: lunes 22
DNI terminados en 2 y 3: martes 23
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24
DNI terminados en 6 y 7: jueves 25
DNI terminados en 8 y 9: viernes 26
Se pagan en los primeros días de septiembre, antes del inicio del cronograma de jubilaciones mínimas, respetando la terminación de DNI.
DNI terminados en 0: lunes 8
DNI terminados en 1: martes 9
DNI terminados en 2: miércoles 10
DNI terminados en 3: jueves 11
DNI terminados en 4: viernes 12