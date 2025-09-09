Calendario septiembre ANSES: jubilados, pensionados, AUH, SUAF con aumentos

Septiembre de 2025 llega con incrementos en jubilaciones , pensiones y asignaciones que impactan en millones de hogares argentinos que dependen de ANSES .

Con la movilidad mensual atada al IPC , los haberes se actualizan en función de la inflación y continúa vigente el bono previsional de $70.000 para quienes perciben la mínima.

Además, el organismo previsional ya confirmó el calendario de pagos de septiembre para jubilados, pensionados, titulares de AUH, SUAF y Asignación por Embarazo, organizados como siempre según la terminación del DNI. Estos aumentos responden al DNU 274/2024 y al dato del INDEC de julio (1,9%), que marca la suba automática.

En septiembre, la jubilación mínima pasa a $320.277,17 , mientras que la máxima se ubica en $2.155.162,17 . La PUAM queda en $256.221,74 y las Pensiones No Contributivas (PNC) en $224.194,02 antes del bono.

El calendario busca ordenar los pagos y evitar aglomeraciones en bancos y cajeros.

El bono previsional de $70.000 se paga en forma automática con la mínima, y en haberes superiores se liquida proporcionalmente hasta un tope de $390.277 .

En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), el monto bruto es de $115.088, aunque tras la retención del 20% se depositan $92.070,40. Para familias con hijos con discapacidad, el haber asciende a $374.745, de los cuales este mes se cobran $299.796.

En el SUAF, los montos dependen del nivel de ingresos: en el primer rango se abonan $57.548 por hijo y $187.379 por hijo con discapacidad.

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025

El organismo ordenó los cobros por terminación de DNI y tipo de prestación.

Jubilados y pensionados que no superan la mínima

DNI terminados en 0: lunes 8

DNI terminados en 1: martes 9

DNI terminados en 2: miércoles 10

DNI terminados en 3: jueves 11

DNI terminados en 4: viernes 12

DNI terminados en 5: lunes 15

DNI terminados en 6: martes 16

DNI terminados en 7: miércoles 17

DNI terminados en 8: jueves 18

DNI terminados en 9: viernes 19

Créditos ANSES.jpg AUH y SUAF también reciben aumentos y ya tienen confirmadas las fechas de cobro según DNI.

Jubilados y pensionados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22

DNI terminados en 2 y 3: martes 23

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26

Pensiones No Contributivas (PNC)

Se pagan en los primeros días de septiembre, antes del inicio del cronograma de jubilaciones mínimas, respetando la terminación de DNI.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF