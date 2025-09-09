9 de septiembre de 2025 - 09:42

Calendario septiembre ANSES: jubilados, pensionados, AUH, SUAF con aumentos

ANSES confirmó los aumentos y el calendario de pagos de septiembre 2025 para jubilados, pensionados, AUH, SUAF y Asignación por Embarazo.

Los haberes de septiembre se actualizan con el IPC de julio y mantienen el bono previsional de $70.00

Los haberes de septiembre se actualizan con el IPC de julio y mantienen el bono previsional de $70.00

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Septiembre de 2025 llega con incrementos en jubilaciones, pensiones y asignaciones que impactan en millones de hogares argentinos que dependen de ANSES.

Leé además

AUH, Complemento Leche y Tarjeta Alimentar pueden consultarse en Mi ANSES con CUIL y clave.

Calendario de ANSES: cuándo cobran los beneficiarios de AUH los $42.711 del complemento extra

Por Redacción Economía
ofertas en mercado libre por el cyberfest: freidoras de aire por menos de $50.000

Ofertas en Mercado Libre por el CyberFest: freidoras de aire por menos de $50.000

Por Redacción Economía

Con la movilidad mensual atada al IPC, los haberes se actualizan en función de la inflación y continúa vigente el bono previsional de $70.000 para quienes perciben la mínima.

Además, el organismo previsional ya confirmó el calendario de pagos de septiembre para jubilados, pensionados, titulares de AUH, SUAF y Asignación por Embarazo, organizados como siempre según la terminación del DNI. Estos aumentos responden al DNU 274/2024 y al dato del INDEC de julio (1,9%), que marca la suba automática.

Créditos jubilados ANSES.jpg
El calendario busca ordenar los pagos y evitar aglomeraciones en bancos y cajeros.

El calendario busca ordenar los pagos y evitar aglomeraciones en bancos y cajeros.

Aumentos de ANSES para jubilados, pensionados, AUH y SUAF

En septiembre, la jubilación mínima pasa a $320.277,17, mientras que la máxima se ubica en $2.155.162,17. La PUAM queda en $256.221,74 y las Pensiones No Contributivas (PNC) en $224.194,02 antes del bono.

El bono previsional de $70.000 se paga en forma automática con la mínima, y en haberes superiores se liquida proporcionalmente hasta un tope de $390.277.

En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), el monto bruto es de $115.088, aunque tras la retención del 20% se depositan $92.070,40. Para familias con hijos con discapacidad, el haber asciende a $374.745, de los cuales este mes se cobran $299.796.

En el SUAF, los montos dependen del nivel de ingresos: en el primer rango se abonan $57.548 por hijo y $187.379 por hijo con discapacidad.

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025

El organismo ordenó los cobros por terminación de DNI y tipo de prestación.

Jubilados y pensionados que no superan la mínima

  • DNI terminados en 0: lunes 8

  • DNI terminados en 1: martes 9

  • DNI terminados en 2: miércoles 10

  • DNI terminados en 3: jueves 11

  • DNI terminados en 4: viernes 12

  • DNI terminados en 5: lunes 15

  • DNI terminados en 6: martes 16

  • DNI terminados en 7: miércoles 17

  • DNI terminados en 8: jueves 18

  • DNI terminados en 9: viernes 19

Créditos ANSES.jpg
AUH y SUAF tambi&eacute;n reciben aumentos y ya tienen confirmadas las fechas de cobro seg&uacute;n DNI.

AUH y SUAF también reciben aumentos y ya tienen confirmadas las fechas de cobro según DNI.

Jubilados y pensionados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26

Pensiones No Contributivas (PNC)

Se pagan en los primeros días de septiembre, antes del inicio del cronograma de jubilaciones mínimas, respetando la terminación de DNI.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF

  • DNI terminados en 0: lunes 8

  • DNI terminados en 1: martes 9

  • DNI terminados en 2: miércoles 10

  • DNI terminados en 3: jueves 11

  • DNI terminados en 4: viernes 12

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pagar en Chile con Mercado Pago y en pesos argentinos: cómo ahorrar sin dólares

Pagar en Chile con Mercado Pago en pesos argentinos: cómo ahorrar sin dólares

Por Redacción Economía
Aplica en supermercados y mayoristas adheridos, tanto en compras presenciales como online, respetando el gasto mínimo de $40.000.

Vuelve el reintegro de $72.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco
Los sueldos de septiembre muestran cómo la economía y los salarios determinan clases.

Sorpresa: Si cobrás este sueldo en septiembre, sos considerado clase baja en Argentina

Por Ignacio Alvarado
El Ministerio de Economía deberá renovar mañana vencimientos por $7,2 billones, en una operación que genera fuerte expectativa en el mercado por el riesgo que implica la cercanía de las elecciones nacionales.

Caputo ante la misión renovar $7,2 billones de deuda en medio de incertidumbre electoral

Por Redacción Economía