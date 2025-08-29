Nuevo beneficio para jubilados y pensionados de ANSES: cómo ahorrar $20.000 en supermercados por mes

El Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, y el Banco de la Nación Argentina lanzaron un beneficio para jubilados y pensionados que cobren sus haberes por el BNA.
El Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, y el Banco de la Nación Argentina lanzaron un beneficio para jubilados y pensionados que cobren sus haberes por el BNA.
Desde el 1 de septiembre, podrán acceder a un reintegro del 5% en compras de supermercados utilizando la app BNA+ MODO, con un tope de $20.000 por mes. Por el momento no se conoce hasta cuándo será vigente este descuento.
Además del reintegro, los saldos en las cuentas de los jubilados generarán intereses diarios a una Tasa Nominal Anual (TNA) del 32% sobre hasta $500.000, permitiendo mejorar los ingresos de manera sencilla y automática.
Los jubilados y pensionados que utilicen BNA+ MODO en supermercados recibirán un reintegro automático del 5% sobre el total de las compras. Según explicaron desde el Banco de la Nación, “el reintegro se acredita directamente en la cuenta del usuario, con un tope de $20.000 por mes”.
Para alcanzar ese tope máximo, los beneficiarios deben realizar compras por $400.000 al mes, ya que el 5% de ese monto equivale a $20.000. Por ejemplo, si un jubilado gasta $100.000, recibirá un reintegro de $5.000; si gasta $200.000, el reintegro será de $10.000, y así sucesivamente hasta llegar al límite mensual.
El beneficio se aplica automáticamente al pagar con BNA+ MODO utilizando tarjetas de débito o crédito vinculadas a la app. No se requieren trámites adicionales.
Para quienes quieran aprender a usar BNA+ de manera completa, el BNA tiene un sitio de capacitación: www.mayoresactivos.com.ar/PracticasbnaMAS
