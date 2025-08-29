Nuevo beneficio para jubilados y pensionados de ANSES: cómo ahorrar $20.000 en supermercados por mes

El Ministerio de Capital Humano , a través de ANSES , y el Banco de la Nación Argentina lanzaron un beneficio para jubilados y pensionados que cobren sus haberes por el BNA .

Desde el 1 de septiembre, podrán acceder a un reintegro del 5% en compras de supermercados utilizando la app BNA+ MODO , con un tope de $20.000 por mes . Por el momento no se conoce hasta cuándo será vigente este descuento.

Además del reintegro , los saldos en las cuentas de los jubilados generarán intereses diarios a una Tasa Nominal Anual (TNA) del 32% sobre hasta $500.000 , permitiendo mejorar los ingresos de manera sencilla y automática.

Los jubilados y pensionados que utilicen BNA+ MODO en supermercados recibirán un reintegro automático del 5% sobre el total de las compras. Según explicaron desde el Banco de la Nación , “el reintegro se acredita directamente en la cuenta del usuario, con un tope de $20.000 por mes ”.

El Ministerio de Capital Humano no especificó si hay días de la semana exclusivos para recibir el reintegro.

Carrefour

Chango Mas

Coto

Josimar

La Anónima

Disco

Jumbo

Vea

Para alcanzar ese tope máximo, los beneficiarios deben realizar compras por $400.000 al mes, ya que el 5% de ese monto equivale a $20.000. Por ejemplo, si un jubilado gasta $100.000, recibirá un reintegro de $5.000; si gasta $200.000, el reintegro será de $10.000, y así sucesivamente hasta llegar al límite mensual.

El beneficio se aplica automáticamente al pagar con BNA+ MODO utilizando tarjetas de débito o crédito vinculadas a la app. No se requieren trámites adicionales.

Cómo usar la app BNA+ y aprovechar el rendimiento adicional

Para acceder a los beneficios y controlar el rendimiento de la cuenta, los jubilados pueden seguir estos pasos:

Descargar BNA+: disponible para Android e iOS. Registrarse: ingresar con el DNI para crear la cuenta en la app. Vincular tarjetas: asociar la tarjeta de débito Mastercard o tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el BNA. Pagar con BNA+ MODO: seleccionar esta opción al abonar en los supermercados adheridos para que se aplique el reintegro del 5%. Verificar reintegros y rendimientos: la app permite controlar en tiempo real los descuentos acreditados y los intereses generados por el saldo depositado. Mantener saldo: los fondos hasta $500.000 generan intereses diarios a una TNA del 32%, que se acreditan automáticamente en la cuenta.

Para quienes quieran aprender a usar BNA+ de manera completa, el BNA tiene un sitio de capacitación: www.mayoresactivos.com.ar/PracticasbnaMAS

En esta web, los adultos mayores pueden aprender a: