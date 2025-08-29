29 de agosto de 2025 - 10:06

Nuevo beneficio para jubilados y pensionados de ANSES: cómo ahorrar $20.000 en supermercados por mes

Jubilados de ANSES pueden acceder a un reintegro en supermercados con BNA+ y MODO y generar intereses diarios hasta $500.000.

Usando BNA+ MODO, los jubilados reciben un reintegro automático del 5% en supermercados adheridos.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, y el Banco de la Nación Argentina lanzaron un beneficio para jubilados y pensionados que cobren sus haberes por el BNA.

50 anos de cejupen: la tercera edad del siglo xxi elige vivir actualizada

50 años de Cejupen: La tercera edad del siglo XXI elige vivir actualizada

Por Margarita Bravo de Zarco
Marcha de jubilados. 

En Aconcagua Radio Roberto Stahringer: "Los jubilados rechazan el veto pero aún ven a Milei como opción"

Por Redacción

Desde el 1 de septiembre, podrán acceder a un reintegro del 5% en compras de supermercados utilizando la app BNA+ MODO, con un tope de $20.000 por mes. Por el momento no se conoce hasta cuándo será vigente este descuento.

Además del reintegro, los saldos en las cuentas de los jubilados generarán intereses diarios a una Tasa Nominal Anual (TNA) del 32% sobre hasta $500.000, permitiendo mejorar los ingresos de manera sencilla y automática.

Compras supermercado.jpg
El Ministerio de Capital Humano no especific&oacute; si hay d&iacute;as de la semana exclusivos para recibir el reintegro.&nbsp;

Reintegro en supermercados: dónde usarlo y cómo obtener el tope de $20.000 por mes

Los jubilados y pensionados que utilicen BNA+ MODO en supermercados recibirán un reintegro automático del 5% sobre el total de las compras. Según explicaron desde el Banco de la Nación, “el reintegro se acredita directamente en la cuenta del usuario, con un tope de $20.000 por mes”.

Los supermercados adheridos son:

  • Carrefour
  • Chango Mas
  • Coto
  • Josimar
  • La Anónima
  • Disco
  • Jumbo
  • Vea

Para alcanzar ese tope máximo, los beneficiarios deben realizar compras por $400.000 al mes, ya que el 5% de ese monto equivale a $20.000. Por ejemplo, si un jubilado gasta $100.000, recibirá un reintegro de $5.000; si gasta $200.000, el reintegro será de $10.000, y así sucesivamente hasta llegar al límite mensual.

El beneficio se aplica automáticamente al pagar con BNA+ MODO utilizando tarjetas de débito o crédito vinculadas a la app. No se requieren trámites adicionales.

Cómo usar la app BNA+ y aprovechar el rendimiento adicional

Para acceder a los beneficios y controlar el rendimiento de la cuenta, los jubilados pueden seguir estos pasos:

  1. Descargar BNA+: disponible para Android e iOS.
  2. Registrarse: ingresar con el DNI para crear la cuenta en la app.
  3. Vincular tarjetas: asociar la tarjeta de débito Mastercard o tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el BNA.
  4. Pagar con BNA+ MODO: seleccionar esta opción al abonar en los supermercados adheridos para que se aplique el reintegro del 5%.
  5. Verificar reintegros y rendimientos: la app permite controlar en tiempo real los descuentos acreditados y los intereses generados por el saldo depositado.
  6. Mantener saldo: los fondos hasta $500.000 generan intereses diarios a una TNA del 32%, que se acreditan automáticamente en la cuenta.

Para quienes quieran aprender a usar BNA+ de manera completa, el BNA tiene un sitio de capacitación: www.mayoresactivos.com.ar/PracticasbnaMAS

Banco Nación Descuentos BNA+
Mantener saldo en la cuenta permite generar intereses diarios a una TNA del 32%.

En esta web, los adultos mayores pueden aprender a:

  • Primer ingreso a BNA+
  • Consulta de saldos y movimientos
  • Pagar por primera vez
  • Transferir por primera vez
  • Consultar CBU y Alias
  • Recargar SUBE y celular
  • Extracción sin tarjeta
  • Pagar con MODO
  • Configurar Mi perfil digital y obtener un TOKEN
  • Solicitar Préstamo Nación Ahora Jubilados
  • Abrir Plazo Fijo
  • Gestionar Turnos y otros préstamos
  • Vincular sus tarjetas
