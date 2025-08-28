Llega Decathlon a Argentina: desde $17.000, esto cuestan las camperas

A través de Grupo One, abre en octubre la primera sucursal de Decathlon Argentina en el complejo Al Río (Vicente López, Buenos Aires). Mientras se espera la inauguración, muchos buscan a cuánto van a estar los precios de la ropa deportiva .

Si bien estará también desde octubre disponible la compra online con envío a todo el país, antes conviene comparar con los precios de Decathlon en Chile , donde son realmente convenientes. ¿Cuán más elevados serán en Argentina una vez que abran las tiendas locales?

A partir de unos 17 mil pesos argentinos , hay varias opciones de camperas en Decathlon Chile , cadena que tiene presencia con 12 locales en malls de Santiago, Viña del Mar, La Serena y Talca, entre otras ciudades.

Precios de camperas en Decathlon Chile (28/08/25)

Chaqueta impermeable de senderismo NH500

40.000 pesos chilenos

41,67 dólares

56.667 pesos argentinos

Precios de camperas en Decathlon Chile (28/08/25)

Parka acolchada de senderismo -10°C MT500

60.000 pesos chilenos

62,50 dólares

85.000 pesos argentinos

Precios de camperas en Decathlon Chile (28/08/25)

¿Cómo conviene pagar los gastos en Chile?

Pagar con tarjeta de crédito en Chile, pero siempre cancelar el resumen con dólares

Permite “patear” el consumo más adelante y definir en qué moneda.

Pagás tu compra en Chile con la tarjeta de crédito (siempre en una cuota) y hacés “stop debit” entre la fecha de emisión del resumen y la de su vencimiento. El paso siguiente es liquidar el saldo con los dólares previamente depositados en tu cuenta o con dólar billete en la ventanilla de la sede bancaria. Así accedés a la cotización oficial, evitando la percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

¿Cómo calculás en dólares tu compra en Chile? Si el producto sale 50.000 pesos chilenos, lo dividís por la cotización para la venta del dólar (por ejemplo, 960 chilenos) y te dará el monto. En este caso, 52,08 dólares es lo que te aparecerá en el resumen de la tarjeta de crédito.

Peso chileno hoy: cotización oficial (Imagen ilustrativa / Web)

Pagar con tarjeta de débito directo en dólares

Basta con usar la tarjeta de débito y respaldar los gastos con dólares depositados en cuenta. De esta forma, uno accede a la cotización oficial del banco emisor del plástico.

Aquí es necesaria una recomendación. Configurar vía homebanking que la cuenta destino para el débito sea la caja de ahorro en dólares. Por defecto, suele ser la de pesos argentinos, lo que llevaría a una conversión de moneda y la molesta percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.