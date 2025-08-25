25 de agosto de 2025 - 15:55

¿Los jubilados desprecian a Milei?: encuesta nacional da una respuesta inesperada

La encuesta fue realizada por Sociolítica y toma opiniones respecto del veto de Milei al aumento jubilatorio y el nivel de apoyo a su gestión

Marcha de jubilados por las calles del centro de Mendoza. Cientos de personas se manifestaron en contra del veto del presidente de Milei a las leyes que aumentan el salario de los jubilados y declaran la emergencia en discapacidad.&nbsp;

Foto:

Marcelo Rolland / Los Andes
El trabajo tuvo modalidad digital y fue realizado entre el 15 y 19 de este mes. Se trata de 1.500 casos en total y el relevamiento se hizo abarcando a todas las provincias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SocioliticaArg/status/1959788006820151373?t=BNnKw069KOTO0heZ_LFWCQ&s=19&partner=&hide_thread=false

Por un lado, el 52,1% se manifestó "totalmente en desacuerdo" con el veto al aumento jubilatorio, mientras que el 12% contestó que estaba "en desacuerdo". O sea, 64,1% de rechazo. En cambio, "algo de acuerdo" obtuvo el 9,2%; y "totalmente de acuerdo", ascendió al 25,7%. O sea 35,9% de apoyo.

veto

"No todos los jubilados rechazan el veto a las jubilaciones. No todos los jubilados son Anti-milei", plantea la encuesta de la consultora de Roberto Stahringer.

"Paradojas" en la encuesta

El estudio concluye además que "un 60.2% desaprueba la gestión presidencial" y "un 76% no llega a fin de mes con tranquilidad".

Sin embargo, a la par, "Javier Milei (24.3%) y La Libertad Avanza (31.4%) lideran la intención de voto y la identificación política en este segmento".

recorte

No es que Milei cautive a los jubilados. Según Sociolítica, "el peronismo padece una difícil situación para lograr representarlos víctima de su segmentación interna y sus dificultades para romper con la idea de Kirchnerismo=peronismo. Peronismo=corrupción".

"Nuestra hipótesis de partida implicaba que los jubilados rechazarían rotundamente el veto y que, además, quitarían masivamente el apoyo político frente a una elección. Tal hipótesis fue rectificada. No hay tal masividad en torno al rechazo y casi un tercio de los jubilados del país, siguen apoyando las medidas del gobierno, aunque estas no sean beneficiosas para sí", agrega la consultora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SocioliticaArg/status/1959788006820151373&partner=&hide_thread=false

"Políticamente, entendemos que la fortaleza del gobierno no radica tanto en el 31.4% que lo apoya incondicionalmente, sino en que el 42.4% que se le opone desde el peronismo es un archipiélago de islas desconectadas", dice el estudio.

Y agrega: "Cada isla tiene su propia historia, su propio líder y su propia utopía. No tienen un lenguaje común, no tienen un mapa compartido y, lo más importante, no tienen un barco capaz de reunirlos a todos para la batalla", señala el estudio en sus conclusiones.

Necesidad de los jubilados

En cuanto a las necesidades de los jubilados, "el podio se compone de alimentos, servicios y medicamentos. Aquí una de las puntas del iceberg: son tres cosas que la volatilidad de la economía (inflación) en períodos anteriores, generaba angustia e incertidumbre. Esto permite que aún el 36% de los jubilados del país aprueben la gestión del presidente Milei".

Hay que agregar que "quienes menos problemas tienen para llegar a fin de mes, son quienes más aprueban la gestión libertaria".

Otro dato relevante es la polarización extrema: "entre los votantes de LLA, el 92.7% está de acuerdo (total o parcialmente) con el veto. Entre los votantes del Kirchnerismo, el 98.9% está en desacuerdo (total o parcial)".

