¿Los jubilados desprecian a Milei?: encuesta nacional da una respuesta inesperada

Una encuesta nacional realizada por la consultora mendocina Sociolítica en el universo de los jubilados brindó un resultado llamativo: la mayoría rechaza el veto al aumento jubilatorio del Gobierno nacional, pero a la vez el gobierno de Milei lidera la intención de voto.

El trabajo tuvo modalidad digital y fue realizado entre el 15 y 19 de este mes. Se trata de 1.500 casos en total y el relevamiento se hizo abarcando a todas las provincias.

Por un lado, el 52,1% se manifestó "totalmente en desacuerdo" con el veto al aumento jubilatorio, mientras que el 12% contestó que estaba "en desacuerdo". O sea, 64,1% de rechazo . En cambio, "algo de acuerdo" obtuvo el 9,2%; y "totalmente de acuerdo", ascendió al 25,7%. O sea 35,9% de apoyo.

"No todos los jubilados rechazan el veto a las jubilaciones. No todos los jubilados son Anti-milei ", plantea la encuesta de la consultora de Roberto Stahringer .

El estudio concluye además que "un 60.2% desaprueba la gestión presidencial" y "un 76% no llega a fin de mes con tranquilidad".

Sin embargo, a la par, "Javier Milei (24.3%) y La Libertad Avanza (31.4%) lideran la intención de voto y la identificación política en este segmento".

No es que Milei cautive a los jubilados. Según Sociolítica, "el peronismo padece una difícil situación para lograr representarlos víctima de su segmentación interna y sus dificultades para romper con la idea de Kirchnerismo=peronismo. Peronismo=corrupción".

"Nuestra hipótesis de partida implicaba que los jubilados rechazarían rotundamente el veto y que, además, quitarían masivamente el apoyo político frente a una elección. Tal hipótesis fue rectificada. No hay tal masividad en torno al rechazo y casi un tercio de los jubilados del país, siguen apoyando las medidas del gobierno, aunque estas no sean beneficiosas para sí", agrega la consultora.

"Políticamente, entendemos que la fortaleza del gobierno no radica tanto en el 31.4% que lo apoya incondicionalmente, sino en que el 42.4% que se le opone desde el peronismo es un archipiélago de islas desconectadas", dice el estudio.

Y agrega: "Cada isla tiene su propia historia, su propio líder y su propia utopía. No tienen un lenguaje común, no tienen un mapa compartido y, lo más importante, no tienen un barco capaz de reunirlos a todos para la batalla", señala el estudio en sus conclusiones.

Necesidad de los jubilados

En cuanto a las necesidades de los jubilados, "el podio se compone de alimentos, servicios y medicamentos. Aquí una de las puntas del iceberg: son tres cosas que la volatilidad de la economía (inflación) en períodos anteriores, generaba angustia e incertidumbre. Esto permite que aún el 36% de los jubilados del país aprueben la gestión del presidente Milei".

Hay que agregar que "quienes menos problemas tienen para llegar a fin de mes, son quienes más aprueban la gestión libertaria".

Otro dato relevante es la polarización extrema: "entre los votantes de LLA, el 92.7% está de acuerdo (total o parcialmente) con el veto. Entre los votantes del Kirchnerismo, el 98.9% está en desacuerdo (total o parcial)".