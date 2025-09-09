9 de septiembre de 2025 - 15:08

Transición Energética, Tecnología e Industria: quiénes estarán en el Ciclo Pilares

El Ciclo Pilares se realizará el 18 de septiembre en Mendoza y reunirá a referentes del sector público y privado para debatir energía, industria y tecnología.

Los cupos son limitados, con inscripción gratuita a través de la web oficial del ciclo.

Foto:

Los Andes
Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Ciclo Pilares regresa el 18 de septiembre en Mendoza para analizar los desafíos de la Transición Energética,Tecnología e Industria. Coorganizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Diario Los Andes, el encuentro reunirá a referentes del sector público y privado, especialistas y académicos.

La jornada tendrá lugar en el Sheraton Mendoza Hotel de 8:45 a 13:00 y busca construir una agenda estratégica que conecte políticas energéticas, capacidades productivas y oportunidades de digitalización e inteligencia artificial, promoviendo un modelo de desarrollo sostenible con enfoque federal. La entrada es libre y gratuita, con inscripción previa en pilares.losandes.com.ar.

Ciclo Pilares Tecnología, energía e industria
La jornada incluirá debates sobre digitalización e inteligencia artificial aplicada a la industria.

Transporte, Energía y Transformación Digital: la agenda de Pilares

08:45 – 09:00 | Acreditación y café de bienvenida

09:00 – 09:15 | Apertura institucional

  • Autoridades Diario Los Andes

  • Luis Scasso, Director OEI Argentina

  • Autoridades Gobierno de Mendoza

Bloque 1 | Transporte y Electromovilidad (09:40 – 10:20)

  • Daniel Herrero – CEO Prestige Auto

  • Mauricio Badaloni – Grupo Andesmar S.A.

  • Ulpiano Suárez – Intendente Ciudad de Mendoza

Bloque 2 | Energía (10:20 – 11:00)

  • Mauricio Pinti Clop – Gerente General EMESA (Empresa Mendocina de Energía SE)

  • Lucas Estrada – Presidente EPSE (San Juan)

11:00 – 11:15 | Pausa café

Bloque 3 | Transformación Digital Productiva e Inteligencia Artificial (11:15 – 11:45)

  • Tomás Moyano – Ticmas

  • Vanessa Taiah Co – Founder MindHub LA

  • Silvio Zurzolo – UIA

Conversatorio: Reflexiones sobre Transformación Productiva (11:45 – 12:45)

  • Rodolfo Vargas Arizu – Ministro de Producción Mendoza

  • Gustavo Fernández – Ministro de Producción San Juan

  • Juan Germano – CIPPEC

  • Christian Asinelli – Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica CAF

Hacia una agenda productiva federal y sostenible

El Ciclo Pilares propone un espacio de diálogo donde los expertos analizan cómo articular la industria con la energía y la innovación tecnológica. La digitalización y la inteligencia artificial se presentan como herramientas clave para aumentar la productividad, mejorar la competitividad y promover la sostenibilidad.

El encuentro también permitirá proyectar políticas y proyectos orientados a una transición productiva inclusiva, fomentando la cooperación entre provincias y fortaleciendo las capacidades locales. Según los organizadores, el objetivo es construir una agenda estratégica que integre la visión de los sectores público y privado, impulsando un modelo de desarrollo industrial con impacto federal y respeto por los recursos energéticos del país.

