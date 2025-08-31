Nuevos televisores: entre la calidad de los puntos cuánticos y el cambio de hábito al mirar TV

Ver televisión ya no es lo que era , y no solo porque las pantallas ganaron en calidad , crecieron en pulgadas o sumaron inteligencia artificial, sino porque también cambió la forma en la que interactuamos con ellas.

La televisión ya no es una sola cosa. Es tecnología -cada vez más sofisticada- y, al mismo tiempo, un espejo de cómo consumimos contenidos : solos, a demanda, en maratón y, sin embargo, todavía con momentos de encuentro.

En ese cruce, hay tecnología que redobla su apuesta con pantallas denominadas Real Quantum Dot , procesadores con IA, seguridad tipo “smartphone” y un ecosistema que suma barras de sonido, proyectores y diseños “para mostrar”.

En 2023, los puntos cuánticos -nanopartículas capaces de emitir colores extremadamente puros- fueron reconocidos con el Premio Nobel de Química . Esa base científica sostiene la propuesta QLED de la marca surcoreana Samsung , que pica en punta en brindar la mejor calidad en pantallas con un objetivo claro: lograr 100% de volumen de color con alta estabilidad y brillo sostenido.

“Una de las razones por las que Samsung se ha enfocado en los puntos cuánticos es por los picos extremadamente estrechos de su espectro de emisión”, explica Sanghyun Sohn, líder del Laboratorio de Pantallas Avanzadas del Visual Display Business de Samsung.

“Hemos desarrollado películas de barrera que bloquean la humedad y materiales poliméricos que dispersan los puntos uniformemente. Con esto, no solo producimos en masa, también reducimos costos”, agrega.

Tecnología Quantum Dot o Puntos cuánticos en los nuevos televisores qled Tecnología Quantum Dot o Puntos cuánticos en los nuevos televisores qled Samsung

¿Cómo se traduce esto al living de nuestra casa? En televisores con pantallas que tienen colores más precisos -sin sobresaturar pieles o pastos-, mayor brillo útil -Samsung habla de picos de hasta 2.000 nits o más en su familia QLED- y durabilidad. Además, la marca fue pionera en Quantum Dots libres de cadmio: un diferencial ambiental y de seguridad. Varios modelos, a la vez, cuentan con validación Pantone por fidelidad de tono, un dato relevante para creativos, diseñadores y fotógrafos.

Tecnología Quantum Dot o Puntos cuánticos en los nuevos televisores qled Samsung QLED frente a LCD convencional: más brillo, colores puros y más eficiencia Samsung

Tecnología más allá de la pantalla

La mejora ya no depende solo del panel. Los procesadores con inteligencia artificial analizan cada cuadro en tiempo real para optimizar brillo, contraste y nitidez (con AI Upscaling a 4K u 8K, según modelo).

Por ejemplo, en el Neo QLED 8K, los Mini LED y la Quantum Matrix reducen “fugas” de luz (blooming) y afinan el contraste; en OLED, cada píxel se autoilumina y logra negros profundos con diseño ultradelgado.

El sonido también suma IA: reconocimiento de voces, ajuste de volumen según el ambiente y sincronía con barras Serie Q o S mediante Q-Symphony (el TV y la barra suenan juntos, no uno u otro).

Al ser un centro de entretenimiento que almacena datos personales, la firma dotó a sus televisores de Samsung Knox, su sistema de seguridad para proteger claves, PIN y datos personales en el propio equipo. Además SmartThings, permite que el televisor sea el centro de conexión del hogar ya que puede monitorear consumo energético, vincular cámaras y manejar otros dispositivos cómo luces.

“La gente busca algo más completo: buena imagen, bajo consumo, conexión con otros dispositivos, seguridad y diseño. La tecnología Quantum Dot que usamos logra el 100% del volumen de color, con brillo y precisión, y somos la única marca que garantiza pantallas libres de cadmio”, afirma Gerardo Presman, head de Consumer Electronics en Samsung Argentina.

Revolución desde el sofá

La evolución de la tecnología que hay dentro de una pantalla no es el único cambio que impacta en la relación que tenemos con los televisores.

El panorama del entretenimiento en el hogar también ha experimentado una transformación radical en las últimas décadas.

No solo compramos nuevos televisores, también los consumimos de manera diferente porque pasamos de la tradicional "novela de las 9" a la era del "binge-watching" y la "paradoja de la elección". ¿Qué es esto? La explicación está en un informa elaborado por Flow, el servicio de televisión en vivo y streaming de Telecom Argentina, que revela las nuevas dinámicas y hábitos que marcan el consumo de contenido en casa.

Samsung lanzó en el país nuevos televisores Neo QLED 8K de 85'' y 65''. Samsung lanzó en el país nuevos televisores Neo QLED 8K de 85'' y 65''.

Uno de los datos destacados es que, actualmente, el 70% de las personas afirma ver sus contenidos a solas y en su propio dispositivo. Esa cifra contrasta fuertemente con los años 90, cuando el 85% de los hogares veía televisión en grupo.

La oferta limitada de contenidos de antaño ha dado paso a un universo de "mil plataformas, mil gustos, mil pantallas", impulsando la individualización del consumo. No obstante, el deseo de compartir y elegir algo juntos persiste.

La paradoja de la elección

La abundancia de opciones trae consigo un nuevo desafío: la "paradoja de la elección". Existe tanto contenido disponible que el 35% de las personas tarda más en elegir qué ver que en realmente consumir algo. Esta dificultad para decidir, en un entorno de plataformas ilimitadas, resalta la complejidad de la experiencia moderna del entretenimiento.

Sin embargo, en medio de todos estos cambios y desafíos, algo fundamental permanece inalterable: series y películas nos siguen uniendo, y es lo que busca el 40% de los que se sienta frente al televisor.

El debate sobre qué ver, lejos de ser un obstáculo, puede ser el nuevo ritual de conexión en la era del streaming.

Esta nueva funcionalidad ha impulsado fenómenos como el "binge-watching", donde el 60% de los usuarios maratonea series completas en menos de 48 horas.

El nuevo impuesto que evalúa el Gobierno para plataformas como Netflix, Spotify, HBO Max y demás (Imagen ilustrativa / Unsplash) La forma en la que vemos televisión ha cambiado con los años y aunque vemos más televisión en solitario, las películas aún las vemos acompañados.

A pesar de la tendencia al consumo individual, los momentos compartidos siguen siendo importantes. En casas compartidas, por ejemplo, el 45% de las personas considera que discutir qué ver es parte del ritual.

Cómo será el futuro

Claramente los televisores no desaparecerán del mercado en breve y la tecnología que suman es la mejor prueba.

Bordes más finos, tamaños más grandes y consumo de energía responsable no son solo la apuesta fuerte sino también la más sensata.

Sin embargo, también parece haber más opciones. “Creo que vamos hacia una integración cada vez más inteligente entre dispositivos. El televisor ya no será solo un reproductor de contenido, sino un centro de control para todo el hogar conectado: desde luces y sonido hasta cámaras y electrodomésticos”, augura el ejecutivo de Samsung, Gerardo Presman.

La tecnología que no funcionó

Televisión 3D: requirió gafas incómodas y nunca tuvo suficiente contenido. Fue abandonada en 2016.

requirió gafas incómodas y nunca tuvo suficiente contenido. Fue abandonada en 2016. Pantallas curvas: prometían inmersión, pero solo funcionaban bien desde el centro. Quedaron como curiosidad.

prometían inmersión, pero solo funcionaban bien desde el centro. Quedaron como curiosidad. Plasma: ofrecía gran calidad, pero eran pesados y gastaban mucha energía. Los LED y OLED los reemplazaron.

ofrecía gran calidad, pero eran pesados y gastaban mucha energía. Los LED y OLED los reemplazaron. TV con VHS/DVD integrados: prácticos en teoría, pero caros y poco duraderos.

prácticos en teoría, pero caros y poco duraderos. Laser y DLP TV: gigantes y poco prácticos, fueron desplazados por los LCD ultrafinos.

OPINIÓN

La TV Ataca

La revolución que están generando los puntos cuánticos es impresionante, pero no es la primera investigación premiada con un Nobel que aterriza en la cotidianidad del hogar. Se suma a las luces Led o los microchips que inundan los aparatos que tenemos en el hogar.

Sin embargo, la incorporación de esta tecnología en un electrodoméstico cotidiano como el televisor no es menor. Habla de cómo la ciencia se cruza con el diseño, la sustentabilidad y la experiencia personal.

Un desarrollo así significa que hay una empresa que entendió que la imagen no es solo cuestión de resolución: también es de fidelidad, impacto ambiental y durabilidad. Y en un contexto donde cada decisión tecnológica importa, la apuesta por los puntos cuánticos parece ser un gol de media cancha.

Sin embargo -siempre va a aparecer un pero-, tanto beneficio tecnológico no es barato. Los televisores de Samsung van desde $1,5 millones hasta $11 millones, siendo el valor más alto para esta nueva tecnología de quantum dots.

Aunque la mejor calidad de imagen no sea apta para la mayoría de los bolsillos hoy, quizá lo sea mañana. Una rápida mirada al televisor que tenemos en casa es la mejor prueba de que ese mismo desarrollo tecnológico fue un día lo más avanzado -y caro- que había hasta que se volvió accesible para las masas.

Los puntos cuánticos en una pantalla de TV hoy es algo real aunque costoso, pero en breve podrían ser el estándar en los televisores que continuarán siendo una pieza esencial del hogar.