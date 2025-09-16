Medida nacional: cierran supermercados, shoppings y comercios por 24 horas

El Día del Empleado de Comercio , que cada año se conmemora el 26 de septiembre , este 2025 se trasladará de fecha y se celebrará el lunes 22 , dejando todo un día sin actividad en comercios , supermercados, mayoristas y shoppings .

Así lo informó el Centro de Empleados de Comercio (CEC), que acordó el traslado de la fecha con el fin de generar un día no laborable para los trabajadores del sector.

La medida implica que esa jornada la mayor parte de los locales, shoppings y supermercados del país permanecerán cerrados , replicando lo que ocurre con un feriado nacional .

"El Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) y las cámaras empresariales -Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM); Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza (Cecitys); y la Federación Económica de Mendoza (FEM)- los centros comerciales, supermercados, hipermercados, mayoristas acordaron en la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, la cual homologó (lo que le da fuerza de ley) que la conmemoración del Día del Empleado de Comercio se traslade al lunes 22 de septiembre", indicaron en un comunicado oficial.

"La medida regirá en toda la provincia e incluirá comercios de Gran Mendoza, zona sur, este y Valle de Uco", aclararon desde el CEC.

Por qué se celebra el Día del Empleado de Comercio

El Día del Empleado de Comercio recuerda el 26 de septiembre de 1934, cuando se sancionó la Ley N° 11.729, que reguló por primera vez las relaciones laborales del sector. Fue un logro impulsado por la Federación de Empleados de Comercio bajo la presidencia de Agustín Pedro Justo.

La normativa introdujo beneficios claves como licencias por enfermedad y accidentes, así como la indemnización por despido.

Si bien la Ley N° 26.541 establece como fecha oficial el 26 de septiembre, desde 2020 se dispuso que la celebración tenga lugar el cuarto lunes de septiembre, es decir, el 22.

Qué pasa si se trabaja el Día del Empleado de Comercio y cómo se paga

Si bien la mayoría de los comercios cerrará, algunos empleadores pueden solicitar la presencia de su personal. En ese caso, deberán pagar la jornada con un recargo del 100%, es decir, el doble de la remuneración habitual como cualquier feriado.

A la vez, la remuneración mensual no sufrirá ningún descuento, independientemente de si el trabajador presta servicios o no.

Cómo atenderá el Mendoza Shopping el lunes 22 de septiembre

Desde el Mendoza Shopping, el centro comercial más elegido en la provincia, aclararon que cada local informa si abre o cierra el Día del Empleado de Comercio.

Hay algunos que sí atenderán: