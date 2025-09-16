16 de septiembre de 2025 - 08:50

Baja el plazo fijo: cuánto ganás con $5.000.000 a 30 días en Banco Nación

El plazo fijo en pesos bajó en todo el sistema bancario. Conocé cuánto rinden $5.000.000 a 30 días en Banco Nación y qué ofrecen otras entidades.

Con $5.000.000 a 30 días, el rendimiento varía según el canal: en sucursal o electrónico.

El plazo fijo en pesos perdió rendimiento tras la baja de tasas aplicada por los bancos en línea con las medidas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta decisión reduce las ganancias de los ahorristas, que ven un menor retorno al inmovilizar su dinero por 30 días.

En el caso del Banco Nación, las nuevas condiciones muestran que con un capital de $5.000.000 la rentabilidad mensual es más baja que en jornadas anteriores, lo que refleja la tendencia general de caída en todo el sistema financiero.

Plazo fijo de Banco Nación: cuánto rinden $5.000.000 a 30 días

De acuerdo con el Simulador de Plazo Fijo en Pesos del Banco Nación, los intereses generados varían según el canal elegido, pero en ambos casos muestran la baja de tasas.

En una sucursal, la Tasa Nominal Anual (TNA) es de 34,50% y la Tasa Efectiva Anual (TEA) de 40,52%. Así, con $5.000.000 invertidos durante 30 días, los intereses alcanzan $141.780,82, para un total final de $5.141.780,82.

image

Si la inversión se realiza de forma electrónica, la TNA sube al 43% y la TEA al 52,59%, lo que genera intereses por $176.712,33. En este caso, el monto final asciende a $5.176.712,33.

Cuánto rinde $5.000.000 en otros bancos

La baja del plazo fijo también se refleja en el resto de las entidades. A continuación, cuánto se gana colocando $5.000.000 a 30 días en distintos bancos:

  • Banco Santander Argentina S.A. – 38% → ganancia: $158.333,33 → total: $5.158.333,33

  • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. – 41% → ganancia: $170.833,33 → total: $5.170.833,33

  • Banco de la Provincia de Buenos Aires – 37% → ganancia: $154.166,67 → total: $5.154.166,67

  • Banco BBVA Argentina S.A. – 41% → ganancia: $170.833,33 → total: $5.170.833,33

  • Banco Macro S.A. – 40,5% → ganancia: $168.750 → total: $5.168.750

  • Banco Credicoop Cooperativo Limitado – 42% → ganancia: $175.000 → total: $5.175.000

  • ICBC Argentina – 42,3% → ganancia: $176.250 → total: $5.176.250

  • Banco Ciudad de Buenos Aires – 35% → ganancia: $145.833,33 → total: $5.145.833,33

  • Banco Bica S.A. – 45% → ganancia: $187.500 → total: $5.187.500

  • Banco CMF S.A. – 47% → ganancia: $195.833,33 → total: $5.195.833,33

  • Banco Comafi S.A. – 42% → ganancia: $175.000 → total: $5.175.000

  • Banco de Corrientes S.A. – 44% → ganancia: $183.333,33 → total: $5.183.333,33

  • Banco de Formosa S.A. – 40% → ganancia: $166.666,67 → total: $5.166.666,67

  • Banco de Córdoba S.A. – 52% → ganancia: $216.666,67 → total: $5.216.666,67

  • Banco del Chubut S.A. – 45% → ganancia: $187.500 → total: $5.187.500

  • Banco del Sol S.A. – 50% → ganancia: $208.333,33 → total: $5.208.333,33

  • Banco Dino S.A. – 45% → ganancia: $187.500 → total: $5.187.500

  • Banco Hipotecario S.A. – 45,5% → ganancia: $189.583,33 → total: $5.189.583,33

  • Banco Julio S.A. – 42% → ganancia: $175.000 → total: $5.175.000

  • Banco Mariva S.A. – 47% → ganancia: $195.833,33 → total: $5.195.833,33

  • Banco Masventas S.A. – 30% → ganancia: $125.000 → total: $5.125.000

  • Banco Meridian S.A. – 51,5% → ganancia: $214.583,33 → total: $5.214.583,33

  • Banco Provincia de Tierra del Fuego – 48% → ganancia: $200.000 → total: $5.200.000

  • Banco Voii S.A. – 55% → ganancia: $229.166,67 → total: $5.229.166,67

  • Bibank S.A. – 45% → ganancia: $187.500 → total: $5.187.500

  • Crédito Regional Cía. Financiera S.A.U. – 51,5% → ganancia: $214.583,33 → total: $5.214.583,33

  • Reba Cía. Financiera S.A. – 45% → ganancia: $187.500 → total: $5.187.500

