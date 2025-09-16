Baja el plazo fijo: cuánto ganás con $5.000.000 a 30 días en Banco Nación

La baja del plazo fijo también se refleja en el resto de las entidades. A continuación, cuánto se gana colocando $5.000.000 a 30 días en distintos bancos:
-
Banco Santander Argentina S.A. – 38% → ganancia: $158.333,33 → total: $5.158.333,33
-
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. – 41% → ganancia: $170.833,33 → total: $5.170.833,33
-
Banco de la Provincia de Buenos Aires – 37% → ganancia: $154.166,67 → total: $5.154.166,67
-
Banco BBVA Argentina S.A. – 41% → ganancia: $170.833,33 → total: $5.170.833,33
-
Banco Macro S.A. – 40,5% → ganancia: $168.750 → total: $5.168.750
-
Banco Credicoop Cooperativo Limitado – 42% → ganancia: $175.000 → total: $5.175.000
-
ICBC Argentina – 42,3% → ganancia: $176.250 → total: $5.176.250
-
Banco Ciudad de Buenos Aires – 35% → ganancia: $145.833,33 → total: $5.145.833,33
-
Banco Bica S.A. – 45% → ganancia: $187.500 → total: $5.187.500
-
Banco CMF S.A. – 47% → ganancia: $195.833,33 → total: $5.195.833,33
-
Banco Comafi S.A. – 42% → ganancia: $175.000 → total: $5.175.000
-
Banco de Corrientes S.A. – 44% → ganancia: $183.333,33 → total: $5.183.333,33
-
Banco de Formosa S.A. – 40% → ganancia: $166.666,67 → total: $5.166.666,67
-
Banco de Córdoba S.A. – 52% → ganancia: $216.666,67 → total: $5.216.666,67
-
Banco del Chubut S.A. – 45% → ganancia: $187.500 → total: $5.187.500
-
Banco del Sol S.A. – 50% → ganancia: $208.333,33 → total: $5.208.333,33
-
Banco Dino S.A. – 45% → ganancia: $187.500 → total: $5.187.500
-
Banco Hipotecario S.A. – 45,5% → ganancia: $189.583,33 → total: $5.189.583,33
-
Banco Julio S.A. – 42% → ganancia: $175.000 → total: $5.175.000
-
Banco Mariva S.A. – 47% → ganancia: $195.833,33 → total: $5.195.833,33
-
Banco Masventas S.A. – 30% → ganancia: $125.000 → total: $5.125.000
-
Banco Meridian S.A. – 51,5% → ganancia: $214.583,33 → total: $5.214.583,33
-
Banco Provincia de Tierra del Fuego – 48% → ganancia: $200.000 → total: $5.200.000
-
Banco Voii S.A. – 55% → ganancia: $229.166,67 → total: $5.229.166,67
-
Bibank S.A. – 45% → ganancia: $187.500 → total: $5.187.500
-
Crédito Regional Cía. Financiera S.A.U. – 51,5% → ganancia: $214.583,33 → total: $5.214.583,33
-
Reba Cía. Financiera S.A. – 45% → ganancia: $187.500 → total: $5.187.500