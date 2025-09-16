Baja el plazo fijo: cuánto ganás con $5.000.000 a 30 días en Banco Nación

El plazo fijo en pesos bajó en todo el sistema bancario. Conocé cuánto rinden $5.000.000 a 30 días en Banco Nación y qué ofrecen otras entidades.

Con $5.000.000 a 30 días, el rendimiento varía según el canal: en sucursal o electrónico.

El plazo fijo en pesos perdió rendimiento tras la baja de tasas aplicada por los bancos en línea con las medidas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta decisión reduce las ganancias de los ahorristas, que ven un menor retorno al inmovilizar su dinero por 30 días.

En el caso del Banco Nación, las nuevas condiciones muestran que con un capital de $5.000.000 la rentabilidad mensual es más baja que en jornadas anteriores, lo que refleja la tendencia general de caída en todo el sistema financiero.

Plazo fijo de Banco Nación: cuánto rinden $5.000.000 a 30 días De acuerdo con el Simulador de Plazo Fijo en Pesos del Banco Nación, los intereses generados varían según el canal elegido, pero en ambos casos muestran la baja de tasas.

En una sucursal, la Tasa Nominal Anual (TNA) es de 34,50% y la Tasa Efectiva Anual (TEA) de 40,52%. Así, con $5.000.000 invertidos durante 30 días, los intereses alcanzan $141.780,82, para un total final de $5.141.780,82.

image Si la inversión se realiza de forma electrónica, la TNA sube al 43% y la TEA al 52,59%, lo que genera intereses por $176.712,33. En este caso, el monto final asciende a $5.176.712,33.