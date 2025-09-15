Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $1.800.000 a 30 días en Banco Nación

El plazo fijo en pesos volvió a ganar protagonismo tras la actualización de tasas dispuesta por los bancos en línea con las medidas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El Banco Nación actualizó las tasas de plazo fijo en pesos. Mirá cuánto podés ganar con $1.800.000 a 30 días y cómo rinden otros bancos.
En este contexto, muchos ahorristas analizan cuál es la mejor alternativa para colocar su dinero y cuánto pueden ganar en 30 días. El Banco Nación se presenta como un referente clave para medir los rendimientos y comparar con otras entidades financieras.
De acuerdo con el simulador plazo fijo en pesos del Banco Nación, el resultado no es el mismo si se hace la operación en sucursal o de manera electrónica. En sucursal, el depósito de $1.800.000 a 30 días genera $51.041,10 en intereses, por lo que el monto final asciende a $1.851.041,10. La tasa nominal anual (TNA) aplicada es del 34,50%, mientras que la tasa efectiva anual (TEA) alcanza el 40,52%.
En el caso del plazo fijo electrónico, los intereses ganados son mayores: $63.616,44, lo que lleva el capital total a $1.863.616,44 al cumplirse el mes. La TNA para esta modalidad es del 43% y la TEA llega al 52,59%.
Además del Banco Nación, otras entidades financieras ofrecen tasas diferentes que modifican la ganancia final. Así quedaría el cálculo de intereses a 30 días con $1.800.000:
Banco Santander Argentina S.A. (42%): $63.900
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. (41%): $61.500
Banco de la Provincia de Buenos Aires (41%): $61.500
Banco BBVA Argentina S.A. (41%): $61.500
Banco Macro S.A. (40,5%): $60.750
Banco Credicoop Cooperativo Limitado (42%): $63.900
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (42,3%): $64.350
Banco de la Ciudad de Buenos Aires (35%): $52.500
Banco Bica S.A. (49%): $73.500
Banco CMF S.A. (47%): $70.500
Banco Comafi Sociedad Anónima (43%): $64.500
Banco de Corrientes S.A. (48%): $72.000
Banco de Formosa S.A. (40%): $60.000
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. (52%): $78.000
Banco del Chubut S.A. (48%): $72.000
Banco del Sol S.A. (55%): $82.500
Banco Dino S.A. (45%): $67.500
Banco Hipotecario S.A. (45,5% – 48,5%): entre $68.250 y $72.750
Banco Julio Sociedad Anónima (42%): $63.900
Banco Mariva S.A. (47%): $70.500
Banco Masventas S.A. (30%): $45.000
Banco Meridian S.A. (54,5% – 53%): entre $81.750 y $79.500
Banco Provincia de Tierra del Fuego (48% – 46%): entre $72.000 y $69.000
Banco VoII S.A. (55%): $82.500
Bibank S.A. (45%): $67.500
Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. (54,5%): $81.750
Reba Compañía Financiera S.A. (50%): $75.000