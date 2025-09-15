Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $1.800.000 a 30 días en Banco Nación

El Banco Nación actualizó las tasas de plazo fijo en pesos. Mirá cuánto podés ganar con $1.800.000 a 30 días y cómo rinden otros bancos.

Los bancos privados ofrecen tasas más altas en plazos fijos para captar depósitos en pesos.

El plazo fijo en pesos volvió a ganar protagonismo tras la actualización de tasas dispuesta por los bancos en línea con las medidas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En este contexto, muchos ahorristas analizan cuál es la mejor alternativa para colocar su dinero y cuánto pueden ganar en 30 días. El Banco Nación se presenta como un referente clave para medir los rendimientos y comparar con otras entidades financieras.

Plazo fijo de Banco Nación: cuánto generas con $1.800.000 a 30 días De acuerdo con el simulador plazo fijo en pesos del Banco Nación, el resultado no es el mismo si se hace la operación en sucursal o de manera electrónica. En sucursal, el depósito de $1.800.000 a 30 días genera $51.041,10 en intereses, por lo que el monto final asciende a $1.851.041,10. La tasa nominal anual (TNA) aplicada es del 34,50%, mientras que la tasa efectiva anual (TEA) alcanza el 40,52%.

image En el caso del plazo fijo electrónico, los intereses ganados son mayores: $63.616,44, lo que lleva el capital total a $1.863.616,44 al cumplirse el mes. La TNA para esta modalidad es del 43% y la TEA llega al 52,59%.

Cuánto rinde $1.800.000 en otros bancos Además del Banco Nación, otras entidades financieras ofrecen tasas diferentes que modifican la ganancia final. Así quedaría el cálculo de intereses a 30 días con $1.800.000: