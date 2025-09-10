Vuela el plazo fijo: cuánto rinde $3.500.000 a 30 días en Banco Nación

Los plazos fijos en pesos suben su rendimiento, el Banco Nación paga hasta 47%, mientras que otros bancos llegan a ofrecer cerca del 58%.

Con $3.500.000 a 30 días, la ganancia cambia según la tasa que aplique cada banco.

El plazo fijo en pesos volvió a captar la atención de los ahorristas tras la decisión de los bancos de elevar las tasas. La medida se da en un contexto en el que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) busca absorber liquidez y ofrecer mejores incentivos para quienes deciden inmovilizar su dinero.

En este escenario, el Banco Nación se posiciona como una de las opciones más consultadas. Con un capital de $3.500.000 a 30 días, los resultados varían según el canal elegido para realizar la inversión.

Plazo fijo: cuánto ganás con $3.500.000 en Banco Nación Según el simulador oficial de Plazo Fijo en Pesos del Banco Nación, una inversión de $3.500.000 por 30 días ofrece rendimientos distintos de acuerdo con la forma en que se constituya.

En sucursal, con una TNA de 34,50% y una TEA de 40,52%, se obtienen $99.246,58 de intereses, alcanzando un total de $3.599.246,58 al vencimiento. En cambio, al realizar el depósito de manera electrónica, los intereses ascienden a $135.205,48, con una TNA de 47,00% y una TEA de 58,59%, lo que eleva el capital final a $3.635.205,48.