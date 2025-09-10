10 de septiembre de 2025 - 08:39

Vuela el plazo fijo: cuánto rinde $3.500.000 a 30 días en Banco Nación

Los plazos fijos en pesos suben su rendimiento, el Banco Nación paga hasta 47%, mientras que otros bancos llegan a ofrecer cerca del 58%.

Con $3.500.000 a 30 días, la ganancia cambia según la tasa que aplique cada banco.

Con $3.500.000 a 30 días, la ganancia cambia según la tasa que aplique cada banco.

Foto:

La Nación
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El plazo fijo en pesos volvió a captar la atención de los ahorristas tras la decisión de los bancos de elevar las tasas. La medida se da en un contexto en el que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) busca absorber liquidez y ofrecer mejores incentivos para quienes deciden inmovilizar su dinero.

Leé además

Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

Vuela el plazo fijo: cuánto rinde $1.500.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco
Qué significa ordenar todos los billetes para que miren para el mismo lado, según la psicología.

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $5.000.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco

En este escenario, el Banco Nación se posiciona como una de las opciones más consultadas. Con un capital de $3.500.000 a 30 días, los resultados varían según el canal elegido para realizar la inversión.

Plazo fijo: cuánto ganás con $3.500.000 en Banco Nación

Según el simulador oficial de Plazo Fijo en Pesos del Banco Nación, una inversión de $3.500.000 por 30 días ofrece rendimientos distintos de acuerdo con la forma en que se constituya.

En sucursal, con una TNA de 34,50% y una TEA de 40,52%, se obtienen $99.246,58 de intereses, alcanzando un total de $3.599.246,58 al vencimiento. En cambio, al realizar el depósito de manera electrónica, los intereses ascienden a $135.205,48, con una TNA de 47,00% y una TEA de 58,59%, lo que eleva el capital final a $3.635.205,48.

image

Cuánto rinde un plazo fijo de $3.500.000 en otros bancos

  • Banco Santander Argentina S.A. (42%): $122.500 de ganancia - Total: $3.622.500
  • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. (44%): $128.333 de ganancia - Total: $3.628.333
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires (45%): $131.250 de ganancia - Total: $3.631.250
  • Banco BBVA Argentina S.A. (45%): $131.250 de ganancia - Total: $3.631.250
  • Banco Macro S.A. (48%): $140.000 de ganancia - Total: $3.640.000
  • Banco Credicoop Coop. Ltdo. (47%): $137.083 de ganancia - Total: $3.637.083
  • ICBC Argentina (47,7%): $138.875 de ganancia - Total: $3.638.875
  • Banco Ciudad de Buenos Aires (41%): $119.583 de ganancia - Total: $3.619.583
  • Banco Bica S.A. (54%): $157.500 de ganancia - Total: $3.657.500
  • Banco CMF S.A. (58%): $169.167 de ganancia - Total: $3.669.167
  • Banco Comafi S.A. (47%): $137.083 de ganancia - Total: $3.637.083
  • Banco de Corrientes S.A. (52%): $151.667 de ganancia - Total: $3.651.667
  • Banco de Formosa S.A. (32%): $93.333 de ganancia - Total: $3.593.333
  • Banco de Córdoba S.A. (57%): $166.250 de ganancia - Total: $3.666.250
  • Banco del Chubut S.A. (51%): $148.750 de ganancia - Total: $3.648.750
  • Banco del Sol S.A. (51%): $148.750 de ganancia - Total: $3.648.750
  • Banco Dino S.A. (45%): $131.250 de ganancia - Total: $3.631.250
  • Banco Hipotecario S.A. (49,5%): $144.375 de ganancia - Total: $3.644.375
  • Banco Julio S.A. (42%): $122.500 de ganancia - Total: $3.622.500
  • Banco Mariva S.A. (54%): $157.500 de ganancia - Total: $3.657.500
  • Banco Masventas S.A. (30%): $87.500 de ganancia - Total: $3.587.500
  • Banco Meridian S.A. (56,75%): $165.104 de ganancia - Total: $3.665.104
  • Banco Provincia de Tierra del Fuego (54%): $157.500 de ganancia - Total: $3.657.500
  • Banco VOII S.A. (57%): $166.250 de ganancia - Total: $3.666.250
  • BIBANK S.A. (50%): $145.833 de ganancia - Total: $3.645.833
  • Crédito Regional Cía. Financiera S.A.U. (56,5%): $164.583 de ganancia - Total: $3.664.583
  • REBA Compañía Financiera S.A. (55%): $160.417 de ganancia - Total: $3.660.417
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los ahorristas buscan maximizar sus ganancias en pesos frente a la inflación y los cambios del BCRA.

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $3.000.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco
Con $2.200.000, las ganancias pueden variar hasta $26.000 según la entidad bancaria elegida.

Sube el plazo fijo: cuánto generas con $2.200.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco
Las tasas más altas del mercado superan el 50% anual y atraen a los ahorristas. 

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $1.200.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco
Hacer un plazo fijo de $400.000 es un proceso rápido y 100% online a través del home banking de cada entidad bancaria.

Sube el plazo fijo: cuánto ganás con $400.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco