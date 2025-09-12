Cambia el plazo fijo: cuánto ganás con $4.000.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

Algunos bancos bajan sus tasas en el rendimiento anual. Conocé cuáles entidades están pagando más del 50% y cuánto ganás con $4.000.000.

Las nuevas tasas de plazo fijo en pesos cambian las ganancias de los ahorristas.

El plazo fijo en pesos vuelve a ganar protagonismo tras la actualización de tasas dispuesta por los bancos en línea con las medidas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Aunque, en estos días, algunos bancos han tenido bajas en sus tasas.

En este contexto, muchos ahorristas analizan cuál es la mejor alternativa para colocar su dinero y cuánto pueden ganar en 30 días. El Banco Nación se presenta como un referente clave para medir los rendimientos y comparar con otras entidades financieras.

Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $4.000.000 a 30 días Según el simulador de plazo fijo en pesos del Banco Nación, invertir $4.000.000 por 30 días ofrece dos alternativas. En caso de hacerlo en una sucursal, los intereses generados ascienden a $113.424,66, lo que eleva el monto final a $4.113.424,66.

image El Banco Nación ofrece dos alternativas de plazo fijo con diferencias de rendimiento entre la sucursal y la modalidad electrónica. En cambio, al optar por la modalidad electrónica, el rendimiento es mayor: los intereses alcanzan $154.520,55, lo que lleva el capital total a $4.154.520,55. Las diferencias entre ambas modalidades se explican en las tasas: la TNA en sucursal es de 34,50% y la TEA de 40,52%, mientras que en la opción online la TNA llega al 47,00% y la TEA al 58,59%.