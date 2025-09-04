Argentina suma conectividad internacional a Perú, Ecuador y Colombia: los días y horarios

Las aerolíneas low cost JetSmart y Flybondi anunciaron nuevas rutas internacionales que fortalecen la conectividad de Argentina con Perú , Ecuador y Colombia . Así, el país suma más alternativas de viajes hacia destinos clave de la región y mejora, al mismo tiempo, la red de vuelos internos como Mendoza -Iguazú .

En el caso de JetSmart , la compañía detalló que su plan de expansión incluye conexiones desde Buenos Aires hacia ciudades de Colombia y Ecuador vía Lima, así como también unir Córdoba con Florianópolis. Además, ajustes en los tiempos de vuelos domésticos como Córdoba-Iguazú, Neuquén-Iguazú, Comodoro Rivadavia-Salta y desde la provincia al norte del país.

Flybondi, en tanto, confirmó que a partir de diciembre unirá Puerto Iguazú con Lima , ampliando su presencia en Sudamérica.

Los vuelos desde Buenos Aires hacia Colombia, vía el aeropuerto de Lima, permiten llegar desde el Aeroparque Jorge Newbery a ciudades como Medellín , de lunes a domingos, y Cartagena , tres veces por semana. La terminal porteña también sirve de base para la operación de vuelos con destino a Quito, la capital de Ecuador, con tres vuelos semanales.

Según los datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para julio de 2025, la aerolínea registró un incremento de 96% en la cantidad de vuelos respecto al mismo mes de 2024. En términos de pasajeros, JetSmart transportó 106% más que en julio del año pasado.

Desde junio de 2025, los clientes de JetSmart pueden acumular y canjear millas AAdvantage® en toda su red gracias a la ampliación de la alianza con American Airlines.

Flybondi unirá Argentina y Perú

Por su parte, Flybondi anunció que a partir de diciembre de 2025 comenzará a operar una nueva ruta internacional que unirá Argentina y Perú. La ruta conectará Puerto Iguazú con Lima, ampliando así su red en la región. Con este lanzamiento, Perú se suma como el tercer país de Latinoamérica en el que la compañía ofrece conectividad, junto con Brasil y Paraguay.

La ruta contará con cuatro vuelos semanales, los días lunes, miércoles, viernes y domingo, y los pasajes estarán a la venta desde la próxima semana a través del sitio web de la aerolínea. La nueva ruta potenciará el flujo de visitantes internacionales, generando impacto positivo en la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio local.