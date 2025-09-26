Persiste la alerta por viento Sur y anticipan tormentas en Mendoza: el pronóstico para las próximas horas

Luego de un viernes marcado por las fuertes ráfagas de viento en Mendoza, en las próximas horas persiste la alerta por viento sur y tormentas, afectando a todo el territorio provincial. Además, la máxima y la mínima descenderán.
El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 8°C para mañana en Mendoza.
La Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 27 de septiembre, una jornada con nubosidad en disminución con descenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Además, la máxima alcanzará los 22°C y la mínima será de 9°C.
Además, desde Defensa Civil emitieron una alerta naranja por viento Sur, de moderado a fuerte, que afectará a la zona este de la provincia.
También persiste una alerta amarilla por viento sur y tormentas en todo el territorio provincial.
En tanto en la zona de cordillera se espera una mejora del tiempo. Con esta situación, el Paso Cristo Redentor volverá a estar habilitado desde las 8 en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.
De cara al domingo está prevista una jornada con mejora en el tiempo y ascenso de la temperatura. La máxima será de 26°C y la mínima de 8°C.
En tanto el lunes, está pronosticada una jornada algo nublada y ventosa con poco cambio de la temperatura. La máxima será de 26°C y la mínima de 12°C.