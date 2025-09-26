Persiste la alerta por viento Sur y anticipan tormentas en Mendoza: el pronóstico para las próximas horas

Luego de un viernes marcado por las fuertes ráfagas de viento en Mendoza , en las próximas horas persiste la alerta por viento sur y tormentas , afectando a todo el territorio provincial. Además, la máxima y la mínima descenderán.

El temporal produjo gran cantidad de caída de árboles y tendidos eléctricos en la zona Este

El combo meteorológico dejó un muerto, heridos y varios daños por las fuertes ráfagas de viento

La Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 27 de septiembre, una jornada con nubosidad en disminución con descenso de la temperatura y vientos leves del noreste . Además, la máxima alcanzará los 22°C y la mínima será de 9°C.

Además, desde Defensa Civil emitieron una alerta naranja por viento Sur, de moderado a fuerte, que afectará a la zona este de la provincia .

También persiste una alerta amarilla por viento sur y tormentas en todo el territorio provincial.

En tanto en la zona de cordillera se espera una mejora del tiempo. Con esta situación, el Paso Cristo Redentor volverá a estar habilitado desde las 8 en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al domingo está prevista una jornada con mejora en el tiempo y ascenso de la temperatura. La máxima será de 26°C y la mínima de 8°C.

En tanto el lunes, está pronosticada una jornada algo nublada y ventosa con poco cambio de la temperatura. La máxima será de 26°C y la mínima de 12°C.