26 de septiembre de 2025 - 21:02

Persiste la alerta por viento Sur y anticipan tormentas en Mendoza: el pronóstico para las próximas horas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 8°C para mañana en Mendoza.

Sigue vigente la alerta por viento Sur y tormentas en Mendoza

Los Andes | Redacción Sociedad
Luego de un viernes marcado por las fuertes ráfagas de viento en Mendoza, en las próximas horas persiste la alerta por viento sur y tormentas, afectando a todo el territorio provincial. Además, la máxima y la mínima descenderán.

Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a los mendocinos en una jornada marcada por alertas por Zonda, vientos y tormentas en casi toda la provincia.

El combo meteorológico dejó un muerto, heridos y varios daños por las fuertes ráfagas de viento

Consecuencias del temporal en la zona Este

El temporal produjo gran cantidad de caída de árboles y tendidos eléctricos en la zona Este

La Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 27 de septiembre, una jornada con nubosidad en disminución con descenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Además, la máxima alcanzará los 22°C y la mínima será de 9°C.

Además, desde Defensa Civil emitieron una alerta naranja por viento Sur, de moderado a fuerte, que afectará a la zona este de la provincia.

Alerta por viento y tormentas
También persiste una alerta amarilla por viento sur y tormentas en todo el territorio provincial.

En tanto en la zona de cordillera se espera una mejora del tiempo. Con esta situación, el Paso Cristo Redentor volverá a estar habilitado desde las 8 en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al domingo está prevista una jornada con mejora en el tiempo y ascenso de la temperatura. La máxima será de 26°C y la mínima de 8°C.

En tanto el lunes, está pronosticada una jornada algo nublada y ventosa con poco cambio de la temperatura. La máxima será de 26°C y la mínima de 12°C.

