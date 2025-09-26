26 de septiembre de 2025 - 20:21

El temporal produjo gran cantidad de caída de árboles y tendidos eléctricos en la zona Este

Rachas de viento que llegaron hasta 90 kilómetros por hora y caída de granizo, fueron los momentos más complejos del temporal de la tarde de este viernes en la zona Este de Mendoza

Foto:

Por Enrique Pfaab

Caída de árboles y de postes del tendido eléctrico y voladuras de techos, fueron las principales consecuencias del temporal de viento, granizo y lluvia que azotó toda la región y, puntualmente, el Este de la provincia de Mendoza.

El fenómeno, que estaba detectado por los diferentes servicios meteorológicos y alertado por Defensa Civil, llegó con intensidad al Este de Mendoza pasadas las 17.

Foto:

Cuando comenzaba a arreciar el viento, comenzó a precipitarse granizo en seco.

Fueron unos 7 minutos de caída raleada pero intensa y con tamaños variables, entre uno y dos centímetros de circunferencia.

Foto:

Las rachas más intensas de viento se registraron cerca de las 18, pero ya a las 17 se alertaba sobre ráfagas que, en algún momento, alcanzaron los 90 kilómetros por hora.

Hacia las 20 la inestabilidad de mantenía, pero las ráfagas eran de menor intensidad y ya no se alertaba sobre riesgo de granizo.

Foto:

Las cuadrillas de las diferentes municipalidades, de las cooperativas eléctricas y de Edeste, trabajaban intensamente para despejar calles, restablecer el sistema eléctrico y asistir a potenciales damnificados.

Solo se informó sobre la existencia de una menor lesionada, de 13 años, que sufrió contusiones menores cuando fue golpeada pro las ramas de un árbol, que fue volteado por el viento en el barrio San Pedro, en San Martín.

