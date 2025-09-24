Alerta amarilla por viento en Mendoza antes de la llegada de tormentas severas: a qué sectores afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 10°C para mañana en Mendoza. El viernes, se esperan lluvias y tormentas.

Anticipan fuertes ráfagas de viento en Mendoza antes del ingreso de lluvias y tormentas. Foto: José Gutiérrez / Los Andes

Mendoza continuará con el cielo cubierto y temperaturas en ascenso mientras espera por un cambio rotundo. El pronóstico del tiempo adelanta una alerta amarilla por vientos fuertes e inestabilidad en la Cordillera. Incluso, el viernes se espera la presencia de lluvias y tormentas fuertes, por lo que se recomienda observar el clima.

Temperatura para este jueves La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca nubosidad” este jueves 25 de septiembre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 26°C, mientras que la mínima será de 10°C, con vientos moderados del noreste. Por otro lado, rige una alerta amarilla por vientos en casi todo el territorio mendocino. En la Cordillera de Los Andes indican inestabilidad.