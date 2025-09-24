Alerta amarilla por viento en Mendoza antes de la llegada de tormentas severas: a qué sectores afectará

Mendoza continuará con el cielo cubierto y temperaturas en ascenso mientras espera por un cambio rotundo. El pronóstico del tiempo adelanta una alerta amarilla por vientos fuertes e inestabilidad en la Cordillera. Incluso, el viernes se espera la presencia de lluvias y tormentas fuertes, por lo que se recomienda observar el clima.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca nubosidad” este jueves 25 de septiembre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 26°C, mientras que la mínima será de 10°C, con vientos moderados del noreste. Por otro lado, rige una alerta amarilla por vientos en casi todo el territorio mendocino. En la Cordillera de Los Andes indican inestabilidad.
Alerta amarilla por viento en Mendoza este jueves 25 de septiembre.
Servicio Meteorológico Nacional
Viernes: alerta por viento Zonda
El viernes 26 de septiembre se anticipa “nubosidad variable e inestabilidad con lluvias y tormentas”. No obstante, se anuncia poco cambio de la temperatura. Se espera una máxima de 27°C y una mínima de 12°C, con vientos moderados a algo fuertes del sector sur. En la Cordillera se esperan nevadas, mientras que en sectores del llano se esperan tormentas severas.