Suspendieron las clases en toda la provincia por el viento Zonda

El pronóstico para este viernes 26 anticipaba viento Zonda en distintas zonas de la provincia de Mendoza.

Debido a los pronósticos que confirman ráfagas de viento Zonda y las recomendaciones de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este viernes 26 de septiembre se suspenderán las clases presenciales en el turno vespertino y noche en las escuelas de todos los niveles y modalidades de toda la provincia.

De esta manera, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Zonda y tormentas para hoy La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para este viernes: "Nubosidad variable e inestable con lluvias y tormentas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera. Tormentas severas en sectores del llano". La máxima alcanzará los 27°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene dos alertas amarillas para Mendoza:

Viento Zonda: precordillera de Luján, Las Heras y zona baja de Malargüe, desde el mediodía.

precordillera de Luján, Las Heras y zona baja de Malargüe, desde el mediodía. Tormentas: Valle de Uco, Zona Este, General Alvear y zona baja de San Rafael. "Pudiendo ser localmente intensas con caída de granizo", aclara.

Después del Zonda, en la tarde-noche de hoy, en el llano ingresará un intenso viento sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h, sobre todo en la franja este. Será en ese momento cuando coincidan las precipitaciones.