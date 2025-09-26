Por las fuertes ráfagas de viento suspendieron las actividades de la Feria del Libro de este viernes

La Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Infancias y DGE, informó que debido a las intensas ráfagas de viento Zonda que afectan gran parte del territorio provincial, se suspenden las actividades programadas para este viernes en el marco de la Feria del Libro de Mendoza 2025.

Feria del Libro 2025: un concierto en el Independencia hará sonar la campana de inicio

A pleno, arrancó la Feria del Libro 2025 en Mendoza: se esperan más 140.000 visitantes

Las suspensiones alcanzan tanto a los eventos previstos en el Espacio Cultural Julio Le Parc como a los que iban a realizarse en los departamentos de San Martín y San Rafael.

Después de las 17 cerraron las puertas en el Le Parc, además de cancelar las charlas y presentaciones.

Desde la organización aclararon que el programa de la feria se retomará mañana, sábado 27 de septiembre, según el calendario previsto y difundido oficialmente.

Este jueves dio inicio uno de los eventos culturales más esperados del año en la provincia: la Feria del Libro de Mendoza . Y lo hizo con un arranque contundente: la asistencia superó incluso las expectativas de los organizadores y libreros, que se mostraron sorprendidos por la masiva convocatoria desde el primer día.

La apuesta del Gobierno provincial es superar la marca de 2024, cuando más de 140.000 personas recorrieron la feria. El entusiasmo del público en esta primera jornada parece anticipar que la meta podría alcanzarse e incluso quedar corta.

La edición 2025 se extenderá durante once días, hasta el 5 de octubre, con epicentro en el Espacio Cultural Julio Le Parc de Guaymallén. La agenda tiene un marcado perfil federal, con actividades también en San Rafael, San Carlos, San Martín, Santa Rosa y General Alvear.