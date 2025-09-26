26 de septiembre de 2025 - 18:26

Por las fuertes ráfagas de viento suspendieron las actividades de la Feria del Libro de este viernes

Las propuestas culturales previstas para este viernes en el Espacio Julio Le Parc, San Martín y San Rafael fueron canceladas por razones climáticas. El cronograma continuará el sábado con normalidad.

Por las fuertes rafagas de viento Zonda suspenden la Feria del Libro este viernes

Por las fuertes rafagas de viento Zonda suspenden la Feria del Libro este viernes

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Infancias y DGE, informó que debido a las intensas ráfagas de viento Zonda que afectan gran parte del territorio provincial, se suspenden las actividades programadas para este viernes en el marco de la Feria del Libro de Mendoza 2025.

Leé además

Arrancó en el espacio Le Parc la nueva edición de la Feria del Libro 2025 en Mendoza

A pleno, arrancó la Feria del Libro 2025 en Mendoza: se esperan más 140.000 visitantes

Por Verónica De Vita
El músico Jorge Martín presentará Cuestión de tiempo, un espectáculo dedicado a Juan Giménez como parte de una apertura musical para la Feria del Libro 2025.

Feria del Libro 2025: un concierto en el Independencia hará sonar la campana de inicio

Por Redacción

Las suspensiones alcanzan tanto a los eventos previstos en el Espacio Cultural Julio Le Parc como a los que iban a realizarse en los departamentos de San Martín y San Rafael.

Después de las 17 cerraron las puertas en el Le Parc, además de cancelar las charlas y presentaciones.

Desde la organización aclararon que el programa de la feria se retomará mañana, sábado 27 de septiembre, según el calendario previsto y difundido oficialmente.

Arranque a pleno

Este jueves dio inicio uno de los eventos culturales más esperados del año en la provincia: la Feria del Libro de Mendoza. Y lo hizo con un arranque contundente: la asistencia superó incluso las expectativas de los organizadores y libreros, que se mostraron sorprendidos por la masiva convocatoria desde el primer día.

La apuesta del Gobierno provincial es superar la marca de 2024, cuando más de 140.000 personas recorrieron la feria. El entusiasmo del público en esta primera jornada parece anticipar que la meta podría alcanzarse e incluso quedar corta.

La edición 2025 se extenderá durante once días, hasta el 5 de octubre, con epicentro en el Espacio Cultural Julio Le Parc de Guaymallén. La agenda tiene un marcado perfil federal, con actividades también en San Rafael, San Carlos, San Martín, Santa Rosa y General Alvear.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Llega el festival internacional de poesía

Poemas maridados con música: Llega una nueva edición del Festival Internacional de Poesía de Mendoza

Por Redacción
Diego Gareca / Foto: Archivo Los Andes

Diego Gareca: "La Feria del Libro debe ser tan importante como la Vendimia"

Por Carina Bruzzone
El escritor Juan Sasturain estará en la Feria del Libro y Los Andes habló con él previo a la presentación de Tinta China.

Juan y Juan en la Feria del Libro: tributo a Giménez y entrevista con Sasturain

Por Carina Bruzzone
La Feria del Libro 2025 comenzará la próxima semana

Le Parc vs Bustelo: el debate por la sede de la Feria del Libro 2025 en Mendoza

Por Verónica De Vita