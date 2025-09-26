Combo meteorológico: hay fuertes ráfagas de viento en el Gran Mendoza y cayó granizo en la zona Este

El temido combo meteorológico de viento Zonda, frente frío y posteriores precipitaciones llegó este viernes a Mendoza, aunque con distinto alcance e intensidad según la zona.
Mendoza enfrenta alertas amarillas por viento y viento zonda además de una naranja por tormenta. Algunas zonas registran cortes de luz y voladuras de techos.
El Servicio Meteorológico Nacional muestra en su página el mapa de situación que enfrenta la provincia con alertas amarillas por vientos y por viento Zonda, y también con alerta naranja por tormentas para la zona este de la provincia.
Las fuertes ráfagas de viento han ocasionado inconvenientes en algunos departamentos. En algunas zonas de Villa Hipódromo en Godoy Cruz se registran cortes de luz, mientras que por el fuerte viento comenzaron a suspenderse actividades, como la feria del libro en Guaymallén.
A primera hora de la mañana, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para hoy: "Nubosidad variable e inestable con lluvias y tormentas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera. Tormentas severas en sectores del llano". Tras una mínima de 12°C, la máxima alcanzará los 27°C.
A raíz del anticipo de nieve para la montaña, los pasos fronterizos Cristo Redentor y Pehuenche se encuentran cerrados.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene dos alertas amarillas para Mendoza:
Después del Zonda, en la tarde-noche de hoy, en el llano ingresará un intenso viento sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h, sobre todo en la franja este. Será en ese momento cuando coincidan las precipitaciones.
El sábado traerá el alivio tras el pasaje del frente. Aunque no se descartan inestabilidades y algunas lluvias débiles en la mañana sobre el Gran Mendoza y el norte del Valle de Uco, el resto de la jornada mostrará una marcada mejoría, con cielo despejado y descenso de la temperatura por la tarde: mínima de 9°C y máxima de 22°C.
En cuanto al domingo, el tiempo será más agradable: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste". La mínima será de 8°C, mientras que la máxima se ubicará en los 26°C.