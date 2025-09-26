Aguas Mendocinas (Aysam) está llevando adelante la renovación de más de 16.000 metros de redes de agua y más de 28.000 metros de redes de cloacas . A estos trabajos de infraestructura se suman el reacondicionamiento de bocas de registro y la renovación de conexiones domiciliarias .

Le dieron el alta a la chica que ingresó armada a una escuela de La Paz: cómo seguirá con sus estudios

Solidaridad: juntaron más de $8 millones para los abuelos de las dos hermanitas que murieron atropelladas

Según confirmaron desde la empresa, se trata de un ambicioso plan y que incluye, además, la firma de convenios de colaboración con algunos de los municipios en donde se ubican las zonas a intervenir , para la pavimentación de veredas y calzadas .

Todas las obras se están llevando adelante de manera integral y con un moderno plan de urbanización , lo que permitirá que los trabajos queden finalizados en su totalidad.

Aguas Mendocinas renueva 44.000 metros de redes de agua y cloacas: dónde están y de cuánto es la inversión

En la Ciudad de Mendoza se está destinando más de USD 7,5 millones para renovar un tramo del colector centro-oeste . Este proyecto incluye 1.952 metros de redes distribuidoras y 4.263 metros de redes colectoras .

En Godoy Cruz , en tanto, la inversión ronda USD 2,3 millones y tienen como objetivo renovar más de 1.700 metros del colector de calle 9 de Julio . Para estas tareas se está implementando una nueva tecnología de rehabilitación sin zanja ("método trenchless”), lo que minimiza el impacto social y ambiental de la zona.

Por su parte, en Las Heras, la inversión alcanza los USD 825.000 y se han orientado a renovar un colector clave y redes de agua potable en calle Santa Rosa.

En tanto, en la zona Este, y en una primera etapa, Aguas Mendocinas ha destinado más de USD 1,5 millones en un proyecto que apunta a renovar las redes de agua en una extensión 4.655 metros, y la misma extensión para cloacas en Junín, San Martín, Rivadavia, La Paz y Santa Rosa. Para la segunda etapa, en tanto, se destinarán más de USD 235.000.

A esto se suma otro proyecto de más de USD 1,4 millones para la renovación integral de 3.000 conexiones de agua potable en Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras.

Obras Aysam 1 Aguas Mendocinas renueva 44.000 metros de redes de agua y cloacas: dónde están y de cuánto es la inversión Gentileza Aysam

Obras por más de USD 17 millones

La renovación integral -y necesaria- de las redes de agua potable y cloacales en el Gran Mendoza contempla una inversión de USD 5,7 millones.

Además, en la Ciudad de Mendoza -con miras a garantizar la continuidad del servicio por más de 20 años-, se procederá a rehabilitar un importante colector con una inversión de casi USD 600.000 (también con tecnología trenchless).

El proyecto en Junín, en tanto, incluye la renovación integral de redes distribuidoras y colectoras, con una inversión que supera los USD 6,4 millones. Ésta contempla más de 9.500 metros de redes de agua y 3.800 metros de redes de cloacas.

En General Alvear, en tanto, la inversión es de más de USD 4,3 millones, y se renovarán más de 3.400 metros de redes.

Licitaciones futuras por más de USD 11 millones

De cara a los próximos meses, Aysam realizará la apertura de sobres para obras claves en Godoy Cruz. Estos proyectos contemplan la renovación integral de redes de agua y cloacas -con sus respectivas conexiones- en calles Carola Lorenzini y Antártida Argentina, y la inversión de más de USD 9,8 millones para renovar 30.000 conexiones en Villa del Parque, Villa Hipódromo, Villa Marini, zona Centro y Gobernador Benegas.

Por otro lado, en Las Heras se va a avanzar con una obra de emergencia operativa que tendrá como objetivo principal la rehabilitación de un colector cloacal en la avenida General Roca y calle Doctor Moreno. También se implementará tecnología trenchless (sin zanja), y se van a renovar 400 metros de redes colectoras con cinco bocas de registro.

Los trabajos, contemplan, además, la rotura y reposición de pavimento de hormigón en un total de 70 m².

USD 130 millones en otras obras estratégicas

Además de este ambicioso plan integral de renovación de redes distribuidoras y colectoras, Aysam está invirtiendo en todo el territorio provincial para optimizar y garantizar los servicios de agua y cloacas para los próximos 30 años.

Este plan incluye la construcción y ampliación de establecimientos potabilizadores y depuradores, la implementación de tecnología de macro y micromedición para una gestión inteligente del agua y una importante inversión en equipamiento de última generación y en bienes de uso.

Ante un crecimiento sostenido de la población y en épocas de crisis hídrica, desde la firma resaltaron que todas las obras de la empresa reafirman el compromiso con el uso responsable del agua y la optimización de las tareas operativas.