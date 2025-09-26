26 de septiembre de 2025 - 13:53

Aguas Mendocinas renueva 44.000 metros de redes de agua y cloacas: dónde están y de cuánto es la inversión

Las obras de Aguas Mendocinas se enfocan en las redes más antiguas y obsoletas del Gran Mendoza y las zonas Este, Centro y Sur.

Foto:

Gentileza AYSAM
Los Andes | Ignacio de la Rosa
Por Ignacio de la Rosa

Aguas Mendocinas(Aysam) está llevando adelante la renovación de más de 16.000 metros de redes de agua y más de 28.000 metros de redes de cloacas. A estos trabajos de infraestructura se suman el reacondicionamiento de bocas de registro y la renovación de conexiones domiciliarias.

Por Ignacio de la Rosa
Según confirmaron desde la empresa, se trata de un ambicioso plan y que incluye, además, la firma de convenios de colaboración con algunos de los municipios en donde se ubican las zonas a intervenir, para la pavimentación de veredas y calzadas.

Obras aysam 2
Todas las obras se están llevando adelante de manera integral y con un moderno plan de urbanización, lo que permitirá que los trabajos queden finalizados en su totalidad.

Los trabajos en marcha, departamento por departamento

En la Ciudad de Mendoza se está destinando más de USD 7,5 millones para renovar un tramo del colector centro-oeste. Este proyecto incluye 1.952 metros de redes distribuidoras y 4.263 metros de redes colectoras.

En Godoy Cruz, en tanto, la inversión ronda USD 2,3 millones y tienen como objetivo renovar más de 1.700 metros del colector de calle 9 de Julio. Para estas tareas se está implementando una nueva tecnología de rehabilitación sin zanja ("método trenchless”), lo que minimiza el impacto social y ambiental de la zona.

Por su parte, en Las Heras, la inversión alcanza los USD 825.000 y se han orientado a renovar un colector clave y redes de agua potable en calle Santa Rosa.

En tanto, en la zona Este, y en una primera etapa, Aguas Mendocinas ha destinado más de USD 1,5 millones en un proyecto que apunta a renovar las redes de agua en una extensión 4.655 metros, y la misma extensión para cloacas en Junín, San Martín, Rivadavia, La Paz y Santa Rosa. Para la segunda etapa, en tanto, se destinarán más de USD 235.000.

A esto se suma otro proyecto de más de USD 1,4 millones para la renovación integral de 3.000 conexiones de agua potable en Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras.

Obras Aysam 1
Obras por más de USD 17 millones

La renovación integral -y necesaria- de las redes de agua potable y cloacales en el Gran Mendoza contempla una inversión de USD 5,7 millones.

Además, en la Ciudad de Mendoza -con miras a garantizar la continuidad del servicio por más de 20 años-, se procederá a rehabilitar un importante colector con una inversión de casi USD 600.000 (también con tecnología trenchless).

El proyecto en Junín, en tanto, incluye la renovación integral de redes distribuidoras y colectoras, con una inversión que supera los USD 6,4 millones. Ésta contempla más de 9.500 metros de redes de agua y 3.800 metros de redes de cloacas.

En General Alvear, en tanto, la inversión es de más de USD 4,3 millones, y se renovarán más de 3.400 metros de redes.

Licitaciones futuras por más de USD 11 millones

De cara a los próximos meses, Aysam realizará la apertura de sobres para obras claves en Godoy Cruz. Estos proyectos contemplan la renovación integral de redes de agua y cloacas -con sus respectivas conexiones- en calles Carola Lorenzini y Antártida Argentina, y la inversión de más de USD 9,8 millones para renovar 30.000 conexiones en Villa del Parque, Villa Hipódromo, Villa Marini, zona Centro y Gobernador Benegas.

Por otro lado, en Las Heras se va a avanzar con una obra de emergencia operativa que tendrá como objetivo principal la rehabilitación de un colector cloacal en la avenida General Roca y calle Doctor Moreno. También se implementará tecnología trenchless (sin zanja), y se van a renovar 400 metros de redes colectoras con cinco bocas de registro.

Los trabajos, contemplan, además, la rotura y reposición de pavimento de hormigón en un total de 70 m².

USD 130 millones en otras obras estratégicas

Además de este ambicioso plan integral de renovación de redes distribuidoras y colectoras, Aysam está invirtiendo en todo el territorio provincial para optimizar y garantizar los servicios de agua y cloacas para los próximos 30 años.

Este plan incluye la construcción y ampliación de establecimientos potabilizadores y depuradores, la implementación de tecnología de macro y micromedición para una gestión inteligente del agua y una importante inversión en equipamiento de última generación y en bienes de uso.

Ante un crecimiento sostenido de la población y en épocas de crisis hídrica, desde la firma resaltaron que todas las obras de la empresa reafirman el compromiso con el uso responsable del agua y la optimización de las tareas operativas.

