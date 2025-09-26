26 de septiembre de 2025 - 12:33

La localidad con suspensión de clases por viento Zonda, según la DGE

El pronóstico para este viernes 26 anticipaba viento Zonda en la zona de precordillera.

Los Andes | Redacción Sociedad
Redacción Sociedad

Debido a los pronósticos que confirman ráfagas de viento Zonda y las recomendaciones de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este viernes 26 de septiembre se suspenderán las clases presenciales en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en Uspallata.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad. En la localidad afectada de Las Heras, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Zonda y tormentas para hoy

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para este viernes: "Nubosidad variable e inestable con lluvias y tormentas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera. Tormentas severas en sectores del llano". La máxima alcanzará los 27°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene dos alertas amarillas para Mendoza:

  • Viento Zonda: precordillera de Luján, Las Heras y zona baja de Malargüe, desde el mediodía.
  • Tormentas: Valle de Uco, Zona Este, General Alvear y zona baja de San Rafael. "Pudiendo ser localmente intensas con caída de granizo", aclara.

Después del Zonda, en la tarde-noche de hoy, en el llano ingresará un intenso viento sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h, sobre todo en la franja este. Será en ese momento cuando coincidan las precipitaciones.

