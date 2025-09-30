"Mujeres en la conducción": histórico convenio para sumar conductoras profesionales a colectivos y camiones

Treinta mujeres , todas vecinas de Guaymallén , serán parte de la primera camada de conductoras profesionales que participarán de una innovadora capacitación .

Marita Ahumada en el Congreso de Geología Aplicada: "La minería es una oportunidad para las mujeres"

Se trata de las primeras inscriptas en un programa articulado entre la Fundación Andesmar, Andesmar Industrial , la Secretaría de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción de Mendoza y la Municipalidad de Guaymallén .

“El objetivo es capacitar a mujeres en el manejo profesional , no sólo en lo que hace a la práctica , sino también de una manera interdisciplinaria y vinculando lo psicológico con el tema actitudinal al momento de encarar una entrevista laboral o de armar un CV ”, resumió la supervisora de City Bus y de Ecotransfer, Florencia Biondo .

Las clases de capacitación comenzarán el jueves 2 de octubre y serán, en total, 16 de cuatro horas cada una . El objetivo es que el final de la capacitación sea el 25 de noviembre , momento en que las participantes se presentarán para rendir con miras a obtener la licencia de conducir profesional .

“Queremos agradecer a todas las mujeres que se han inscripto en este programa . Hemos hecho un upgrade con ustedes y hemos aprendido a dónde queremos llegar . No hay que hablar de género, hay que actuar , y generar este tipo de enlaces es lograr acciones concretas que permiten actuar en este camino ”, acotó el director de la Fundación Andesmar, Mauricio Badaloni .

Mujeres Conducción 3 30 mujeres de Guaymallén se capacitarán para obtener la licencia de conducir profesional. Walter Caballero / Los Andes

“Estoy contenta, hace tiempo quería sacar el carnet profesional, y esta oportunidad me va a permitir hacerlo”, dijo, entusiasmada y sonriente, Micaela, una de las primeras 30 inscriptas y que comenzará con las capacitaciones.

No es cosa de hombres

De las 30 inscriptas para participar de esta capacitación profesional (que no tendrá ningún costo para quienes la realicen), cinco son parte de la flota de Andesmar, mientras que otras cinco son parte del plantel de la Municipalidad de Guaymallén.

Las otras 20 participantes, en tanto, son vecinas guaymallinas que se encuentran actualmente desempleadas. Además de tener domicilio en esa comuna, el requisito que se les exige a las participantes es que cuenten con la licencia de conducir básica.

Mujeres Conducción 2 El convenio fue firmado entre Fundación Andesmar, Andesma Industria, la Municipalidad de Guaymallén y el Ministerio de Producción. Walter Caballero / Los Andes.

Para ellas, por medio del Ministerio de Producción, se ha previsto un estímulo económico como parte del programa Pre EnLace Plus.

Como parte del programa, Andesmar Industrial aportará personal especializado para dictar las clases, así como también unidades móviles, seguros y boletos indispensables para poder acceder a la licencia profesional. Fue la Municipalidad de Guaymallén la encargada de seleccionar a las participantes, y será la comuna quien brinde los espacios físicos, materiales didácticos, elementos de seguridad vial. Además, se hará cargo de los estudios psicofísicos.

"Queremos romper todas las barreras con que se encuentran las mujeres. Se van a abordar temáticas vinculadas a Género, y también a primeros auxilios e higiene", sostuvo la directora de Recursos Humanos de la Municipalidad de Guaymallén, Virginia Cobos.

En ese sentido, Cobos indicó que es casi un hecho que este programa tendrá continuidad en el tiempo. Y es que, si bien por una cuestión de cupos se cerró con 30 participantes, fueron 230 las mujeres que mostraron interés e intenciones de participar.

"Queremos generar oportunidades laborales y formar profesionales, y esto es transformar las realidades. Les quiero hablar a ustedes, chicas, y que quede en claro que en los ámbitos masculinizados también podemos estar las mujeres", destacó, enérgica y con tono de arenga, la subsecretaria de Capacitación y Empleo del Ministerio de Producción, Emilce Vega.

Mujeres Conducción 4 Emilce Vega, Marcos Calvente y Mauricio Badaloni. Walter Caballero / Los Andes

Quien también celebró la iniciativa fue el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente. En ese sentido, el jefe comunal ponderó el encuentro entre lo público y lo privado.

“Más de 150 mujeres del departamento, la mayoría desempleadas, pretendieron ser parte de esta iniciativa. Es un programa que va a traer muchos beneficios al mejorar la empleabilidad y generando recurso humano con alta capacitación en un sector como el industrial, que está llamado a ser protagonista del crecimiento de la provincia y del departamento”, destacó Calvente.

“Estoy seguro de que ustedes son las protagonistas de esta primera camada de un programa que va a tener mucho para ofrecer” concluyó el intendente, quien -además- resaltó que se trata de una propuesta para solucionar el problema que genera la brecha entre hombres y mujeres que se genera en el sector de la conducción profesional.

Mujeres Conducción 7 Emilce Vega, Marcos Calvente y Mauricio Badaloni. Walter Caballero / Los Andes

Así nació el programa "Mujeres en la Conducción"

Marina Rivarola vive en Guaymallén y es empleada de Andesmar Industrial. Y fue de ella de donde nació la chispa que encendió el programa "Mujeres en la Conducción".

"Me contacté con el intendente porque no había visto personal femenino en la conducción profesional de la Municipalidad. El intendente me convocó, se comunicaron con Andesmar y se pusieron de acuerdo para iniciar este programa. Estoy muy agradecida por ser parte", desatacó, con entusiasmo y simpatía.