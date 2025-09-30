Premios FUNC, el merecido reconocimiento para la innovación mendocina

La Fundación Universidad Nacional de Cuyo , en conjunto con la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología , lanzaron la edición 2025 de los Premios FUNC a la Innovación . Estos galardones se consolidan como el reconocimiento más importante en la provincia para quienes, a través de proyectos disruptivos, originales y con impacto real , están transformando la sociedad mendocina en sus múltiples dimensiones.

Con el objetivo de ampliar el alcance y visibilizar proyectos en áreas estratégicas , las postulaciones se organizarán en seis categorías para la edición 2025 de los Premios FUNC .

Incluye iniciativas que logran transformaciones significativas en territorios rurales, periurbanos o de menor densidad poblacional , fortaleciendo economías locales y mejorando la calidad de vida.

Apunta a proyectos que enfrentan los desafíos ambientales y sociales promoviendo modelos regenerativos, economía circular, bioeconomía y estrategias frente al cambio climático .

Está dirigida a pequeñas y medianas empresas mendocinas que digitalizan sus operaciones y procesos mediante tecnologías como Inteligencia Artificial , automatización o soluciones en la nube .

Innovación Pública

Para proyectos de organismos gubernamentales que modernizan procesos, mejoran la eficiencia y amplían la calidad de los servicios para la ciudadanía.

Innovación en Investigación Aplicada

Nuclea a desarrollos tecnológicos impulsados en universidades o centros de investigación con potencial de transferencia al sector socio-productivo.

Innovación Emprendedora

Destinada a proyectos de estudiantes enmarcados en la 11ª edición del Concurso Emprende U, que conecta a miles de jóvenes emprendedores de todo el país.

Premios y distinciones

Los ganadores recibirán estatuillas y reconocimientos especiales, destacándose el premio de $3.000.000 para el primer puesto en la categoría de Investigación Aplicada, destinado a financiar el proyecto ganador.

En tanto, la categoría Emprendedora entregará distinciones de $500.000 para estudiantes secundarios y $500.000 para universitarios.

Por qué participar de los premios FUNC 2025

Además del reconocimiento, los Premios FUNC son una plataforma para visibilizar proyectos, conectar con actores clave del ecosistema de innovación y acceder a nuevas oportunidades de crecimiento, colaboración y financiamiento.

Premiación

La entrega de premios se realizará el 20 de noviembre en Espacio Arizu, Godoy Cruz, en una gala que reunirá a representantes del sector público, privado, académico y social, como también contaremos con la presencia de Augusto Salvatto, quien disertara de temáticas relacionadas a la innovación.