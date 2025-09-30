30 de septiembre de 2025 - 14:32

Premios FUNC, el merecido reconocimiento para la innovación mendocina

La edición de los Premios FUNC 2025 entregará 3 millones de pesos al ganador para materializar la propuesta, además de distinciones. Todas las categorías.

Premios FUNC, el merecido reconocimiento para la innovación mendocina

Premios FUNC, el merecido reconocimiento para la innovación mendocina

Foto:

Imagen ilustrativa
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Fundación Universidad Nacional de Cuyo, en conjunto con la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología, lanzaron la edición 2025 de los Premios FUNC a la Innovación. Estos galardones se consolidan como el reconocimiento más importante en la provincia para quienes, a través de proyectos disruptivos, originales y con impacto real, están transformando la sociedad mendocina en sus múltiples dimensiones.

Leé además

a nadie se le ocurriria decirles judios de mierda: el fuerte discurso de david kavlin en los martin fierro 2025

"A nadie se le ocurriría decirles judíos de mierda": el fuerte discurso de David Kavlin en los Martín Fierro 2025

Por Redacción Espectáculos
asi fue la previa de los martin fierro 2025: susana gimenez, pampita, wanda nara y la confesion de evangelina anderson

Así fue la previa de los Martín Fierro 2025: Susana Giménez, Pampita, Wanda Nara y la confesión de Evangelina Anderson

Por Redacción
El manejo de la tecnología se ha convertido una herramienta muy necesaria para mejorar procesos e innovar. | Imagen ilustrativa / Web
Premios FUNC, el merecido reconocimiento para la innovación mendocina

Premios FUNC, el merecido reconocimiento para la innovación mendocina

Categorías Premios FUNC 2025

Con el objetivo de ampliar el alcance y visibilizar proyectos en áreas estratégicas, las postulaciones se organizarán en seis categorías para la edición 2025 de los Premios FUNC.

Innovación con Impacto Territorial

Incluye iniciativas que logran transformaciones significativas en territorios rurales, periurbanos o de menor densidad poblacional, fortaleciendo economías locales y mejorando la calidad de vida.

Innovación en Sostenibilidad

Apunta a proyectos que enfrentan los desafíos ambientales y sociales promoviendo modelos regenerativos, economía circular, bioeconomía y estrategias frente al cambio climático.

Cuando la biodiversidad llega al corazón de los viñedos
Premios FUNC, el merecido reconocimiento para la innovación mendocina

Premios FUNC, el merecido reconocimiento para la innovación mendocina

Innovación en Transformación Digital para Pymes

Está dirigida a pequeñas y medianas empresas mendocinas que digitalizan sus operaciones y procesos mediante tecnologías como Inteligencia Artificial, automatización o soluciones en la nube.

Innovación Pública

Para proyectos de organismos gubernamentales que modernizan procesos, mejoran la eficiencia y amplían la calidad de los servicios para la ciudadanía.

Innovación en Investigación Aplicada

Nuclea a desarrollos tecnológicos impulsados en universidades o centros de investigación con potencial de transferencia al sector socio-productivo.

La investigación identificó 9 tendencias que definen el futuro de los pagos y la economía. Imagen ilustrativa/ Web
La investigación identificó 9 tendencias que definen el futuro de los pagos y la economía. Imagen ilustrativa/ Web

La investigación identificó 9 tendencias que definen el futuro de los pagos y la economía. Imagen ilustrativa/ Web

Innovación Emprendedora

Destinada a proyectos de estudiantes enmarcados en la 11ª edición del Concurso Emprende U, que conecta a miles de jóvenes emprendedores de todo el país.

Premios y distinciones

Los ganadores recibirán estatuillas y reconocimientos especiales, destacándose el premio de $3.000.000 para el primer puesto en la categoría de Investigación Aplicada, destinado a financiar el proyecto ganador.

En tanto, la categoría Emprendedora entregará distinciones de $500.000 para estudiantes secundarios y $500.000 para universitarios.

Por qué participar de los premios FUNC 2025

Además del reconocimiento, los Premios FUNC son una plataforma para visibilizar proyectos, conectar con actores clave del ecosistema de innovación y acceder a nuevas oportunidades de crecimiento, colaboración y financiamiento.

Premiación

La entrega de premios se realizará el 20 de noviembre en Espacio Arizu, Godoy Cruz, en una gala que reunirá a representantes del sector público, privado, académico y social, como también contaremos con la presencia de Augusto Salvatto, quien disertara de temáticas relacionadas a la innovación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

huentala wines conquisto los iwc wine industry awards argentina 2025 con la fuerza de gualtallary

Huentala Wines conquistó los IWC Wine Industry Awards Argentina 2025 con la fuerza de Gualtallary

Por Redacción
Mendoza, manso destino fue elegida la Mejor Campaña Publicitaria de Destino Turístico en los Premios FED, destacando la innovación y sostenibilidad de la región.

"Mendoza, manso destino" se alza como la mejor campaña publicitaria de destino turístico en los premios FED

Por Redacción Sociedad
Best of Mendozas Wine Tourism

Best of Mendoza's Wine Tourism: los galardonados de la celebración de lo mejor del enoturismo

Por Redacción Sociedad
El Acceso Sur en su dirección sur-norte está abierto en sus tres calzadas. 

Socavón del Acceso Sur: la megaobra que deben dejar lista y el importante cambio que habrá al circular

Por Franco Caro Arenas