Ya hay doble fecha y hora de llegada para el viento Zonda: las zonas alcanzadas

A una semana del último evento , los pronósticos cada vez más confirman la llegada de viento Zonda entre viernes y sábado , con ráfagas que afectarán gran parte del territorio de Mendoza . Luego, como sucede siempre, un marcado cambio de condiciones para el domingo, cuando ingrese un frente frío que reducirá drásticamente la temperatura.

El combo meteorológico dejó un muerto, heridos y varios daños por las fuertes ráfagas de viento

Según Defensa Civil, el viernes habrá circulación de viento de norte a sur desde la mañana hasta la medianoche, afectando Zona Este, Zona Sur, Valle de Uco y Gran Mendoza.

El Zonda se hará sentir de forma leve en Malargüe , la cordillera sur y el Valle de Uco entre las 12 y las 21. En el resto de la provincia, el cielo se mantendrá mayormente despejado. La temperatura máxima rondará los 31°C.

El día más complicado será el sábado . El Zonda comenzará de madrugada, alrededor de las 3, en la cordillera sur y, a lo largo de la mañana, se intensificará en Malargüe y el sur del Valle de Uco , con ráfagas de 35 km/h.

El Zonda elevó la temperatura hasta el máximo histórico para noviembre

Al mediodía alcanzará Uspallata y el norte del Gran Mendoza. Hacia las 15 horas, Malargüe podría registrar vientos de hasta 60 km/h, afectando también a San Rafael y otras localidades del Valle de Uco.

La máxima será de 30°C, con mínimas que rondarán entre los 11 y 16°C.

Alta Montaña, en tanto, presentará nubosidad creciente y a partir de las 17 horas registrará mal tiempo con nevadas moderadas en el sector sur.

Hacia la tarde, un viento sur suave a moderado ingresará con intensificación hacia la noche en el norte y este, donde podría llegar a los 50 km/h.

Con el frente frío, el domingo marcará el quiebre de la secuencia: el viento sur se mantendrá moderado en la mañana y la máxima no superará los 16°C en la tarde.

El amanecer se presentará con cielo nublado en el Valle de Uco y la zona sur, aunque las condiciones tenderán a mejorar con el correr de la jornada.