Ya hay doble fecha y hora de llegada para el viento Zonda: las zonas alcanzadas

El viento seco y caliente vuelve a Mendoza y se esperan importantes ráfagas en algunos sectores. Luego, habrá un frente frío.

Fuertes ráfagas de viento Zonda

 Fuertes ráfagas de viento Zonda - Foto archivo / Los Andes

A una semana del último evento, los pronósticos cada vez más confirman la llegada de viento Zonda entre viernes y sábado, con ráfagas que afectarán gran parte del territorio de Mendoza. Luego, como sucede siempre, un marcado cambio de condiciones para el domingo, cuando ingrese un frente frío que reducirá drásticamente la temperatura.

Según Defensa Civil, el viernes habrá circulación de viento de norte a sur desde la mañana hasta la medianoche, afectando Zona Este, Zona Sur, Valle de Uco y Gran Mendoza.

El Zonda se hará sentir de forma leve en Malargüe, la cordillera sur y el Valle de Uco entre las 12 y las 21. En el resto de la provincia, el cielo se mantendrá mayormente despejado. La temperatura máxima rondará los 31°C.

El Zonda elevó la temperatura hasta el máximo histórico para noviembre
Viento Zonda

Viento Zonda

Sábado complicado con pronóstico de Zonda

El día más complicado será el sábado. El Zonda comenzará de madrugada, alrededor de las 3, en la cordillera sur y, a lo largo de la mañana, se intensificará en Malargüe y el sur del Valle de Uco, con ráfagas de 35 km/h.

Al mediodía alcanzará Uspallata y el norte del Gran Mendoza. Hacia las 15 horas, Malargüe podría registrar vientos de hasta 60 km/h, afectando también a San Rafael y otras localidades del Valle de Uco.

La máxima será de 30°C, con mínimas que rondarán entre los 11 y 16°C.

Alta Montaña, en tanto, presentará nubosidad creciente y a partir de las 17 horas registrará mal tiempo con nevadas moderadas en el sector sur.

Hacia la tarde, un viento sur suave a moderado ingresará con intensificación hacia la noche en el norte y este, donde podría llegar a los 50 km/h.

Con el frente frío, el domingo marcará el quiebre de la secuencia: el viento sur se mantendrá moderado en la mañana y la máxima no superará los 16°C en la tarde.

El amanecer se presentará con cielo nublado en el Valle de Uco y la zona sur, aunque las condiciones tenderán a mejorar con el correr de la jornada.

