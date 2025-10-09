9 de octubre de 2025 - 21:30

Siguen las altas temperaturas y alertan por viento Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

El pronóstico del tiempo anticipa un fin de semana caluroso, con máximas que tocarán los 30°C.

El pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza&nbsp;

El pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza 

Los Andes
Por Redacción Sociedad

Tras un jueves con altas temperaturas, a partir de este viernes y para el fin de semana están previstas jornadas calurosas en medio de la primavera en Mendoza.

Para este viernes 10 de octubre, está pronosticada una jornada algo nublada con poco cambio de la temperatura y viento zonda en algunas zonas de Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 30°C y la mínima será de 14°C.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento zonda que afectará a Malargüe y a zonas de precordillera en Luján y Las Heras.

Alerta amarilla por viento Zonda
"El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas".

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al sábado está prevista una jornada parcialmente nublada y ventosa, con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas. En la zona de cordillera están pronosticadas nevadas. La máxima será de 29°C y la mínima de 14°C.

En tanto el domingo, está pronosticada una jornada con buen tiempo y leve descenso de la temperatura, aunque continuarán los días cálidos. La máxima alcanzará los 25°C y la mínima será de 10°C.

