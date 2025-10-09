El trabajo de Kevin Suárez, conocido en Mendoza y en todo el mundo -a través de las redes sociales- con el nombre artístico "ReSinFiltro", es un sello distintivo dentro del muralismo y el street art urbano. Y es que sus obras traen a Mendoza -prácticamente como "invasores"- a personajes de dibujitos animados de Nickelodeon y Cartoon Network, aquellos que se hicieron populares entre los niños y adolescentes de fines de los 90 y comienzos del 2000 (y que siguen vigentes aún).
Y, recientemente, Kevin (o "ReSin") recibió un emocionante halago. Fue nada más y nada menos que de Craig Bartlett, animador y creador de "Hey, Arnold!", una de estas caricaturas de culto entre esas generaciones y cuyos personajes inspiran al joven artista mendocino para representarlos en sus obras callejeras y convertirlos en transeúntes del montón dentro de las monótonas calles céntricas.
ReSinFiltro 1
El creador de un icónico dibujo animado de los 90 halagó a un artista mendocino: quién es y qué dijo
Archivo Los Andes
"También en el oeste está Mendoza, donde ReSinFiltro hizo todas esas pinturas de Arnold por toda la ciudad, y quiero ir a ver eso también. Quiero ver esos murales. Mis amigos que visitaron Mendoza dijeron que es una gran ciudad del vino. Sería divertido probar su vino también, así que es un buen comienzo", destacó Bartlett en una entrevista con el popular youtuber y creador de contenidos Damián Kuc durante uno de sus entregas de "Historias Innecesarias" (YouTube)
"En el programa del domingo pasado, Damián Kuc hizo todo un repaso sobre la historia de 'Hey, Arnold!', y al final le hizo una pequeña entrevista a Bartlett, y allí Craig contó que sabía que en Argentina tiene muchos fans y que tiene muchas ganas de venir. ¡Y en un momento y me nombra! Dice que quiere venir a ver los murales a Mendoza", resume, con humildad y emoción, el artista mendocino.
El admirador admirado
Kevin Suárez no logra -ni tampoco intenta hacerlo- ocultar la alegría de haber sido halagado por uno de sus grandes próceres contemporáneos. Para dimensionar lo que significa para "ReSin" que Craig Bartlett haya destacado su trabajo, es como si Lionel Messi dijese, en una entrevista, que le gusta como juega al fútbol alguien en una canchita de barrio y a quien vio en un video.
"¡Está buenísimo que lo haya dicho! Porque le da más viralidad a mi trabajo. Yo ya me había enterado de que Craig sabía de mis murales, porque hace unos meses Bartlett estuvo en Chile. Yo no pude ir, pero dio una charla, y lo loco es que él tenía unas proyecciones con imágenes preparadas, ¡y tenía murales míos y me nombró! Me tiene siempre muy presente", cuenta, "ReSin", emocionado.
De hecho, en aquella charla en Chile, el creador de "Hey, Arnold!" también mencionó sus ganas de venir a Mendoza a conocer los murales de Kevin Suárez.
ReSinFiltro 4
El creador de un icónico dibujo animado de los 90 halagó a un artista mendocino: quién es y qué dijo
Archivo Los Andes
Puntualmente, en la reciente entrevista con Damián Kuc, Bartlett habló de sus ganas de venir a Argentina. Y fue en este contexto en que mencionó a ReSinFiltro y sus murales.
"Por leer los comentarios de la gente en Argentina que es fan, sé muy bien que Arnold es muy querido y tiene muchos fans allá. Sé que Buenos Aires es una ciudad increíble, he visto lo suficiente en fotos como para saberlo. Y soy un gran admirador de Borges, él escribe mucho sobre Buenos Aires. Así que me gustaría recorrer un poco, y si pudiera encontrar algunos lugares donde Borges haya estado, mejor. Él habla de las enormes llanuras del sur, y tengo curiosidad por ver cómo son", describió el creador de "Hey, Arnold!" en la entrevista en "Historias Innecesarias".
Todo ello antes de manifestar sus deseos de recorrer Mendoza y sus calles para ver los personajes representados por ReSinFiltro. Incluso, en el programa, y mientras habla Bartlett, se intercalan algunos de los murales del mendocino entre las imágenes.
Embed - Historias Innecesarias: ¡Oye, Arnold!
ReSinFiltro, el artista que "pinta" las calles mendocinas con dibujitos de los 90
Personajes de “Hey, Arnold!”, “Rugrats”, “La Vida Moderna de Rocko”, “Bob Esponja” y “El Laboratorio de Dexter” -solo por mencionar algunos de los cartoons- son algunas de las intervenciones que ReSinFiltro ha hecho , hace y hará en paredes u otros espacios céntricos.
Como si fueran un imán hacia la nostalgia, estos murales captan las miradas y la atención de las cámaras de celulares de mendocinos y turistas, quienes toman fotografías a este trabajo y lo comparten en sus redes. Porque, de una u otra manera, es una forma de viajar a aquellos instantes en que uno se sentaba a tomar la chocolatada mientras veía esos dibujitos.
Este muralista mendocino es furor desde hace años ya por sus obras callejeras con personajes de Nickelodeon y Cartoon Network.
“Me gusta creer que esos personajes están turisteando por Mendoza, que están en las calles entre nosotros para que la gente le saque fotos”, resumió ReSinFiltro a Los Andes hace ya algunos años.
Desde 2018, cuando pintó el primero de estos personajes (“Chester y el hombre paloma”, de “Hey Arnold!”), el joven artista calcula que ya ha pintado más de 100 cartoons “turisteando” por Mendoza. Además, disfruta de hacer mezclas -crossover- entre personajes de distintos programas y dibujitos, pero que tienen características en común.