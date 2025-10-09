9 de octubre de 2025 - 18:36

Una multitud acompañó la visita de Milei en Mendoza: caos, "recorrida" corta y protestas

Aunque se esperaba una recorrida, el presidente, junto a su hermana Karina y el candidato Luis Petri, solo le habló brevemente a la gente desde una camioneta para luego partir al aeropuerto.

Milei saludó a la militancia en Mendoza en medio del caos de gente en calle Garibaldi, en pleno centro. 

La Policía le puso un "corralito" a los manifestantes que protestaron contra la visita de Milei en pleno centro de Mendoza

Lautaro Domínguez
Lautaro Domínguez

La visita de Javier Milei a Mendoza ha revolucionado a la provincia, especialmente esta tarde cuando el presidente intentó recorrer la Peatonal en pleno centro de Mendoza, pero la gran cantidad de gente complicó los planes.

Minutos después de las 16 de este jueves, el mandatario arribó a la ciudad de Mendoza en medio de un fuerte operativo de seguridad, luego de un paso por San Rafael, donde participó del Almuerzo de las Fuerzas Vivas.

La previa se vivió con alto entusiasmo y "clima de cancha". Alrededor de 3.000 personas se convocaron desde antes de las 18 en los alrededores de la Peatonal, entre los fanáticos del presidente y aquellos manifestantes que se mostraron en contra de Milei y de Cornejo.

Por un lado, la peatonal se vistió de violeta con bengalas, banderas y remeras de La Libertad Avanza y la imagen de Milei, acompañando al canto de "Milei querido, el pueblo esta contigo". Además, se hizo presente la militancia denominada "Las Fuerzas del Cielo", con remeras y banderas del característico color bordo para apoyar al líder libertario.

Mientras que en la vereda de en frente, un grupo de manifestantes integrado por jubilados y movimientos de izquierda, se convocaron en contra de la llegada del mandatario con pancartas con inscripciones como, "Fuera Milei, hambreador, represor y estafador" y al coro de "a vos te queda poco peluca botón". Ante el clima intenso, las fuerzas de seguridad hicieron un corralito para los manifestantes de la oposición.

El "recorrido" fue breve. Milei, junto a su hermana Karina y el candidato a diputado nacional Luis Petri salieron del hotel Sheraton alrededor de las 18:15 a bordo de un vehículo oficial por calle Primitivo de la Reta. Fue entonces cuando en calle Garibaldi liberaron la zona para que se acercaran los militantes que estaban en la Peatonal para "recibir" al presidente.

En ese momento, el vehículo se dirigió en contra mano por calle Garibaldi y Milei apareció desde la ventana del vehículo arengando a las miles de personas que se acercaron. Después de unos momentos, el mandatario descendió del auto junto a Karina, Petri y Cornejo, escoltado por un fuerte operativo de seguridad y caminó algunos metros frente a una multitud de militantes que lo seguían.

En ese momento fue cuando se desató el caos porque se mezclaron los manifestantes que estaban en contra Milei y la multitud impidió el avance de la caminata que estaba prevista que sea por la peatonal Sarmiento. Además, se vivieron momentos de tensión entre los distintos manifestantes que apoyaban y estaban en contra de Milei.

La policía intentó contener la marea de gente y el líder libertario no pudo avanzar más. Fue entonces cuando el mandatario y quienes lo acompañaban fueron subidos a una camioneta desde donde le hablo a la militancia. El mandatario tomó un megáfono y les pidió a los mendocinos: “Les pido que no bajen los brazos”.

Para evitar cualquier tipo de inconveniente, luego de las palabras, el presidente se subió a bordo de un vehículo y se dirigió directo al aeropuerto El Plumerillo, para retornar a Buenos Aires.

Luego de su partida, muchos fanáticos se quedaron esperando en la peatonal la caminata que no se concretó y un grupo de manifestantes continúo reunido entonando canticos en contra del presidente.

