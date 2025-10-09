9 de octubre de 2025 - 14:48

Javier Milei: "Mendoza nos ofrece una muestra del país que queremos"

Javier Milei brindó su discurso ante el auditorio del agasajo de las fuerzas vivas de San Rafael.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

"Mendoza nos ofrece una muestra del país que queremos para nosotros y nuestros hijos", declamó el presidente Javier Milei en su discurso ante el auditorio del agasajo de las fuerzas vivas de San Rafael.

"Estamos cerca de tirar a la basura todo lo que hemos logrado, este un momento bisagra, lo que decidamos en las próximas elecciones tendrán impacto en las generaciones que nos siguen", advirtió también el Presidente, quien agradeció y compartió todo lo que había dicho a su turno el gobernador Alfredo Cornejo en el evento.

"Como demuestra Mendoza, Argentina sólo necesita que los políticos no interfieran y los dejen producir", expresó también en un discurso de tono moderado que aplaudió la mayoría de la concurrencia.

Noticia en desarrollo.

