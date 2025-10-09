9 de octubre de 2025 - 12:21

Milei en la peatonal Sarmiento: las calles que cortarán por la caminata del Presidente

Casa Militar le comunicó al Ministerio de Seguridad de la provincia cuál será la "zona de exclusión" por la presencia de Milei.

Milei hará una caminata en la peatonal Sarmiento.

Milei hará una caminata en la peatonal Sarmiento.

Foto:

Marcelo Rolland / Los Andes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

El presidente Javier Milei junto al ministro de Defensa Luis Petri llegan a San Rafael

Javier Milei: "Mendoza nos ofrece una muestra del país que queremos"

Por Redacción Política
Los bloques opositores de la Cámara de Diputados lograron aprobar la ley para restringir el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)

Diputados aprobó la ley que restringe el uso de los DNU, pero hubo modificaciones y deberá volver al Senado

Por Redacción Política

Ocurrirá a partir de las 18 y tendrá como protagonistas excluyentes a Milei, el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro/candidato Petri. No se menciona acto alguno.

En este contexto, la seguridad de Milei estará a cargo de la división de la Presidencia denominada Casa Militar y por la Policía Federal.

La Policía de Mendoza custodiará los anillos externos y hará un operativo vial. En horas del mediodía, Casa Militar le comunicó al Ministerio de Seguridad de la provincia cuál será la "zona de exclusión" en el que habrá un corte de tránsito en los alrededores de Peatonal Sarmiento.

El corte de tránsito abarcará las siguientes calles que rodean a una manzana del microcentro: San Martín, Amigorena, Primitivo de la Reta y Garibaldi. En este sector no se podrá circular con vehículos.

WhatsApp Image 2025-10-09 at 11.27.33 AM

El corte no tiene un horario específico, se irá realizando a medida de que sea necesario para abrir el paso cuando llegue el Presidente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Trabajadores asalariados, los que mas perdieron. 

Salarios y jubilaciones no logran recuperar el poder adquisitivo perdido desde la asunción de Milei en 2023

Por Redacción Economía
El show del presidente Javier Milei en el Movistar Arena. 

Para el gobierno de Cornejo, Milei "volvió a su mística" con el show y Omar Félix "debe aprovechar" su visita

Por Martín Fernández Russo
Predio subastado en el barrio de Palermo. 

Subastaron un megaterreno en Palermo por U$S 127 millones: quién lo compró y para qué

Por Redacción Sociedad
El economista ligado al PJ Hernán Létcher junto a los candidatos locales del peronismo, Emir Félix y Marisa Uceda.

Un economista cercano al PJ advirtió que si gana Milei, profundizará el ajuste

Por Redacción Política