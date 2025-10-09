Milei en la peatonal Sarmiento: las calles que cortarán por la caminata del Presidente

Casa Militar le comunicó al Ministerio de Seguridad de la provincia cuál será la "zona de exclusión" por la presencia de Milei.

Este jueves en la tarde el presidente Javier Milei visitará el microcentro mendocino. Se tratará de una caminata, de una o dos cuadras, por la peatonal Sarmiento, presuntamente entre 9 de Julio y San Martín.

Ocurrirá a partir de las 18 y tendrá como protagonistas excluyentes a Milei, el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro/candidato Petri. No se menciona acto alguno.

En este contexto, la seguridad de Milei estará a cargo de la división de la Presidencia denominada Casa Militar y por la Policía Federal.

La Policía de Mendoza custodiará los anillos externos y hará un operativo vial. En horas del mediodía, Casa Militar le comunicó al Ministerio de Seguridad de la provincia cuál será la "zona de exclusión" en el que habrá un corte de tránsito en los alrededores de Peatonal Sarmiento.

El corte de tránsito abarcará las siguientes calles que rodean a una manzana del microcentro: San Martín, Amigorena, Primitivo de la Reta y Garibaldi. En este sector no se podrá circular con vehículos.