9 de octubre de 2025 - 20:45

Milei celebró la venta de pesos argentinos al Tesoro de Estados Unidos y reiteró su apoyo a Luis Caputo

El presidente festejó el swap para la Argentinas por USD 20.000 millones, que anunció el secretario el Tesoro de los EE.UU. En su posteo, Milei se volvió a referir a Caputo como “el mejor ministro de Economía de la historia".

Javier Milei celebró el auxilio de EE.UU. y reiteró que Luis Caputo es “el mejor ministro de Economía de la historia".

Foto:

X / @JMilei
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, anunció un swap para la Argentinas por USD 20.000 millones. El presidente Javier Milei se hizo eco de la noticia y lo celebró en las redes sociales.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, recibió a Luis Caputo, ministro de Economía argentino.

El Tesoro de Estados Unidos confirmó el swap de US$20.000 millones para la Argentina

Por Redacción Economía
Milei saludó a la militancia en Mendoza en medio del caos de gente en calle Garibaldi, en pleno centro. 

Una multitud acompañó la visita de Milei en Mendoza: caos, "recorrida" corta y protestas

Por Lautaro Domínguez

El jefe de Estado llenó de elogios al ministro de Economía, Luis Caputo, quien encabezó la misión de funcionarios en Estados Unidos para gestionar los detalles de este acuerdo. "Lejos, el mejor ministro de economía de toda la historia argentina...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!", posteó Milei.

En su publicación, el mandatario mostró una foto en la que se lo ve celebrando junto a Caputo. Además, el presidente posteó: “Gracias @secscottbessent por su firme apoyo a Argentina, y gracias al presidente Donald Trump @realDonaldTrump por su visión y liderazgo contundente”.

Y añadió: “Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente”.

El anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos

Scott Bessent también recurrió a las redes sociales para anunciar el acuerdo con Estados Unidos por el swap de USD 20.000 millones. El secretario del Tesoro de EE.UU. detalló: "Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez".

"La comunidad internacional, incluyendo al FMI, ,apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos", afirmó el funcionario de Donald Trump.

En ese marco, Bessent confirmó que Estados Unidos compró "directamente pesos argentinos". También aludió a los cuatro días de "intensas reuniones" con Caputo en Washington.

Y agregó: "Conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas". También precisó que el Tesoro de Estados Unidos “está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”.

Además, le dio su apoyo a Milei para "la segunda mitad del mandato". "Me alentó su enfoque en lograr una libertad económica fiscalmente sólida para el pueblo argentino mediante la reducción de impuestos, el aumento de la inversión, la creación de empleo en el sector privado y la colaboración con aliados. A medida que Argentina se libera del lastre del Estado y deja de gastar para la inflación, grandes cosas son posibles", aseguró.

En ese sentido ponderó el "éxito de la agenda de reformas" en la Argentina. Mientras que sostuvo que un país "fuerte y estable" contribuye a "consolidar un hemisferio occidental próspero".

