Milei celebró la venta de pesos argentinos al Tesoro de Estados Unidos y reiteró su apoyo a Luis Caputo

Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos , anunció un swap para la Argentinas por USD 20.000 millones . El presidente Javier Milei se hizo eco de la noticia y lo celebró en las redes sociales.

El Tesoro de Estados Unidos confirmó el swap de US$20.000 millones para la Argentina

El jefe de Estado llenó de elogios al ministro de Economía, Luis Caputo , quien encabezó la misión de funcionarios en Estados Unidos para gestionar los detalles de este acuerdo. "Lejos, el mejor ministro de economía de toda la historia argentina...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!" , posteó Milei.

En su publicación, el mandatario mostró una foto en la que se lo ve celebrando junto a Caputo. Además, el presidente posteó: “Gracias @secscottbessent por su firme apoyo a Argentina, y gracias al presidente Donald Trump @realDonaldTrump por su visión y liderazgo contundente”.

Y añadió: “Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente”.

Scott Bessent también recurrió a las redes sociales para anunciar el acuerdo con Estados Unidos por el swap de USD 20.000 millones. El secretario del Tesoro de EE.UU. detalló: "Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez" .

"La comunidad internacional, incluyendo al FMI, ,apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos", afirmó el funcionario de Donald Trump.

Thank you @secscottbessent for your strong support for Argentina, and thank you President Donald Trump @realDonaldTrump for your vision and powerful leadership. Together, as the closest of allies, we will make a hemisphere of economic freedom and prosperity. We will work hard… — Javier Milei (@JMilei) October 9, 2025

En ese marco, Bessent confirmó que Estados Unidos compró "directamente pesos argentinos". También aludió a los cuatro días de "intensas reuniones" con Caputo en Washington.

Y agregó: "Conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas". También precisó que el Tesoro de Estados Unidos “está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”.

El swap con Estados Unidos es una gran noticia. Es un respaldo enorme al rumbo y al esfuerzo de todos los argentinos.



Algunos van a criticarlo por ideología, pero no dijeron nada cuando los swaps eran con otros.



Este es el camino. El esfuerzo vale la pena, y los argentinos… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 9, 2025

Además, le dio su apoyo a Milei para "la segunda mitad del mandato". "Me alentó su enfoque en lograr una libertad económica fiscalmente sólida para el pueblo argentino mediante la reducción de impuestos, el aumento de la inversión, la creación de empleo en el sector privado y la colaboración con aliados. A medida que Argentina se libera del lastre del Estado y deja de gastar para la inflación, grandes cosas son posibles", aseguró.

En ese sentido ponderó el "éxito de la agenda de reformas" en la Argentina. Mientras que sostuvo que un país "fuerte y estable" contribuye a "consolidar un hemisferio occidental próspero".