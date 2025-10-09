9 de octubre de 2025 - 17:43

Así recibió la militancia a Javier Milei en la Ciudad de Mendoza antes de la caminata por la peatonal Sarmiento

Tras su paso por San Rafael, el mandatario arribó a la capital mendocina alrededor de las 16 horas en medio de un fuerte operativo de seguridad.

&nbsp;Javier Milei llegó a la ciudad de Mendoza

 Javier Milei llegó a la ciudad de Mendoza

Foto:

La Libertad Avanza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Minutos después de las 16 de este jueves, el presidente Javier Milei arribó a la ciudad de Mendoza en medio de un fuerte operativo de seguridad, luego de un paso por San Rafael, donde participó del Almuerzo de las Fuerzas Vivas.

"Mendoza nos ofrece una muestra del país que queremos para nosotros y nuestros hijos", declamó más temprano el presidente Javier Milei en su discurso ante el auditorio del agasajo de las fuerzas vivas de San Rafael.

El mandatario llegó al Hotel Sheraton donde bajó de un vehículo oficial, acompañado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri. En la entrada al hotel ubicado en calle Primitivo de la Reta, fue recibido por alrededor de 100 militantes de La Libertad Avanza.

Embed

Todo esto debido a que se espera que a partir de las 18 el mandatario encabece una breve caminata por la peatonal Sarmiento entre calle San Martín y 9 de julio, donde estará acompañado del gobernador Alfredo Cornejo y el ministro/candidato Luis Petri.

En las zonas aledañas se observa un amplio operativo de seguridad, que cambió la rutina diaria en las calles del centro mendocino y fue creciendo con el correr de las horas.

Operativo de Seguridad
Operativo de seguridad por la llegada de Milei a Mendoza

Operativo de seguridad por la llegada de Milei a Mendoza

El operativo de seguridad está exclusivamente en manos de Casa Militar, la división de la Presidencia que custodia al mandatario en sus lugares de residencia habituales y transitorios, y la Policía Federal.

Las interrupciones del tránsito se localizan en las calles San Martín, Amigorena, Primitivo de la Reta y Garibaldi, que delimitan una manzana en el microcentro de Mendoza.

