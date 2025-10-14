14 de octubre de 2025 - 21:27

Continúan los días cálidos y rige una alerta amarilla por viento Zonda: a qué zonas alcanza

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con una máxima de 32°C y viento Zonda en algunos sectores del llano de Mendoza

Foto:

Marcelo Rolland / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este miércoles 15 de octubre, está pronosticada una jornada algo nublada con poco cambio de la temperatura y viento Zonda en algunas zonas de Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Tras un martes con buen tiempo y una máxima elevada, para este miércoles está prevista una jornada similar. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 32°C y la mínima será de 11°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda que afectará a Malargüe, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y zonas de precordillera. Además persiste una alerta amarilla por viento en Lavalle, La Paz, San Martín y Santa Rosa.

“El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al jueves está prevista una jornada algo nublada con leve descenso de la temperatura y vientos del sector sur. La máxima será de 27°C y la mínima de 12°C.

En tanto el viernes está pronosticada una jornada con buen tiempo y ascenso de la temperatura en la provincia. La máxima alcanzará los 29°C y la mínima será de 10°C.

