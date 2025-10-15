15 de octubre de 2025 - 17:43

Turnos vespertino y nocturno: clases suspendidas por Zonda en un departamento de Mendoza

A causa del pronóstico meteorológico que confirma intensas ráfagas de viento y tormenta eléctrica, decidieron la suspensión de todas las actividades.

Renuevan la alerta de viento Zonda: a qué zonas afecta hoy

Esta medida está regida para todos los niveles y modalidades en los turnos vespertino y nocturno. Sin embargo, en el resto de la provincia mendocina, el servicio educativo continua con total normalidad.

En base a los pronósticos meteorológicos que confirman intensas ráfagas de viento y tormentas eléctricas, y de acuerdo a las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este miércoles 15 de octubre se ha decidido la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en Malargüe.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad. En las localidades afectadas, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

