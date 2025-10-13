13 de octubre de 2025 - 16:05

Fuerte temblor en el límite con San Juan se sintió con intensidad en el Gran Mendoza

Según datos del Inpres, el movimiento telúrico se registró casi a las 16, con epicentro localizado a más de 100 km de la capital mendocina.

Tembló en la madrugada de este martes en Mendoza

Tembló en la madrugada de este martes en Mendoza

Foto:

Archivo
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un movimiento sísmico de magnitud 4.6 se registró en la zona cercana al límite entre San Juan y Mendoza durante la tarde y se sintió con intensidad en el capital mendocina, norte de la provincia y también la zona este.

Leé además

Los resultados de la quiniela de este lunes 13 de octubre Archivo / Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 13 de octubre

Por Redacción Sociedad
Profundo dolor por la muerte de Lautaro y su sobrino: los mensajes de despedida para los hinchas del lobo.

Dolor por la muerte de Lautaro y del pequeño Demian: los mensajes de despedida para los hinchas del Lobo

Por Redacción Sociedad

Según datos preliminares del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), se registró a las 15:58 y el punto del epicentro fue identificado a 104 km al Noroeste (NO) de Mendoza.

Fuerte temblor en el límite con San Juan se sintió fuerte en el Gran Mendoza
Fuerte temblor en el límite con San Juan se sintió fuerte en el Gran Mendoza

Fuerte temblor en el límite con San Juan se sintió fuerte en el Gran Mendoza

Asimismo, las referencias geográficas indican que el sismo se localizó a 105 km al Suroeste (SO) de San Juan y a 48 km al Sur (S) de Barreal.

Un factor clave del movimiento registrado fue su profundidad, la cual fue de 122 km.

En redes sociales rápidamente la gente informó del sismo. En un posteo de Los Andes en Facebook, muchos lectores afirmaron que se sintió con fuerza, especialmente en viviendas ubicadas en edificios. También gente en Las Heras y en San Martín indicaron que el movimiento sísmico se sintió con intensidad.

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

maipu asesora a adultos mayores sobre la eximicion de tasas municipales

Maipú asesora a adultos mayores sobre la eximición de tasas municipales

Por Redacción
ciudad en obras: ulpiano suarez recorrio distintos trabajos que transforman la capital

Ciudad en obras: Ulpiano Suarez recorrió distintos trabajos que transforman la capital

Por Redacción
Diario Los Andes

Cómo hacer para que Google Discover te muestre rápido las noticias de Mendoza en tu celular

Por Redacción Sociedad
Comienza una semana en Mendoza con una máxima de 30° y pronóstico de Zonda

Mendoza empieza la semana con una máxima de 30° y hay fecha confirmada para el viento Zonda

Por Redacción Sociedad