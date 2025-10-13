Fuerte temblor en el límite con San Juan se sintió con intensidad en el Gran Mendoza

Según datos del Inpres, el movimiento telúrico se registró casi a las 16, con epicentro localizado a más de 100 km de la capital mendocina.

Un movimiento sísmico de magnitud 4.6 se registró en la zona cercana al límite entre San Juan y Mendoza durante la tarde y se sintió con intensidad en el capital mendocina, norte de la provincia y también la zona este.

Según datos preliminares del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), se registró a las 15:58 y el punto del epicentro fue identificado a 104 km al Noroeste (NO) de Mendoza.

Asimismo, las referencias geográficas indican que el sismo se localizó a 105 km al Suroeste (SO) de San Juan y a 48 km al Sur (S) de Barreal.

Un factor clave del movimiento registrado fue su profundidad, la cual fue de 122 km.