Fuerte temblor en el límite con San Juan se sintió con intensidad en el Gran Mendoza

Un movimiento sísmico de magnitud 4.6 se registró en la zona cercana al límite entre San Juan y Mendoza durante la tarde y se sintió con intensidad en el capital mendocina, norte de la provincia y también la zona este.
Según datos del Inpres, el movimiento telúrico se registró casi a las 16, con epicentro localizado a más de 100 km de la capital mendocina.
Según datos preliminares del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), se registró a las 15:58 y el punto del epicentro fue identificado a 104 km al Noroeste (NO) de Mendoza.
Asimismo, las referencias geográficas indican que el sismo se localizó a 105 km al Suroeste (SO) de San Juan y a 48 km al Sur (S) de Barreal.
Un factor clave del movimiento registrado fue su profundidad, la cual fue de 122 km.
En redes sociales rápidamente la gente informó del sismo. En un posteo de Los Andes en Facebook, muchos lectores afirmaron que se sintió con fuerza, especialmente en viviendas ubicadas en edificios. También gente en Las Heras y en San Martín indicaron que el movimiento sísmico se sintió con intensidad.