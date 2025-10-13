Dolor por la muerte de Lautaro y del pequeño Demian: los mensajes de despedida para los hinchas del Lobo

Mendoza está conmocionada por la trágica muerte de Lautaro Godoy , de 18 años, y su sobrino Demian , un bebé de apenas dos meses , quienes fallecieron en un accidente vial en San Luis cuando regresaban de Buenos Aires después de presenciar la final por el ascenso de Gimnasia y Esgrima a la Primera División del fútbol argentino.

Familia mendocina volvía de ver a Gimnasia y volcó en San Luis: murieron un bebé y un adolescente

La noticia sacudió no solo a familiares, amigos y a toda la familia mensana, sino también a cientos de hinchas de distintos equipos que despidieron con profundo dolor al joven hincha y al pequeño a través de las redes sociales.

El Club Gimnasia y Esgrima expresó su pesar mediante un comunicado difundido en sus redes oficiales: "Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy, y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento".

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de despedida: “ Estuvimos en la previa compartiendo unos tragos, Lauti, qué triste noticia hermanito QEPD, campeón ”, escribió un amigo, compartiendo una foto de la previa del partido.

Otra usuaria comentó: “ Mucha tristeza... era compañero de primaria de mi hija. Un abrazo enorme a su mamá y familia, que Dios les dé entereza para sobreponerse ”.

La foto de Lautaro Godoy en la previa del partido.

“Te fuiste feliz, gordito, te fuiste campeón y de primera. Los vamos a amar y extrañar toda la vida”, escribió Belén Godoy, familiar de las víctimas.

Dolor por la muerte de Lautaro y Demián

Un primo del joven también lo recordó con emoción: “Te fuiste siendo campeón, te fuiste siendo de Primera, como tanto querías. Descansá en paz primo, te voy a extrañar toda la vida gordo”.

Entre los cientos de publicaciones que inundaron las redes, una familiar escribió un mensaje que sintetiza el dolor que atraviesa toda la familia: "Mi vida, no tengo explicación de por qué así, mi Dios. Qué dolor más grande. Danos fuerzas, Dios, porque no entiendo nada. Siempre los llevaré en mi alma, Lauty y Demian. Dios los tenga en su gloria".

El mensaje de una familiar de Lautaro y Demián.

Otro de los mensajes, firmado por una amiga, decía: “QEPD amigo de mi alma, me quedo con esos lindos recuerdos. Que Dios te tenga en la gloria, hermano”.

"Soy hincha del Madryn también viaje muchos kilómetros. Mis más sentidos pésames a la familia", "Mis condolencias a la familia de los fallecidos de parte de un hincha de C. Córdoba de Santiago del Estero. QEPD", "Soy hincha de talleres de Córdoba y felicito al club por el ascenso. Mi más sentido pésame a esa familia que venía de un gran festejo de su club y que pase esto no tiene explicación. Mis respetos y QEPD. Dios bendiga su familia", son solo algunos de los comentarios de hinchas.

Cientos de personas despiden a Lautaro y Demián en las redes.

El trágico siniestro vial

La tragedia vial ocurrió el domingo a las 16 en la provincia de San Luis. Un automóvil Honda Fit en el que viajaba una familia oriunda de Mendoza volcó en el kilómetro 827 de la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura de Alto Pencoso, dejando como saldo dos personas fallecidas y tres heridos.

Según Diario de la República, el vehículo, que circulaba en sentido Este-Oeste, perdió el control y terminó volcado sobre su techo, con severos daños en la carrocería y objetos personales esparcidos sobre la calzada.

image un bebé y un adolescente de 18 años murieron tras el vuelco de una familia mendocina en San Luis Gentileza / El Diario de la República

Como consecuencia del siniestro, el bebé de 2 meses y el joven de 18 años murieron en el acto, mientras que dos mujeres de 23 y 40 años y un hombre de 44 años fueron trasladados de urgencia al Hospital “Dr. Ramón Carrillo” con lesiones de diversa gravedad.

Por orden del fiscal adjunto de Instrucción 1, Juan Pablo Díaz Estopiñán, se dispuso la extracción de sangre al conductor del vehículo para determinar si se encontraba bajo los efectos de alcohol o drogas al momento del hecho.