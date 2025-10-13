13 de octubre de 2025 - 09:45

Familia mendocina volvía de ver a Gimnasia y volcó en San Luis: murieron un bebé y un adolescente

Los mendocinos viajaban en un Honda Fit. Se accidentaron en el kilómetro 827 de la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura de Alto Pencoso. Hay además tres adultos heridos.

un bebé y un adolescente de 18 años murieron tras el vuelco de una familia mendocina en San Luis

Gentileza / El Diario de la República
Una tragedia vial conmovió este domingo por la tarde a la provincia de San Luis. Un automóvil Honda Fit en el que viajaba una familia oriunda de Mendoza volcó en el kilómetro 827 de la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura de Alto Pencoso, dejando como saldo dos personas fallecidas y tres heridos.

El accidente ocurrió alrededor de las 16, cuando el vehículo, que circulaba en sentido Este-Oeste, perdió el control y terminó volcado sobre su techo, con severos daños en la carrocería y objetos personales esparcidos sobre la calzada, confirma el Diario de la República.

Como consecuencia del siniestro, un bebé de 2 meses y un joven de 18 años murieron en el acto, mientras que dos mujeres de 23 y 40 años y un hombre de 44 años fueron trasladados de urgencia al Hospital “Dr. Ramón Carrillo” con lesiones de diversa gravedad.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 29ª, bomberos, personal de la Policía Científica y de la División Criminalística de la UROP N°5, quienes realizaron las pericias correspondientes.

Por orden del fiscal adjunto de Instrucción 1, Juan Pablo Díaz Estopiñán, se dispuso la extracción de sangre al conductor del vehículo para determinar si se encontraba bajo los efectos de alcohol o drogas al momento del hecho.

Las actuaciones judiciales continúan para establecer las causas del trágico vuelco que enluta a una familia mendocina.

Desde el club del parque, que ascendió a la Primera División el sábado, expresaron su pesar en las redes. "Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy, y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento".

