Un menor de 16 años mató al novio de su mamá cuando violó la restricción perimetral e intentó atacara la mujer

Un adolescente de 16 años fue detenido luego de matar a puñaladas al novio de su madre en medio de un violento episodio familiar ocurrido en la localidad bonaerense de Tolosa , partido de La Plata .

Según la investigación, el joven intervino para defender a su madre de una agresión física, cuando el hombre, que tenía una restricción perimetral vigente, irrumpió en la vivienda con un cuchillo.

El hecho tuvo lugar en la noche del domingo , en una casa ubicada sobre la calle 517 entre 116 y 117 , cuando vecinos alertaron a la Policía sobre un hombre herido en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a Fabián Héctor Celestino Farías , de 42 años , tendido en el suelo con una herida de arma blanca en el pecho .

Médicos del SAME, a cargo del Dr. Rodríguez Arias , constataron el fallecimiento en el lugar. Minutos después, Romina Alejandra Agüero , de 35 años, se presentó en la escena junto a su hijo, identificado por sus iniciales B.A.A. , quien reconoció haber atacado a Farías para defender a su madre.

Según el testimonio, Farías habría irrumpido violentamente en el domicilio de su ex pareja portando un cuchillo, en violación de una medida perimetral dispuesta por la Justicia por antecedentes de violencia familiar.

En medio del forcejeo, el adolescente le asestó una puñalada en el pecho al agresor, que murió pocos minutos después mientras intentaba huir hacia la calle.

El barrio donde ocurrió el crimen.

En el lugar, los peritos secuestraron dos cuchillos, una cuchilla y un tramontina, ambos con rastros de sangre.

El amplio prontuario delictivo del fallecido

Según información de Noticias Argentinas, Fabián Farías tenía un extenso historial delictivo con causas por tentativa de homicidio, abuso de armas, robo agravado, lesiones y violencia familiar.

Había pasado por varias unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, entre ellas las cárceles de Olmos (Unidad 1), La Plata (Unidad 9) y Florencio Varela (Unidad 24). Su última causa databa de 2025, vinculada a un episodio de violencia familiar tramitado en el Juzgado de Paz de Ensenada.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía del Menor N°1 de La Plata, encabezada por Sabrina Cladera, que dispuso la aprehensión del joven.

La investigación está bajo la coordinación de la Comisaría Sexta de Tolosa y el Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata, que realizaron pericias en la escena del crimen.

La causa fue caratulada como homicidio y continúa bajo investigación judicial.