13 de octubre de 2025 - 08:02

Incendio destruyó una rotisería en Las Heras: habría sido por una conexión eléctrica clandestina

Según informaron fuentes policiales, el siniestro afectó dos habitaciones de una vivienda, un local comercial y un kiosco. Afortunadamente, no se heridos.

Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un incendio de importantes proporciones se registró anoche en una rotisería ubicada en calle Rodolfo Walsh, del barrio Alfonsina Storni, en Las Heras.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.30 y fue reportado por vecinos al 911, quienes alertaron sobre un foco ígneo en una vivienda que también funcionaba como local comercial.

Hasta el lugar llegó personal de la Comisaría 16°, junto a dotaciones de Bomberos del Cuartel Central y de los cuerpos voluntarios de Godoy Cruz, Guaymallén y Capital.

De acuerdo con los primeros informes, el fuego se habría originado por un desperfecto eléctrico vinculado a una conexión clandestina. Las llamas provocaron pérdidas totales en el comercio y afectaron seriamente la estructura del inmueble.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. En el lugar trabajó la Oficina Fiscal de jurisdicción para determinar las causas y evaluar los daños materiales.

