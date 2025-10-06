Las Heras: se quedó dormido con el cigarrillo encendido, se prendió fuego su casa y sufrió quemaduras

El hecho ocurrió pasado el mediodía del sábado. El fuego inició en el colchón y luego afectó a uno de los pisos de la vivienda.

Se incendió una casa en Las Heras y un hombre resultó herido. (imagen ilustrativa)

Un incendio se desató en el interior de una vivienda de dos pisos en Las Heras. El hecho ocurrió el pasado sábado, pero fue reportado y actualizado con detalles en la última hora por la Oficina de Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza.

En el caso actuaron personal de la Policía de Mendoza y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El operativo permitió controlar el fuego y asistir a un hombre de 48 años con quemaduras, que fue trasladado al Hospital Lagomaggiore.

Cerca de las 13 del sábado 3 de octubre, un llamado al 911 alertó sobre el incendio de una vivienda ubicada en calle Ameghino, del mencionado departamento. El siniestro afectó el primer piso del domicilio, donde se encontraba un hombre de 48 años, quien sufrió quemaduras en brazos, pecho y abdomen.

De acuerdo a las primeras pericias, el fuego se habría originado accidentalmente en un colchón. Siguiendo el parte policial, el propietario se quedó dormido con un cigarrillo encendido. Afortunadamente, el incendio fue rápidamente sofocado y se evitó su propagación al resto del inmueble.